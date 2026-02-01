Ảnh minh họa

Mỹ đã thông báo với Ấn Độ rằng New Delhi có thể sớm nối lại việc mua dầu thô từ Venezuela, trong một động thái nhằm giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào nguồn cung từ Nga và tái định hình quan hệ năng lượng giữa hai nước, theo các nguồn tin của Reuters.

Đề xuất này xuất hiện trong bối cảnh Ấn Độ đang chuẩn bị cắt giảm nhập khẩu dầu Nga vài trăm nghìn thùng mỗi ngày trong những tháng tới. Washington được cho là đang khuyến khích New Delhi đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời hạn chế dòng tiền từ xuất khẩu dầu của Nga.

Song song với tín hiệu từ Mỹ, quan hệ giữa Ấn Độ và Venezuela cũng có dấu hiệu ấm lên. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác năng lượng trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Narendra Modi. Thông tin này được đưa ra ngay sau khi Caracas tuyên bố mở cửa lĩnh vực dầu khí cho đầu tư tư nhân, một bước thay đổi lớn nhằm thu hút vốn nước ngoài và phục hồi ngành công nghiệp dầu mỏ.

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới. Việc mở rộng hợp tác với Ấn Độ có thể giúp nước này tìm thêm đầu ra cho dầu thô trong bối cảnh ngành năng lượng vẫn chịu nhiều sức ép.

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ đang dần giảm vai trò của dầu Nga trong cơ cấu nhập khẩu. Sau khi Nga xảy ra xung đột với Ukraine năm 2022, Ấn Độ đã tăng mạnh mua dầu Nga nhờ giá chiết khấu. Tuy nhiên, áp lực từ Mỹ, chi phí giao dịch gia tăng và rủi ro liên quan đến các lệnh trừng phạt đã buộc các nhà máy lọc dầu Ấn Độ mở rộng nguồn cung từ Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ.

Theo các nguồn tin, lượng dầu Nga nhập khẩu của Ấn Độ ở mức khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong tháng 1 và có thể giảm xuống còn 1 triệu thùng/ngày trong tháng 2, trước khi tiếp tục hạ trong các tháng sau. Một số nhà máy lọc dầu lớn của Ấn Độ đã ngừng hoặc cắt giảm mua dầu Nga.

Nếu dòng dầu Venezuela thực sự quay trở lại thị trường Ấn Độ, cán cân thương mại năng lượng của nước này có thể tiếp tục dịch chuyển, phản ánh xu hướng điều chỉnh chiến lược nguồn cung trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn nhiều biến động.