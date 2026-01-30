Ảnh minh họa

Công ty Dầu khí Quốc gia Nigeria (NNPCL) và liên doanh Chevron Nigeria vừa công bố phát hiện hydrocarbon mới tại giếng thăm dò và đánh giá Awodi-07, nằm ở khu vực ngoài khơi vùng đồng bằng sông Niger. Kết quả này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong nỗ lực gia tăng trữ lượng và sản lượng dầu khí của Nigeria – quốc gia sản xuất dầu lớn hàng đầu châu Phi.

Cụ thể, giếng Awodi-07 đã xác định tổng cộng gần 192m cột chứa hydrocarbon. Trong đó, khoảng 94m nằm trong các tầng chứa chính đã được thăm dò, trong khi 122m phân bổ trên 6 mục tiêu thăm dò bổ sung. Phát hiện này nằm ở vùng biển nông phía tây đồng bằng sông Niger – khu vực vốn được xem là có tiềm năng dầu khí đáng kể nhưng vẫn cần thêm dữ liệu địa chất chi tiết để khai thác hiệu quả.

Hoạt động khoan tại Awodi-07 bắt đầu từ cuối tháng 11/2025. Đến ngày 16/12/2025, giếng đạt độ sâu đo được 3.785m. Sau khi hoàn tất chương trình đo đạc địa vật lý, lấy mẫu chất lỏng và đánh giá toàn diện vào ngày 28/12/2025, giếng đã được bịt kín an toàn và tạm ngừng hoạt động để chờ các bước phân tích tiếp theo.

NNPCL cho biết kết quả khoan cho thấy sự hiện diện của hydrocarbon trên nhiều tầng chứa khác nhau, phản ánh tiềm năng đa tầng của cấu trúc địa chất tại khu vực này. Doanh nghiệp đánh giá đây là một cột mốc quan trọng đối với liên doanh, đồng thời củng cố niềm tin vào danh mục tài sản ngoài khơi của mình tại đồng bằng Niger.

Theo phía Nigeria, thành công của giếng Awodi-07 là kết quả của quá trình thăm dò được thực hiện một cách kỷ luật, dựa trên đánh giá kỹ thuật chi tiết và sự phối hợp vận hành chặt chẽ giữa NNPCL và Chevron. Liên doanh này hoạt động theo mô hình hợp tác lâu dài, trong đó Chevron nắm giữ 40% cổ phần, còn NNPCL giữ phần vốn còn lại. Mục tiêu dài hạn của liên doanh là nâng sản lượng dầu lên khoảng 146.000 thùng/ngày tại khu vực, qua đó góp phần tăng nguồn thu ngân sách, tạo việc làm và đảm bảo nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế Nigeria.

Phát hiện mới diễn ra trong bối cảnh Nigeria đang nỗ lực thu hút thêm đầu tư vào lĩnh vực thượng nguồn dầu khí, sau nhiều năm sản lượng biến động do các thách thức về an ninh, hạ tầng và môi trường đầu tư. Những tín hiệu tích cực từ các giếng thăm dò mới như Awodi-07 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cải thiện tâm lý nhà đầu tư và thúc đẩy các dự án phát triển mỏ trong thời gian tới.

Ở góc độ rộng hơn, Chevron cũng đang mở rộng danh mục khí đốt toàn cầu. Đầu tháng này, công ty con Chevron Mediterranean cùng các đối tác trong dự án khí đốt tự nhiên Leviathan tại Israel đã đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID) cho giai đoạn mở rộng mỏ. Dự án này dự kiến sẽ bổ sung thêm các giếng mới và nâng cấp hạ tầng nhằm tăng công suất cung cấp khí cho thị trường Israel và khu vực lân cận vào cuối thập kỷ.

Với phát hiện tại Awodi-07, liên doanh NNPCL/Chevron không chỉ mở rộng thêm cơ sở tài nguyên tại đồng bằng Niger mà còn góp phần củng cố triển vọng gia tăng sản lượng dầu khí của Nigeria trong trung và dài hạn.