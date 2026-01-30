Bạc rơi thẳng đứng - mất 22 triệu đồng/kg từ đỉnh

Cuối giờ chiều ngày 30/1, giá bạc tham khảo tại Phú Quý là 101,17 triệu đồng/kg mua vào, 98,13 triệu đồng/kg bán ra. Loại bạc thỏi 1 lượng hiện giao dịch ở mức 3,79 triệu mua vào, 3,68 triệu bán ra.

So với giá niêm yết đầu giờ sáng, giá bạc đã giảm 14 triệu đồng/kg. Nếu so với mức giá đỉnh của ngày 29/1 (hơn 123,6 triệu đồng/kg) giá bạc đã “bay” 22 triệu đồng/kg chỉ sau một ngày.

Đây đang là giai đoạn giá bạc có mức dao động trong phiên cực lớn – lên đến vài % mỗi ngày. Riêng ngày 30/1, giá bạc có lúc giảm hơn 15%. Bạc quốc tế hiện cũng đã “rơi” về dưới 100 USD/ounce.

Giá bạc rơi thẳng đứng trong phiên ngày 30/1.

Theo các chuyên gia, giá bạc giảm mạnh do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau giai đoạn tăng giá kỷ lục. Sự phục hồi của đồng đô la cũng gây thêm áp lực lên kim loại này.

Mặc dù vậy nếu tính trong tháng 1, giá bạc hiện vẫn tăng 43,5% - mức tăng vượt xa tất cả loại tài sản phổ biến hiện nay. Kết thúc tháng 1, bạc cũng kéo dài chuỗi tăng lên 9 tháng liên tiếp.

Đợt tăng giá gần đây được thúc đẩy bởi những bất ổn địa chính trị và kinh tế dai dẳng, làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn – cùng với sự mất giá mạnh của đồng đô la. Đà tăng giá này còn được hỗ trợ thêm bởi thị trường bạc vật chất khan hiếm khi nhu cầu đầu tư và sử dụng trong công nghiệp đều đạt mức kỷ lục.