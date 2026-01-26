Honda Cabina: siêu phẩm xe tay ga có mái che và gạt nước thập niên 90 thách thức mọi giới hạn vật lý

Trong lịch sử phát triển của ngành công nghiệp xe máy Nhật Bản, thập niên 1990 được coi là kỷ nguyên vàng của sự sáng tạo, nơi các kỹ sư nắm quyền quyết định tối thượng thay vì bộ phận kế toán.

Chính trong bối cảnh đó, với khát vọng giải phóng người lái khỏi những chiếc áo mưa vướng víu giữa đô thị, Honda đã trình làng Cabina vào tháng 9 năm 1994. Đây không chỉ là chiếc xe tay ga hai bánh có mái che được sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới mà còn là một tác phẩm kỹ thuật táo bạo, cố gắng dung hòa sự linh hoạt của xe hai bánh với tiện nghi che mưa nắng của ô tô.

Khác với người anh em ba bánh Gyro Canopy thường thấy trong dịch vụ giao hàng, Cabina là một chiếc xe hai bánh thuần túy. Điều này đặt ra một thách thức kỹ thuật khổng lồ mà các kỹ sư Honda gọi là "cuộc chiến với gió".

Trong quá trình thử nghiệm ban đầu, diện tích đón gió lớn của phần mái che đã biến chiếc xe thành một cánh buồm, khiến các tay lái thử nghiệm suýt bị thổi bay khi di chuyển qua cầu có gió tạt ngang. Không lùi bước, Honda đã đầu tư mạnh tay vào các thử nghiệm hầm gió để tìm ra giải pháp.

Đặc điểm lớn nhất của chiếc xe này là phần mái che cực lớn, kính chắn gió khổng lồ và hệ thống cần gạt nước mà ngay cả ô tô nhìn vào cũng phải gật đầu khen ngợi.

Kết quả là một thiết kế khung gầm với trọng tâm cực thấp đã ra đời. Các kỹ sư đã dời toàn bộ những bộ phận nặng nhất như động cơ và bình xăng xuống vị trí thấp nhất có thể. Nhờ đó, Cabina sở hữu khả năng vận hành ổn định đáng kinh ngạc ngay cả trong điều kiện gió lớn, đồng thời vẫn giữ được sự linh hoạt đặc trưng của một chiếc xe máy khi luồn lách trong phố.

Sự tinh tế của người Nhật còn thể hiện rõ qua các trang bị tiện nghi trên xe. Kính chắn gió phía trước không chỉ có kích thước lớn mang lại tầm nhìn thoáng đãng mà còn được tích hợp hệ thống gạt nước điện.

Để làm được điều này, Honda đã hợp tác với các nhà cung cấp linh kiện ô tô để chế tạo một hệ thống cơ cấu liên kết thu nhỏ, mang lại hiệu quả gạt nước sạch sẽ không thua kém gì xe hơi. Bên cạnh đó, chiều cao yên xe được hạ xuống mức 670mm, giúp ngay cả những người có vóc dáng nhỏ bé cũng có thể chống chân vững vàng.

Ngoài khung xe tinh xảo, Cabina cũng tràn ngập sự lãng mạn của những người thợ thủ công Nhật Bản trong từng chi tiết.

Về sức mạnh, Cabina cung cấp hai tùy chọn động cơ 2 thì: phiên bản 50cc với công suất 5,2 mã lực và phiên bản 90cc mạnh 8,2 mã lực (thường gọi là Cabina 90). Dù con số mã lực không quá ấn tượng, nhưng đặc tính của động cơ 2 thì mang lại mô-men xoắn cực lớn ở vòng tua thấp, giúp xe tăng tốc nhẹ nhàng trong điều kiện giao thông dừng - chạy liên tục của đô thị.

Đặc biệt, phiên bản 50cc còn có tùy chọn chân chống điện (Stand Up), một tính năng xa xỉ giúp người dùng dựng xe nhẹ nhàng mà không tốn sức. Không gian chứa đồ dưới yên xe cũng là một điểm nhấn với dung tích lên tới 36 lít, đủ sức chứa cả những vật dụng dài như vợt tennis.

Tuy nhiên, sự hoàn hảo về mặt kỹ thuật đôi khi không đi đôi với thành công về mặt thương mại. Cabina mang trong mình quá nhiều công nghệ tiên tiến, dẫn đến mức giá bán lẻ lên tới gần 300.000 yên cho phiên bản 50cc vào thời điểm đó.

Với số tiền này, người tiêu dùng hoàn toàn có thể mua được hai chiếc xe máy phổ thông hoặc một chiếc xe phân khối lớn 250cc. Mức giá cao ngất ngưởng đã trở thành rào cản lớn nhất khiến Cabina khó tiếp cận khách hàng đại chúng.

Thêm vào đó, đối với nhóm khách hàng thương mại cần chở hàng, sự ổn định của kết cấu hai bánh trên Cabina vẫn không thể so sánh được với dòng xe ba bánh Gyro. Sự cạnh tranh nội bộ, cộng với các quy định về khí thải ngày càng nghiêm ngặt vào cuối thập niên 90 buộc Honda phải chuyển đổi sang động cơ 4 thì, đã đặt dấu chấm hết cho dòng xe này.

Đối mặt với chi phí chuyển đổi quá lớn và thị phần khiêm tốn, Honda đã quyết định ngừng sản xuất Cabina vào năm 2000, khép lại giấc mơ về một chiếc xe tay ga hai bánh có mái che hoàn hảo.

Dù vòng đời ngắn ngủi, nhưng Cabina không hề biến mất không dấu vết. Những di sản kỹ thuật của nó, từ dữ liệu khí động học của phần mái che, công nghệ gạt nước thu nhỏ cho đến thiết kế công thái học tối ưu, tất cả đã được chuyển giao và tiếp tục sống trên dòng xe Gyro Canopy huyền thoại vẫn còn phổ biến đến ngày nay.

Với những người yêu xe hoài cổ, Honda Cabina mãi là biểu tượng của một thời kỳ lãng mạn, nơi sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm của các kỹ sư được đặt lên hàng đầu, bất chấp những rào cản của thực tế khắc nghiệt.



