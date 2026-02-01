Mẫu xe tay ga của nhà Honda được coi là "kẻ hủy diệt" phân khúc xe ga địa hình nhập môn với trang bị vượt tầm giá

Thị trường xe máy đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của dòng xe tay ga lai địa hình (Adventure Scooter). Nếu như Honda ADV 160 hay ADV 350 đã quá nổi tiếng nhưng đi kèm mức giá không hề rẻ, thì sự xuất hiện của Honda NS150GX từ liên doanh Sundiro Honda (Trung Quốc) như một làn gió mới, phả hơi nóng vào phân khúc nhập môn. Và dưới đây là trải nghiệm thực tế mẫu xe này đến từ Moto fine.

Honda, cái tên đã trở thành biểu tượng và "ông hoàng" thống trị thị trường xe máy Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, vừa gây chú ý khi chính thức trình làng mẫu xe tay ga hoàn toàn mới NS150GX.

Sự thân thiện đến từ những điểm chạm đầu tiên

Ấn tượng đầu tiên mà NS150GX mang lại là sự gần gũi đến bất ngờ. Với chiều cao yên chưa đầy 770mm, chiếc xe dường như được sinh ra cho thể trạng người châu Á. Ngay cả với những người có chiều cao khiêm tốn, việc chống cả hai bàn chân xuống đất là điều dễ dàng. Trên những cung đường địa hình gồ ghề, nơi mà sự thăng bằng là yếu tố sống còn, khả năng chống chân vững chãi mang lại cảm giác an toàn tâm lý cực lớn cho người lái.

Bên cạnh đó, trọng lượng xe được tối ưu hóa đến mức đáng kinh ngạc. Cảm giác dắt xe, xoay trở trong không gian hẹp hay dựng xe lên đều nhẹ nhàng, không tốn sức. Đây là điểm cộng tuyệt đối cho những người mới làm quen với dòng xe địa hình hoặc những tay lái có thể lực vừa phải.

NS150GX, với những thông số kỹ thuật và định hướng thị trường ban đầu, dường như được sinh ra để phù hợp với đặc điểm giao thông và thị hiếu của người Việt, nơi những chiếc xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là "người bạn đồng hành" thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày.

Vận hành: Mượt mà nhưng không yếu đuối

Trái tim của NS150GX là khối động cơ xi-lanh đơn 150cc làm mát bằng dung dịch. Dù là một chiếc xe giá rẻ (tầm giá sau khi quy đổi nằm ở dưới 60 triệu đồng), nhưng Honda không hề cắt giảm chất lượng vận hành. Động cơ cho phản hồi cực kỳ tuyến tính và mượt mà.

Trong điều kiện off-road nhẹ, sự "bốc đồng" đôi khi là con dao hai lưỡi. NS150GX hiểu điều này và cung cấp một tay ga rất dễ kiểm soát, không bị hiện tượng chồm xe đột ngột (giật ga) khi người lái cần những thao tác tinh tế để vượt qua chướng ngại vật. Sức mạnh được phân bổ đều, giúp chiếc xe lầm lì vượt qua những đoạn dốc một cách tin cậy.

Công nghệ: Cuộc chơi "vượt cấp"

Điều khiến NS150GX thực sự tỏa sáng không phải là động cơ, mà là hàm lượng công nghệ an toàn - thứ vốn dĩ xa xỉ ở phân khúc này. Đầu tiên phải kể đến Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS). Trong bài test thực tế trên đoạn đường dốc phủ đầy đất xốp, ngay khi bánh sau có dấu hiệu trượt quay do thốc ga, TCS đã can thiệp ngay lập tức. Sự can thiệp này diễn ra nhanh, êm ái và hiệu quả, giữ cho chiếc xe tiếp tục bám đường đi lên thay vì văng đuôi.

Chưa dừng lại ở đó, Honda còn trang bị cho mẫu xe này hệ thống phanh ABS 2 kênh với một tính năng "đáng tiền": khả năng tắt ABS bánh sau. Đối với những tay lái ưa thích kỹ thuật, việc khóa bánh sau để thực hiện những cú trượt (slide) có kiểm soát trên đường đất là một thú vui. NS150GX đã chiều lòng người chơi khi cho phép tùy biến này, biến nó từ một chiếc xe đi phố an toàn thành một món đồ chơi địa hình thú vị chỉ bằng vài thao tác cài đặt.

Các tiện ích khác như màn hình màu TFT sắc nét hỗ trợ kết nối điện thoại, hệ thống đèn full LED, khóa thông minh Smartkey và cổng sạc kép cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm người dùng, biến những chuyến dã ngoại cuối tuần trở nên tiện nghi hơn.

"Cơn khát" xe ADV giá mềm

Nhìn từ thị trường Trung Quốc sang Việt Nam, sự xuất hiện của Honda NS150GX gợi mở nhiều suy ngẫm thú vị. Tại Việt Nam, phân khúc xe tay ga 150cc - 160cc đang là sân chơi của Honda Air Blade 160, Vario 160 và Yamaha NVX 155. Tuy nhiên, một mẫu xe mang phong cách Adventure thực thụ với mức giá dễ tiếp cận vẫn là một "khoảng trống" lớn.

Hiện tại, người tiêu dùng Việt muốn sở hữu một chiếc xe tay ga địa hình của Honda thường phải tìm đến dòng ADV 150 (đã cũ) hoặc ADV 160 nhập khẩu tư nhân với mức giá khá cao (thường trên 90 triệu đồng). Nếu so sánh, mức giá quy đổi của NS150GX chỉ khoảng 56 -60 triệu đồng. Ngay cả khi cộng thêm các loại thuế phí nhập khẩu, nếu mẫu xe này cập bến Việt Nam với mức giá lăn bánh khoảng 70 - 75 triệu đồng, nó sẽ tạo ra một cơn địa chấn thực sự.

NS150GX sẽ là đối trọng hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách bụi bặm, cần một chiếc xe gầm cao để leo lề hay đi đường ngập nước ở các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, nhưng lại không đủ tài chính để với tới ADV 160. Hơn nữa, với trang bị ABS 2 kênh và TCS, nó thậm chí còn vượt trội hơn nhiều đối thủ đang bán chính hãng tại Việt Nam về mặt an toàn.

Tóm lại, Honda NS150GX là một minh chứng cho thấy Honda đang ngày càng lắng nghe người dùng hơn. Một chiếc xe không chỉ thân thiện, dễ lái mà còn đầy đủ "đồ chơi" để thỏa mãn đam mê xê dịch. Nếu được đưa về Việt Nam, đây chắc chắn sẽ là một quân bài chiến lược giúp hâm nóng phân khúc xe tay ga tầm trung vốn đang dần bão hòa.



