Hãng xe Nhật đầu tiên nhận cọc xe PHEV tại Việt Nam: Nhập khẩu nguyên chiếc, giá dự kiến 2,5 tỷ đồng

THACO sẽ phân phối chính hãng mẫu Mazda CX-90 tại Việt Nam. Các đại lý hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu xe này với mức giá dự kiến từ 2,479 tỷ đồng. Theo kế hoạch, những lô xe đầu tiên được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản sẽ được bàn giao cho người dùng trong nước vào khoảng giữa năm 2026.

Trong năm 2025, doanh số của Mazda đạt 32.455 xe bán ra (theo VAMA). Riêng với mẫu SUV CX-5, hãng đã bàn giao được 17.262 xe đến tay khách hàng, chiếm hơn 55% tổng doanh số.

Việc phân phối CX-90 sẽ đánh dấu bước chuyển mình của hãng, mở rộng sang tệp khách hàng ở phân khúc cao cấp.

Về thiết kế, Mazda CX-90 được xây dựng dựa trên ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng. Ngoại thất của xe mang phong cách tối giản với các mảng khối lớn và ít đường dập nổi so với các thế hệ đàn em.

Mặt ca-lăng phía trước được thiết kế mở rộng và nối liền với cụm đèn chiếu sáng dạng LED. Tổng thể diện mạo của xe tạo cảm giác bề thế và vững chãi thay vì sự năng động, thể thao.

Số đo kích thước dài, rộng, cao của xe lần lượt là 5.100 x 1.994 x 1.736 mm. Thông số chiều dài cơ sở của mẫu xe này đạt mức 3.120 mm. Khi đặt cạnh các dòng xe cùng thương hiệu, Mazda CX-90 lớn hơn đáng kể so với mẫu Mazda CX-8 vốn có trục cơ sở ở mức 2.930 mm. So với các đối thủ trong cùng phân khúc SUV cỡ lớn, kích thước của CX-90 tương đồng với các dòng xe như VinFast VF 9 hay Jeep Grand Cherokee L.

Không gian nội thất của xe được bố trí theo cấu hình ba hàng ghế với cách sắp xếp tập trung vào hàng ghế thứ hai. Mazda Việt Nam lựa chọn phiên bản có hai ghế thương gia độc lập tại vị trí giữa xe để tạo lối đi thông thoáng xuống hàng ghế sau cùng. Toàn bộ khoang lái được hoàn thiện bằng các vật liệu như da Nappa và gỗ tự nhiên.

Bảng táp-lô của xe vẫn duy trì phong cách thiết kế theo chiều ngang với màn hình trung tâm kích thước lớn đặt nổi. Các nút bấm vật lý được giữ lại ở cụm điều khiển điều hòa và bệ trung tâm để hỗ trợ thao tác trực tiếp. Bên cạnh đó, hàng ghế thứ ba của xe được đánh giá là đủ không gian cho người lớn sử dụng trong những hành trình dài nhờ trục cơ sở vượt mức 3 mét.

Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu SUV flagship này. Xe được trang bị gói an toàn chủ động i-Activsense với đầy đủ các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và phanh tự động khẩn cấp.

Ngoài ra, hệ thống camera toàn cảnh 360 độ thế hệ mới được tích hợp để hỗ trợ người lái quan sát trong các không gian hẹp. Các tiện nghi giải trí khác bao gồm hệ thống âm thanh vòm đến từ thương hiệu Bose và cửa sổ trời toàn cảnh kéo dài xuống hàng ghế thứ hai.

Về vận hành, Mazda CX-90 tại thị trường Việt Nam sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV). Hệ thống này là sự kết hợp giữa động cơ xăng Skyactiv-G dung tích 2.5L và một mô-tơ điện.

Tổng công suất đầu ra của xe đạt mức 323 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Bộ pin lithium-ion đi kèm có dung lượng 17,8 kWh cũng giúp xe có khả năng di chuyển ở chế độ thuần điện trong quãng đường khoảng 43 km.

Điểm khác biệt lớn nhất về cơ khí của CX-90 so với các dòng xe một chữ số cùng nhà là nền tảng khung gầm Large Product Group. Nền tảng này sử dụng cấu trúc động cơ đặt dọc và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian i-Activ AWD ưu tiên lực kéo cho cầu sau. Xe cũng sử dụng hộp số tự động 8 cấp mới được thiết kế riêng để tối ưu hóa sự mượt mà cho hệ thống hybrid.

Có thể sau khi phân phối CX-90 trong năm 2026, Thaco Mazda sẽ phân tách rõ rệt nhóm sản phẩm phổ thông gồm CX-5, CX-8 và nhóm sản phẩm cao cấp gồm CX-60, CX-90.

Mức giá từ 2,479 tỷ đồng sẽ đặt Mazda CX-90 vào vị thế cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV cỡ E từ Mỹ và Đức đang có mặt trên thị trường.



