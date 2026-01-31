Bạc thỏi trong nước giảm bao nhiêu trong phiên ‘sập giá’ chưa từng có?

Giá bạc thế giới đã chứng kiến mức giảm sâu chưa từng có trong phiên thứ 6 (30/1), hạ xuống dưới 85 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm xuống 75 USD. Đây cũng là phiên mất giá mạnh nhất lịch sử của bạc, theo hãng dữ liệu tài chính LSEG.

Giá giảm trong bối cảnh Mỹ có Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mới là ông Kevin Warsh. Sau tin này, chứng khoán Mỹ giảm mạnh, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, trong khi giá vàng và bạc ghi nhận mức giảm sâu; chỉ số USD cũng đi lên.

Phản ứng của các thị trường phản ánh suy đoán Warsh có thể kém mặn mà hơn với việc cắt giảm lãi suất so với các ứng viên Chủ tịch Fed khác, xét đến những cảnh báo trước đây của ông về rủi ro lạm phát cũng như những lời kêu gọi gần đây yêu cầu Fed thu hẹp bảng cân đối kế toán.

Trung Quốc đã tạm dừng giao dịch 5 quỹ liên quan đến vàng, bạc và dầu mỏ nhằm hạ nhiệt đầu cơ và kiểm soát rủi ro thị trường trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Đáng chú ý, quỹ UBS SDIC Silver Futures Fund - quỹ công chúng duy nhất tại Trung Quốc đầu tư vào hợp đồng tương lai bạc - bị ngừng giao dịch cả ngày 30/1, lần thứ hai kể từ 22/1; các quỹ dầu mỏ cũng bị dừng giao dịch tạm thời trong phiên sáng.

Động thái này diễn ra khi giá vàng và bạc tăng nóng, tiến sát các đỉnh lịch sử mới (vàng gần 5.600 USD/ounce, bạc 122 USD/ounce), tăng lần lượt hơn 22% và 58% trong 30 ngày qua. Theo ông Xu Tianchen (EIU), việc tạm dừng giao dịch nhằm ổn định thị trường vốn, hạn chế rủi ro thua lỗ cho nhà đầu tư.

Tại thị trường trong nước, giá bạc thỏi cũng không nằm ngoài xu hướng. Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc 999 1 kg niêm yết ở mức 84,666 triệu đồng/lượng (mua vào) và 87,279 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm mạnh hơn 34 triệu đồng/kg (mua vào) và 36 triệu đồng/kg (bán ra) so với đỉnh hôm 29/1.﻿

﻿Theo giới phân tích, diễn biến hiện tại cho thấy xu hướng “lao dốc không phanh” của bạc trong nước. Đà giảm sâu phản ánh cú điều chỉnh cực mạnh của giá bạc thế giới sau giai đoạn tăng “nóng”, kết hợp tâm lý hoảng loạn và chốt lời ồ ạt trong nước.

Khi lực mua gần như tê liệt, trong khi nguồn cung bán ra tăng nhanh, giá bạc khó sớm tạo đáy. Trong ngắn hạn, rủi ro giảm tiếp vẫn rất lớn, thị trường có thể còn những nhịp rơi mạnh trước khi tìm được điểm cân bằng mới.

Trên Kitco, các chuyên gia cho rằng dù giá bạc nhiều khả năng đã hình thành đỉnh trung hạn, nhưng lực mua mang tính trú ẩn an toàn vẫn sẽ duy trì sau giai đoạn điều chỉnh lành mạnh của đà tăng quá nóng thời gian qua, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump được cho là sẽ tiếp tục chủ động làm suy yếu đồng USD.

Nhìn tổng thể, đà tăng vượt trội của hai kim loại quý cho thấy thị trường đang phát đi tín hiệu rõ ràng rằng vòng xoáy nợ công toàn cầu đã chạm ngưỡng tới hạn, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng leo thang, còn các tổ chức đầu tư lớn cùng nhà đầu tư cá nhân chỉ mới quay lại lĩnh vực khai khoáng kim loại quý sau làn sóng rút lui hàng loạt từ năm 2012.

Sự trở lại này tại một lĩnh vực vốn có quy mô nhỏ được thể hiện qua việc nhiều chỉ số quan trọng của ngành kim loại quý đang đứng trước khả năng bứt phá, vượt lên các ngưỡng kháng cự mạnh hình thành suốt 12 năm từ những nền tích lũy dài hạn.