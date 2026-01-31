Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 60 tấn lòng heo hôi thối, chuyển màu nằm trong kho lạnh

31-01-2026 - 06:45 AM | Thị trường

Kiểm tra cơ sở đang sản xuất, kinh doanh lòng heo, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, chuyển màu, bốc mùi.

Ngày 30-1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát, tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù (Hà Nội).

Khám phá vụ phát hiện 60 tấn lòng heo hôi thối tại Hà Nội - Ảnh 1.

Kho đông lạnh của cơ sở. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất, kinh doanh lòng heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, chuyển màu, bốc mùi, không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Kiểm tra khu vực kho lạnh của cơ sở, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container, thời gian lưu trữ từ 4 đến 6 tháng.

Khoảng 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế và 3,6 tấn sản phẩm đã qua chế biến.

Bước đầu xác định toàn bộ số hàng hóa nêu trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc, cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Ngoài ra quá trình kiểm tra còn phát hiện khu vực sơ chế, bảo quản thực phẩm không bảo đảm vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh các hành vi liên quan.

Việt Nam sở hữu 'mỏ vàng' gì mà thu gần 40 tỷ USD năm qua: Mỹ liên tục săn lùng, nước ta là ‘trùm’ đứng thứ 3 thế giới

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bạc rơi thẳng đứng - mất 22 triệu đồng/kg từ đỉnh

Bạc rơi thẳng đứng - mất 22 triệu đồng/kg từ đỉnh Nổi bật

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng ra mắt liền lúc 7 xe máy điện hoàn toàn mới, quy hoạch lại cả 3 dòng sản phẩm

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng ra mắt liền lúc 7 xe máy điện hoàn toàn mới, quy hoạch lại cả 3 dòng sản phẩm Nổi bật

EU tích cực săn lùng một mặt hàng ngon, bổ, rẻ của Việt Nam: thu về hơn 300 triệu USD từ đầu năm, nhu cầu tăng mạnh từ Á đến Âu

EU tích cực săn lùng một mặt hàng ngon, bổ, rẻ của Việt Nam: thu về hơn 300 triệu USD từ đầu năm, nhu cầu tăng mạnh từ Á đến Âu

06:16 , 31/01/2026
Khách Tây phát cuồng khi thử đặc sản Thanh Hoá nhưng điều dân mạng chú ý lại là cách ăn của anh

Khách Tây phát cuồng khi thử đặc sản Thanh Hoá nhưng điều dân mạng chú ý lại là cách ăn của anh

20:16 , 30/01/2026
Hyundai Stargazer 2026 lộ không che cả nội, ngoại thất tại Việt Nam: Đầu mới lột xác, cụm màn hình 'khổng lồ' đã mắt hơn, dễ nâng cấp cả ADAS đấu Xpander

Hyundai Stargazer 2026 lộ không che cả nội, ngoại thất tại Việt Nam: Đầu mới lột xác, cụm màn hình 'khổng lồ' đã mắt hơn, dễ nâng cấp cả ADAS đấu Xpander

19:22 , 30/01/2026
Dừa dát vàng, dừa bonsai linh vật ngựa 'cháy hàng' mùa Tết

Dừa dát vàng, dừa bonsai linh vật ngựa 'cháy hàng' mùa Tết

18:43 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên