Hơn 60 tấn lòng heo hôi thối, chuyển màu nằm trong kho lạnh

Ngày 30-1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát, tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù (Hà Nội).



Kho đông lạnh của cơ sở. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất, kinh doanh lòng heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, chuyển màu, bốc mùi, không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Kiểm tra khu vực kho lạnh của cơ sở, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container, thời gian lưu trữ từ 4 đến 6 tháng.

Khoảng 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế và 3,6 tấn sản phẩm đã qua chế biến.

Bước đầu xác định toàn bộ số hàng hóa nêu trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc, cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Ngoài ra quá trình kiểm tra còn phát hiện khu vực sơ chế, bảo quản thực phẩm không bảo đảm vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh các hành vi liên quan.