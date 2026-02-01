Gạo Thái Lan tăng giá mạnh, Việt Nam giữ đà ổn định

Ảnh minh họa.

Tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan ghi nhận đà tăng nhờ tín hiệu tích cực từ nhu cầu thị trường và yếu tố nội địa cũng như diễn biến liên quan đến đề cử nhân sự lãnh đạo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Trong khi đó, giá gạo Ấn Độ giữ mức ổn định do đồng nội tệ mất giá giúp bù đắp chi phí đầu vào tăng cao.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm trong phiên giao dịch 29/1 cũng tăng lên mức 390-400 USD/tấn, mức cao nhất kể từ phiên 24/12, so với mức 380 USD/tấn của tuần trước.

Giới thương nhân giải thích đà tăng giá này xuất phát từ việc giá lúa trong nước tăng cao. Các nhà xuất khẩu và nhà máy xay xát hiện đang chờ đợi để đánh giá chất lượng vụ mùa mới sắp thu hoạch. Bên cạnh đó, biến động tỷ giá hối đoái cũng góp phần nhỏ vào việc đẩy giá lên.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng lưu ý rằng tổng cầu thị trường vẫn khá trầm lắng khi những khách hàng quen thuộc chỉ mua với khối lượng nhỏ. Về nguồn cung, sản lượng dự kiến sẽ khả quan nhờ điều kiện nguồn nước thuận lợi.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/1 đề cử ông Kevin Warsh kế nhiệm ông Jerome Powell giữ chức Chủ tịch Fed. Quyết định này khép lại quá trình tìm kiếm kéo dài 5 tháng đầy biến động xung quanh ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định ông quen biết ông Warsh từ lâu và không nghi ngờ việc ông Warsh sẽ trở thành một trong những Chủ tịch Fed "vĩ đại nhất". Ông Kevin Warsh (55 tuổi) là gương mặt không xa lạ với giới tài chính nhờ kinh nghiệm làm việc tại Fed trước đây.

Trong khi đó, ở Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 360-367 USD/tấn trong phiên giao dịch 29/1, nhích nhẹ so với mức 360-365 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định nhu cầu thị trường hiện đang ổn định, với lượng đơn đặt hàng gia tăng từ các đối tác chủ chốt như Philippines và Malaysia. Giới kinh doanh cũng ghi nhận thông tin Philippines dự kiến mua khoảng 300.000 tấn gạo giao trong tháng 2/2026.

Còn tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm tuần này giữ nguyên mức giá 351-356 USD/tấn so với tuần trước. Gạo trắng 5% tấm được niêm yết ở mức 348-353 USD/tấn.

Đồng rupee của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong ngày 29/1, giúp gia tăng lợi nhuận quy đổi cho các nhà xuất khẩu từ doanh thu ngoại tệ. Một nhà xuất khẩu tại Kolkata cho biết đồng rupee yếu giúp họ duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường đang dư cung, mặc dù nhu cầu tiêu thụ nhìn chung vẫn chưa cao.

Tại Bangladesh, giá gạo trong nước vẫn neo ở mức cao dù nguồn dự trữ và nhập khẩu được đảm bảo, gây áp lực lên người tiêu dùng. Tuần trước, chính phủ nước này đã cho phép các công ty tư nhân nhập khẩu 200.000 tấn gạo đồ nhằm ngăn chặn các cú sốc về giá, song song với các hoạt động thu mua dự trữ cấp nhà nước.