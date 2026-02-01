Từ hôm nay (1/2), giá gas bán lẻ tăng

Ảnh minh họa.

Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 2/2026 tại thị trường Hà Nội là 431.568 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.726.272 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 5.184 đồng/bình 12kg và 20.736 đồng/bình 48kg (đã bao gồm VAT).

Đại diện Tổng Công ty Gas Petrolimex cho biết giá gas tháng 2/2026 tăng là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 2/2026 ở mức 542,5 USD/tấn tăng 20 USD/tấn so với tháng 1, nên Tổng Công ty Gas Petrolimex thực hiện điều chỉnh mức tăng tương ứng.

Như vậy, giá gas trong nước bán lẻ tăng lần thứ hai liên tiếp kể từ đầu năm đến nay.

Giá gas thế giới được tính theo giá tham chiếu CP gas (Contract Price), được công bố bởi các nhà cung cấp lớn như Saudi Aramco để định giá LPG trên thị trường quốc tế. Giá CP gas thế giới thường công bố chốt cuối tháng và áp dụng từ đầu tháng sau.

Giá gas tại Việt Nam hiện nay vẫn phụ thuộc vào giá gas nhập khẩu thế giới do Việt Nam chưa đáp ứng đủ sản lượng tiêu thụ trong nước. Theo đó, biến động giá gas tại Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Tỷ giá hối đoái USD/VND, phí vận chuyển gas, sản lượng kinh doanh; biến động cung cầu, chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.