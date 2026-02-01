Đột kích một cơ sở, công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây sản xuất mì chính giả, tịch thu hơn 1 tấn sản phẩm nhãn hiệu Ajinomoto

Theo thông tin được Công an tỉnh Hưng Yên đăng tải, cơ quan chức năng tại đây vừa phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất mì chính giả với quy mô lớn, thu giữ hơn 1,1 tấn sản phẩm thành phẩm mang nhãn hiệu AJINOMOTO.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, qua công tác trinh sát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/1, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Nguyễn Viết Long (SN 1958, trú thôn Nguyên Xá 4, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) đang có hành vi sản xuất mì chính giả.

Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng xác định đối tượng Long đang tổ chức đóng gói mì chính giả nhãn hiệu AJINOMOTO. Tại cơ quan công an, Long khai nhận đã mua mì chính dạng bao 25 kg cùng vỏ bao bì loại 1 kg và 454 g mang nhãn hiệu AJINOMOTO, không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc ngoài thị trường, sau đó đưa về đóng gói lại nhằm bán ra kiếm lời.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 551 gói mì chính giả loại 1 kg và 457 gói loại 454 g, tổng khối lượng hơn 1,1 tấn. Ngoài ra, nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng giả cũng bị thu giữ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Long về tội sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm, theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.



Hiện Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.