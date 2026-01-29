Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

14 mẫu iPhone không còn được cập nhật

29-01-2026 - 07:23 AM | Thị trường

Apple đã chính thức ngưng cập nhật cho 14 mẫu iPhone này.

Apple đã điều chỉnh danh sách các thiết bị iPhone đã lỗi thời và cổ điển, qua đó chấm dứt hoàn toàn việc hỗ trợ cập nhật phần mềm, bao gồm cả những bản vá bảo mật quan trọng, đối với nhiều mẫu máy đời cũ. Động thái này đồng nghĩa người dùng các thiết bị nằm trong danh sách sẽ đối mặt với rủi ro an ninh ngày càng lớn nếu tiếp tục sử dụng.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, nguy cơ lớn nhất của iPhone đã dừng cập nhật nằm ở việc các lỗ hổng bảo mật mới không còn được khắc phục.

Với những người vẫn đang sử dụng các mẫu iPhone kể trên, việc nâng cấp lên thiết bị mới là lựa chọn cần thiết. (Ảnh minh hoạ)

Ông Jake Moore, cố vấn an ninh mạng toàn cầu của ESET, cho biết tin tặc thường tận dụng rất nhanh những điểm yếu vừa được phát hiện để phát tán mã độc, chiếm quyền điều khiển thiết bị hoặc đánh cắp dữ liệu nhạy cảm như thông tin tài khoản ngân hàng. Trong bối cảnh đó, các mẫu iPhone cũ trở thành “mục tiêu dễ dàng” cho các cuộc tấn công mạng.

Trong đợt cập nhật lần này, Apple đưa iPhone SE thế hệ đầu tiên cùng dòng iPhone 6s vào nhóm thiết bị ngừng hỗ trợ hoàn toàn. Trước đó, nhiều model lâu đời hơn như iPhone (thế hệ đầu tiên), iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, 4S, 5C, 5S, iPhone 6 và 6 Plus đã bị Apple loại khỏi vòng hỗ trợ từ nhiều năm trước.

Bên cạnh nhóm lỗi thời, Apple cũng bổ sung thêm một số mẫu iPhone vào diện “cổ điển”. Đây là các thiết bị chỉ còn được hỗ trợ sửa chữa và cập nhật ở mức rất hạn chế, chủ yếu trong những trường hợp liên quan đến lỗi nghiêm trọng. Danh sách này bao gồm iPhone X, iPhone XS, XS Max và iPhone 11 Pro Max.

Giới quan sát nhận định, với những người vẫn đang sử dụng các mẫu iPhone kể trên, việc nâng cấp lên thiết bị mới là lựa chọn cần thiết để đảm bảo hiệu năng ổn định, khả năng tương thích ứng dụng và đặc biệt là an toàn dữ liệu cá nhân. Apple hiện đã công bố danh sách chi tiết các thiết bị lỗi thời và cổ điển trên trang hỗ trợ chính thức của hãng.

Tham khảo Forbes

Huỳnh Duy

Theo Huỳnh Duy

