Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý do đào La Cả không vội Tết

01-02-2026 - 14:20 PM | Thị trường

Tại Hà Nội, trong khi làng đào Nhật Tân đã nhộn nhịp người mua bán từ sớm thì làng đào La Cả, phường Dương Nội lại vào vụ muộn hơn. Người làng đào La Cả dự kiến đưa đào ra thị trường sau Rằm tháng Chạp khi sức mua dịp Tết tăng cao.

Trên các ruộng đào, nhiều cây hoa mới chỉ lác đác nở, phần lớn số cây đào vẫn được người dân giữ nụ, chăm sóc cẩn thận để canh đúng thời điểm bung hoa.

Không chạy đua ra hàng, nhiều hộ trồng đào ở La Cả chọn cách điều tiết tiến độ chăm sóc. Theo họ, đào nở trước Tết buộc phải bán gấp, dễ nhanh tàn hoặc bị mất giá, gây thiệt hại cho cả mùa.

Làng đào La Cả nhìn từ trên cao. Ảnh: Đức An.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Quý Trường - người có hơn 10 năm trồng đào tại làng đào La Cả - cho biết, gia đình ông hiện có khoảng 1 mẫu đào, ước tính hơn 500 cây. Thời điểm này, cây đã đủ nụ, việc quan trọng nhất đối với ông Trường những ngày này là tính toán vặt lá, tưới nước… chính xác để đào nở đúng dịp Tết.


“Những ngày qua, thời tiết lạnh, khá thuận lợi, giúp đào phát triển chậm, hoa chưa bung sớm như những năm thời tiết ấm. Nếu đào nở sớm thì giá bán giảm rất nhiều, một cây đào đẹp bán đúng dịp Tết có thể được 1.000.000 đồng, còn bán sớm từ lúc này, 1 cành đào giá chỉ dao động 500.000 - 600.000 đồng”, ông Trường chia sẻ.

Cũng theo ông Trường, bán sớm đào còn khiến người trồng phát sinh thêm nhiều chi phí như vận chuyển, trông giữ… làm giá đào đội lên và khó bán số lượng lớn. Ngược lại, chăm bẵm tốt, bán được vào đúng thời điểm cận kề Tết Âm lịch sẽ có thu nhập cao hơn, người dân tiết kiệm được công sức.

“Một số cây nở nhiều hoa, tôi đã bán sớm để tránh rủi ro. Bán sớm chủ yếu là để xoay vòng vốn và thăm dò sức mua của người chơi đào”, ông Trường nói.

Những cây đào nhà ông Trường đến thời điểm hiện tại vẫn chủ yếu bật nụ, mới chỉ lác đác vài bông hoa. Ảnh: Đức An.

Ông Đặng Đình Cấp (ở làng đào La Cả) cho biết, dù thị trường các nơi đã nhộn nhịp nhưng ông vẫn chưa vội bán. Theo ông Cấp, phải từ sau Rằm tháng Chạp, biết rõ tình hình thời tiết và độ bung nở của hoa, khi đó ông mới quyết định bán cho thương lái.

Vườn đào của ông Cấp hiện có nhiều chủng loại, từ đào ta, đào huyền đến các gốc đào cổ thụ… phục vụ đa dạng phân khúc khách hàng khác nhau. Người dân mua về chơi Tết, các cơ quan, doanh nghiệp thì thuê trưng bày, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của thị trường.

Ông Cấp cho rằng, đào Nhật Tân nở sớm là do quy trình chăm sóc cũng như chiến lược bán hàng của người trồng đào.

“Có nơi người trồng chủ động cho đào nở sớm để bán sớm, thu hồi vốn nhanh. Còn ở La Cả, chúng tôi đặt yếu tố thời điểm lên hàng đầu, cố gắng để đào nở đúng thời điểm cần bán, nhằm đạt được mức giá hợp lý và ổn định hơn”, ông Cấp nói thêm.

Ông Cấp thường tập trung chăm sóc để đào nở và bán vào đúng dịp Tết. Ảnh: Đức An.

Làng đào La Cả là một trong những vựa đào lớn của Thủ đô. Tổng diện tích đất nông nghiệp của người dân địa phương vào khoảng 300 ha, trong đó có tới 75% diện tích được người dân sử dụng để trồng đào. Các hộ trồng đào nơi đây kỳ vọng nhu cầu mua sắm Tết bước vào giai đoạn cao điểm, thị trường sôi động, giá đào ổn định ở mức cao, họ sẽ bán và có một mùa Tết bội thu hơn.

Ô tô cũ hút khách dịp Tết

Theo Đức An

Tiền Phong

Từ Khóa:
Tết, đào

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà đầu tư bạc nín thở chờ phiên 2/2: Hồi kỹ thuật hay mở đầu cho một nhịp giảm sâu hơn?

Nhà đầu tư bạc nín thở chờ phiên 2/2: Hồi kỹ thuật hay mở đầu cho một nhịp giảm sâu hơn? Nổi bật

Không phải gạo hay sầu riêng, 'vàng dưới lòng đất' của Việt Nam được Trung Quốc săn lùng đến 94%: Giá xuất khẩu lao dốc mạnh, nước ta sản xuất 18 triệu tấn mỗi năm

Không phải gạo hay sầu riêng, 'vàng dưới lòng đất' của Việt Nam được Trung Quốc săn lùng đến 94%: Giá xuất khẩu lao dốc mạnh, nước ta sản xuất 18 triệu tấn mỗi năm Nổi bật

Ô tô cũ hút khách dịp Tết

Ô tô cũ hút khách dịp Tết

13:21 , 01/02/2026
Thể thao điện tử TP.HCM: Định hình vị thế quốc tế và chiến lược phát triển bền vững

Thể thao điện tử TP.HCM: Định hình vị thế quốc tế và chiến lược phát triển bền vững

12:41 , 01/02/2026
Những khoảnh khắc ấn tượng nhất tại đêm Gala Free Fire Awards 2025

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất tại đêm Gala Free Fire Awards 2025

12:40 , 01/02/2026
Từ hôm nay (1/2), giá gas bán lẻ tăng

Từ hôm nay (1/2), giá gas bán lẻ tăng

11:18 , 01/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên