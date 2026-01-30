5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

iPhone 15 Pro

Dẫn đầu danh sách và được xem là lựa chọn "kinh tế" thông minh nhất hiện nay chính là iPhone 15 Pro. Dù đã bước sang năm tuổi thứ hai, model này vẫn giữ vững phong độ của một flagship hàng đầu với khung viền Titan sang trọng, cổng sạc USB-C và màn hình ProMotion 120Hz mượt mà.

Với mức giá dao động từ 15 - 19 triệu đồng, iPhone 15 Pro mang lại trải nghiệm không hề thua kém máy mới nhờ hiệu năng xử lý vẫn dư sức đáp ứng mọi tác vụ nặng trong nhiều năm tới. Đây là sự cân bằng hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và chi phí phải chăng nhất để sở hữu một chiếc iPhone khung titan bền đẹp.

iPhone 16

Nếu ngân sách dư dả hơn và ưu tiên sự an tâm tuyệt đối, iPhone 16 phiên bản "lướt" là ứng cử viên sáng giá nhất. Với giá từ 17 - 19 triệu đồng, người dùng sẽ sở hữu một thiết bị chỉ mới một năm tuổi, gần như mới nguyên với vòng đời hỗ trợ cập nhật iOS còn rất dài. Sự hiện diện của Dynamic Island và cổng USB-C đồng bộ khiến iPhone 16 trở thành lựa chọn "ăn chắc mặc bền" cho những ai muốn sử dụng ổn định từ 4-5 năm nữa mà không lo lỗi thời.

iPhone 13 Pro Max

Ở phân khúc thấp hơn nhưng vẫn giữ vị thế "huyền thoại", iPhone 13 Pro Max vẫn là cái tên được săn đón ráo riết nhờ thời lượng pin được mệnh danh là "vô đối". Với mức giá hiện chỉ còn khoảng 11 - 14 triệu đồng, người dùng phải chấp nhận thiết kế tai thỏ cũ và cổng Lightning, nhưng bù lại sẽ được tận hưởng màn hình 120Hz và một hệ thống camera vẫn cực kỳ sắc bén. Đối với những ai đặt tiêu chí pin trâu lên hàng đầu, khó có đối thủ nào trong tầm giá này vượt qua được iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14

Trong khi đó, iPhone 14 đang giữ mức giá rất rẻ khoảng 12 - 14 triệu đồng. Đây là một lựa chọn an toàn cho nhu cầu cơ bản, dù thiếu vắng các tính năng đột phá như màn hình tần số quét cao hay Dynamic Island. Tuy nhiên, người mua cần cân nhắc kỹ vì ở tầm giá này, nếu may mắn tìm được deal tốt, việc cố thêm một chút để lên iPhone 15 thường sẽ mang lại giá trị sử dụng lâu dài hơn hẳn.

iPhone 12 Pro Max

Cuối cùng, lựa chọn kinh tế nhất để trải nghiệm màn hình lớn và cụm 3 camera "xịn sò" thuộc về iPhone 12 Pro Max, hiện có giá chỉ từ 8 - 11 triệu đồng với những sản phẩm đã qua sử dụng. Dù hiệu năng vẫn đủ dùng cho các tác vụ hàng ngày, nhưng với tuổi đời hơn 5 năm, người mua cần kiểm tra kỹ tình trạng pin và chấp nhận việc thời gian hỗ trợ cập nhật iOS không còn nhiều. Đây là chiếc máy dành cho những ai có ngân sách eo hẹp nhưng vẫn khao khát trải nghiệm của dòng Pro Max.