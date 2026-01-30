Hyundai Stargazer 2026 lộ không che cả nội, ngoại thất tại Việt Nam: Đầu mới lột xác, cụm màn hình 'khổng lồ' đã mắt hơn, dễ nâng cấp cả ADAS đấu Xpander

Sau lần đầu bị bắt gặp tại trung tâm khí thải, Hyundai Stargazer thế hệ mới tiếp tục lộ diện tại Việt Nam. Những hình ảnh mới cho thấy chiếc Stargazer đang đỗ trong sân nhà máy của Hyundai Thành Công.

Ở ngoại thất, Hyundai Stargazer 2026 gây chú ý với ngôn ngữ thiết kế mới, mang hơi hướng vuông vức và “SUV hóa” rõ rệt hơn so với thế hệ đang bán tại Việt Nam. Phần đầu xe được làm lại hoàn toàn với lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo hình dạng khối, kết hợp cụm đèn LED thiết kế mới. So với Stargazer hiện hành, tổng thể phần đầu xe trông cứng cáp và hiện đại hơn, giảm bớt cảm giác “hiền” từng gây nhiều tranh cãi trước đây.

Hyundai Stargazer 2026 lộ diện tại nhà máy, hé lộ diện mạo mới. Ảnh: FB

Phía sau xe cũng được tinh chỉnh với cụm đèn hậu LED kéo ngang, tạo cảm giác bề thế hơn cho phần đuôi. Dòng chữ “STARGAZER” đặt ở trung tâm cửa hậu tiếp tục được giữ lại, trong khi cản sau có thiết kế mới, thiên về phong cách thực dụng. Những thay đổi này cho thấy Hyundai đang nỗ lực làm mới Stargazer theo hướng trung tính hơn, dễ tiếp cận số đông người dùng gia đình.

Bên trong Stargazer 2026 cũng lần đầu lộ diện tại Việt Nam. Cụm màn hình kép cỡ lớn, nối liền bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm, tương tự nhiều mẫu xe Hyundai thế hệ mới. Giao diện của màn hình giải trí đã hiển thị tiếng Việt.

Nội thất nổi bật với cụm màn hình kép hiện đại. Ảnh: FB

Ngoài cụm màn hình và đồng hồ, những chi tiết khác bên trong khoang nội thất chưa được tiết lộ. Tham khảo ở các thị trường khác, Stargazer facelift sở hữu cụm hai màn hình kích thước 10,25 inch kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây, điều hòa tự động, phanh tay điện đi kèm giữ phanh tự động,...

Xe vẫn duy trì các phím bấm vật lý quen thuộc, phù hợp với nhóm khách hàng gia đình đề cao tính dễ sử dụng. Một số chi tiết như hộc đồ trung tâm, cửa gió điều hòa kéo dài theo chiều ngang bảng táp-lô cho thấy Hyundai vẫn ưu tiên sự thực dụng, đúng chất MPV.

Về vận hành, Hyundai Stargazer 2026 vẫn được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, dẫn động cầu trước đi kèm hộp số tự động vô cấp iVT.

Stargazer 2026 hứa hẹn tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV cỡ nhỏ. Ảnh: ST

Gói hệ thống ADAS trên mẫu xe này được trang bị bao gồm các tính năng cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha tự động thích ứng. Phiên bản facelift này cũng đã được bổ sung thêm tính năng ga tự động thích ứng (bản cũ chỉ là ga tự động thường).

Hai chiếc Hyundai Stargazer 2026 xuất hiện ở Hà Nội. Ảnh: BMXB

Hiện tại, Hyundai Thành Công chưa công bố thông tin chính thức về kế hoạch ra mắt Stargazer 2026 tại Việt Nam. Dù vậy, việc xe liên tục lộ diện trong nước cho thấy ngày ra mắt có thể không còn xa. Nếu được bổ sung thiết kế mới cùng trang bị an toàn hiện đại hơn, Hyundai Stargazer 2026 hứa hẹn sẽ là quân bài chiến lược mới trong phân khúc MPV cỡ nhỏ – nơi những ông lớn như VinFast Limo Green hay Mitsubishi Xpander vẫn đang thống trị.