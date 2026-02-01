Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast Limo Green tiếp tục lộ diện xuất ngoại với tay lái nghịch, dễ ra mắt ngay năm nay

01-02-2026 - 09:16 AM | Thị trường

VinFast Limo Green được ngụy trang kín chạy thử tại Ấn Độ, hứa hẹn sẽ ra mắt sớm.

VinFast Limo Green được bắt gặp đang chạy thử trên đường phố Ấn Độ, cho thấy hãng xe Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện sản phẩm trước thời điểm ra mắt chính thức. Đây được xem là bước đi tiếp theo của VinFast trong chiến lược mở rộng danh mục xe điện tại thị trường đông dân bậc nhất thế giới, bên cạnh các mẫu SUV đã giới thiệu trước đó.

VinFast Limo Green chạy thử lộ diện tại Ấn Độ với lớp ngụy trang. Ảnh: Cartoq

Qua những hình ảnh ghi nhận được, VinFast Limo Green xuất hiện với lớp ngụy trang nhẹ, để lộ rõ dáng dấp của một mẫu MPV cỡ trung thuần điện. Xe có thiết kế thiên về tính thực dụng với trần cao, thân xe vuông vắn và các cánh cửa lớn, phù hợp cho nhu cầu di chuyển gia đình đông người cũng như kinh doanh dịch vụ. Phần đầu xe mang nhận diện quen thuộc của VinFast với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài, logo chữ V đặt chính giữa, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính được bố trí thấp ở cản trước.

Nhìn từ bên hông, Limo Green sở hữu tỷ lệ thân xe dài, đường mái gần như thẳng từ đầu tới đuôi, giúp tối ưu không gian cho cả ba hàng ghế. Bộ mâm trên xe thử nghiệm có thiết kế đơn giản, nhiều khả năng chưa phải phiên bản thương mại cuối cùng. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED dạng mảnh nối liền hai bên tiếp tục là điểm nhấn nhận diện thương hiệu, kết hợp với kính hậu lớn đặc trưng của dòng MPV.

Thiết kế MPV thuần điện, thân xe vuông vắn, ưu tiên không gian 3 hàng ghế. Ảnh: Cartoq

Theo thông tin từ thị trường Ấn Độ, VinFast Limo Green dự kiến là mẫu MPV điện 7 chỗ, sử dụng pin dung lượng khoảng 60 kWh, cho công suất vào khoảng 200 mã lực và mô-men xoắn xấp xỉ 280 Nm. Quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc được kỳ vọng đạt khoảng 450 km theo chu trình thử nghiệm tiêu chuẩn. Xe cũng được cho là hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ mức thấp lên khoảng 70% trong vòng hơn 30 phút.

Dù nội thất chưa được hé lộ, nhiều khả năng Limo Green sẽ thừa hưởng cách bố trí quen thuộc trên các mẫu xe điện VinFast đã ra mắt, với màn hình trung tâm cỡ lớn, cụm đồng hồ kỹ thuật số, kết nối Apple CarPlay/Android Auto cùng các tính năng hỗ trợ lái nâng cao. Cấu hình này phù hợp với định hướng phục vụ cả khách hàng cá nhân lẫn đội xe dịch vụ tại các đô thị lớn.

Bộ mâm trên xe thử nghiệm giống hệt phiên bản đang phân phối tại Việt Nam. Ảnh: Cartoq

Việc VinFast mang Limo Green sang Ấn Độ chạy thử cho thấy hãng không chỉ tập trung vào phân khúc SUV điện, mà còn nhắm tới nhóm MPV – phân khúc có nhu cầu rất lớn tại thị trường này. Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm tới xe điện cho mục đích gia đình và vận tải, một mẫu MPV thuần điện với giá bán dễ tiếp cận được xem là lựa chọn đáng chú ý.

Theo kế hoạch, VinFast Limo Green sẽ được giới thiệu tại Ấn Độ vào trong năm 2026. Nếu giữ được mức giá cạnh tranh và thông số đúng như kỳ vọng, mẫu MPV điện này nhiều khả năng sẽ trở thành quân bài chiến lược tiếp theo của VinFast trong hành trình mở rộng thị phần xe điện toàn cầu.

Theo Bảo Lâm

