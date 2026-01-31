EU tích cực săn lùng một mặt hàng ngon, bổ, rẻ của Việt Nam: thu về hơn 300 triệu USD từ đầu năm, nhu cầu tăng mạnh từ Á đến Âu

Sau hai năm liên tiếp suy giảm, xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam đã đảo chiều tăng trưởng trong năm 2025. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này đạt trên 344 triệu USD, tăng 15% so với năm 2024 và cao hơn 13% so với năm 2023, cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt của ngành.

Diễn biến tích cực này gắn liền với sự khởi sắc của thị trường chả cá và surimi toàn cầu sau giai đoạn người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Trong năm 2025, nhu cầu đối với các sản phẩm thực phẩm tiện lợi, có mức giá phù hợp, tăng trở lại, đặc biệt tại các quốc gia châu Á cũng như trên kênh bán lẻ hiện đại ở Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Surimi tiếp tục phát huy lợi thế là nguồn cung protein có chi phí hợp lý, dễ chế biến và linh hoạt trong nhiều dạng sản phẩm. Tại Mỹ, các mặt hàng như “thanh cua” vẫn duy trì sức tiêu thụ tốt trên cả kênh bán lẻ truyền thống lẫn thương mại điện tử, nhờ yếu tố tiện dụng và giá bán cạnh tranh.

Ở thị trường EU, nhu cầu có xu hướng phục hồi theo hướng tiết kiệm hơn, với sự ưa chuộng các sản phẩm đóng gói nhỏ, phục vụ tiêu dùng nhanh. Một số dự báo cũng cho thấy khu vực này vẫn là thị trường tiêu thụ lượng nguyên liệu surimi đáng kể, tạo dư địa cho các nhà xuất khẩu.

Nhờ đón đúng xu hướng thị trường cùng với nỗ lực duy trì đơn hàng của doanh nghiệp, xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam ghi nhận đà tăng khá đều trong phần lớn thời gian của năm 2025. Tuy nhiên, về những tháng cuối năm, tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chững lại.

Xét theo thị trường, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, EU và Nhật Bản là năm điểm đến lớn nhất của chả cá và surimi Việt Nam, chiếm hơn 81% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong số này, EU nổi lên là thị trường đáng chú ý khi tăng trưởng chậm trong nửa đầu năm nhưng bứt tốc mạnh vào giai đoạn cuối năm.

Cả năm 2025, xuất khẩu sang EU đạt trên 35 triệu USD, gần gấp đôi so với năm trước. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, mức tăng trưởng có thời điểm đạt ba con số. Việc mở rộng thị phần tại EU được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là thị trường đòi hỏi cao về tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ và truy xuất nguồn gốc, giúp doanh nghiệp nâng chuẩn để tiếp cận các thị trường khó tính khác.

Bên cạnh EU, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường lớn còn lại trong nhóm dẫn đầu cũng đều tăng so với năm 2024. Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, với giá trị xuất khẩu vượt 54 triệu USD, tăng 41%.

Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí thị trường nhập khẩu lớn nhất chả cá và surimi của Việt Nam, song diễn biến xuất khẩu trong năm khá thất thường, nhiều thời điểm sụt giảm theo tháng. Cả năm, kim ngạch đạt gần 83 triệu USD, tăng nhẹ 5%.

Triển vọng thị trường chả cá và surimi thế giới được đánh giá vẫn tích cực trong thời gian tới, đặc biệt ở phân khúc sản phẩm tiện lợi và giá trị gia tăng. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu ngày càng ưu tiên những nhà cung cấp đảm bảo chất lượng ổn định, giao hàng đúng tiến độ và hồ sơ đầy đủ. Bên cạnh đó, áp lực chi phí cùng các yếu tố về hạn ngạch và mùa vụ có thể khiến giá nguyên liệu, nhất là surimi từ cá thịt trắng, duy trì ở mức cao.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu đối với các sản phẩm chế biến sâu như thanh cua, chả cá tẩm vị được dự báo sẽ tăng nhanh hơn so với hàng nguyên liệu, tạo cơ hội để xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026.