Cú sốc giá đầu năm 2026: 4 mẫu iPhone cũ đang rớt giá "không phanh"

iPhone 15 Pro: "Vua giữ giá" bất ngờ chạm đáy, chỉ còn hơn 15 triệu đồng

Từng là model giữ giá tốt nhất nhờ khung viền Titan và cổng USB-C mang tính cách mạng, nhưng iPhone 15 Pro hiện đang là cái tên đứng đầu bảng xếp hạng giảm giá. Hiện tại, người dùng chỉ cần bỏ ra từ 15 - 17 triệu đồng là có thể sở hữu một thiết bị có hiệu năng không hề thua kém các máy mới ra mắt. Với con chip A17 Pro vẫn cực kỳ mạnh mẽ, màn hình ProMotion 120Hz và thiết kế gọn nhẹ sang trọng, đây được xem là "món hời" lớn nhất thời điểm hiện tại. Mức giá này đã giảm khoảng 20-25% so với cùng kỳ năm ngoái, biến nó thành lựa chọn số 1 cho những ai muốn trải nghiệm công nghệ AI và hệ sinh thái mới nhất của Apple mà không muốn chi quá nhiều tiền.

iPhone 16 "lướt": Lựa chọn an toàn tuyệt đối với mức giá dưới 19 triệu

Dù mới chỉ ra mắt hơn một năm, iPhone 16 phiên bản tiêu chuẩn hàng "lướt" (dùng lướt, hình thức như mới) cũng không nằm ngoài xu hướng giảm giá chung. Ghi nhận tại các đại lý bán lẻ, mức giá cho dòng máy này đang dao động trong khoảng 17 - 19 triệu đồng. Đây là mức giá cực kỳ hấp dẫn cho một thiết bị sở hữu Dynamic Island, cổng USB-C và đặc biệt là vòng đời hỗ trợ cập nhật phần mềm còn kéo dài tới 4-5 năm nữa. Với những người dùng ngại rủi ro khi mua máy quá cũ, iPhone 16 cũ là phương án "ăn chắc mặc bền" nhất, đảm bảo sự ổn định tuyệt đối và thời lượng pin còn nguyên vẹn như máy mới đập hộp.

iPhone 13 Pro Max: Huyền thoại pin trâu rớt giá sâu, chỉ còn nhỉnh 10 triệu

Sau 3 năm thống trị phân khúc máy cũ nhờ danh tiếng về thời lượng pin "vô đối", iPhone 13 Pro Max cuối cùng cũng đã hạ nhiệt mạnh mẽ để nhường sân chơi cho đàn em. Hiện tại, mức giá cho một chiếc máy hình thức đẹp chỉ còn dao động từ 11 - 13 triệu đồng. Dù vẫn sử dụng cổng Lightning cũ kỹ và thiết kế tai thỏ, nhưng trải nghiệm màn hình 120Hz mượt mà cùng cụm 3 camera chất lượng cao vẫn khiến nó trở thành đối thủ đáng gờm trong tầm giá. Đây là thời điểm vàng để các game thủ hoặc những người làm việc cường độ cao trên điện thoại sở hữu "huyền thoại" này với mức chi phí chỉ bằng một chiếc máy tầm trung mới.

iPhone 12 Pro Max: Siêu phẩm màn hình lớn rẻ nhất lịch sử, chưa tới 10 triệu

Đứng cuối danh sách nhưng lại có sức hút mãnh liệt ở phân khúc bình dân là iPhone 12 Pro Max. Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, mẫu flagship màn hình lớn này chính thức thủng mốc 10 triệu, giao dịch phổ biến ở mức 8 - 10 triệu đồng. Dù hiệu năng không còn đứng đầu bảng, nhưng thiết kế vuông vức sang trọng (vốn là khuôn mẫu cho các đời sau) và cụm camera chụp ảnh vẫn rất tốt khiến nó trở thành lựa chọn kinh tế nhất để gia nhập hội "Pro Max". Tuy nhiên, người mua ở tầm giá này cần chấp nhận việc máy đã qua sử dụng nhiều năm, có thể phải thay pin để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.