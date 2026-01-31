Đặc sản vào vụ Tết, làng nghề 'đỏ lửa' suốt ngày đêm

Những ngày này, các hộ sản xuất ở làng nghề bánh tráng Túy Loan (xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng ) tất bật vào vụ sản xuất Tết. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết nên các hộ trong tổ hợp tác gần như không có ngày nghỉ. Tại các cơ sở sản xuất, những bếp than đỏ lửa cả ngày lẫn đêm, bánh tráng nằm phơi mình san sát trên phên tre.

Theo bà Nguyễn Đặng Thái Hòa (51 tuổi, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất bánh tráng Túy Loan), từ khoảng đầu tháng 9 âm lịch, các hộ sản xuất thường xuyên đã rục rịch chuẩn bị vụ Tết. Những hộ chỉ làm hàng Tết thì bắt đầu muộn hơn, khoảng tháng 11 âm lịch.

Các hộ sản xuất bánh tráng Túy Loan "đỏ lửa" vào vụ sản xuất Tết. Ảnh: Giang Thanh.

Cả làng nghề bánh tráng di sản còn khoảng 15 hộ còn giữ nghề, trong đó, chỉ có 5 hộ sản xuất quanh năm, còn lại làm theo mùa vụ. Năm nay, lượng đặt hàng Tết tăng khoảng 20% so với năm trước nên các hộ chủ động bắt đầu vụ Tết từ sớm.

“Mùa Tết là mùa sản xuất cao điểm trong năm. Bởi vậy, các hộ đa phần huy động hết nhân lực, sản xuất ngày đêm để kịp giao hàng cho khách. Năm nay, dù kinh tế khó khăn nhưng nhu cầu thị trường vẫn tăng, đây là tín hiệu mừng cho người dân làng nghề”, bà Hòa nói.

Khác với nhiều sản phẩm truyền thống khác, bánh tráng Túy Loan không bày bán đại trà tại các chợ mà chủ yếu được sản xuất theo đơn đặt hàng. Khách hàng thường đặt mua để làm quà biếu gửi đi nước ngoài hoặc tiêu thụ tại thị trường các thành phố lớn.

Theo bà Hòa, ưu điểm lớn của bánh tráng Túy Loan là có thể bảo quản được từ 6 tháng đến cả năm mà không mốc. Nhờ vậy, các hộ thường tranh thủ tráng bánh và dự trữ sẵn số lượng lớn, đảm bảo có hàng ngay khi khách liên hệ.

Đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm của làng nghề.

Không chỉ ở các làng nghề truyền thống, không khí sản xuất đặc sản vụ Tết tại cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố cũng rất tất bật. Tại xưởng sản xuất bánh dừa nướng trên địa bàn phường Hòa Khánh, các dây chuyền hoạt động liên tục, công nhân lựa bánh, đóng gói không ngơi tay.

Theo bà Mai Thị Ý Nhi (chủ một cơ sở sản xuất), tổng lượng hàng hóa cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ dự kiến tăng khoảng 15-20% so với năm ngoái. Các đơn hàng xuất khẩu chiếm khoảng 60%, thị trường nội địa chiếm 40%. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, đơn vị cũng đổi mới bao bì, sản xuất các set quà phù hợp biếu, tặng dịp Tết.

"Để chuẩn bị cho vụ sản xuất Tết, từ quý III/2025, đơn vị đã chủ động ký kết thu mua nguyên liệu với nông dân, các nhà cung cấp để ổn định giá cả. Việc chuẩn bị từ sớm giúp chúng tôi không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong nước mà còn duy trì ổn định các đơn hàng xuất khẩu", bà Nhi cho hay.

Từ đầu tháng 12 âm lịch, các cơ sở sản xuất khô mè trên địa bàn phường Cẩm Lệ bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm, khoảng 30 lao động làm việc liên tục để kịp tiến độ giao hàng Tết.

Các cơ sở sản xuất huy động tối đa lao động để sản xuất vụ Tết.

Theo ông Huỳnh Đức Sol (chủ một cơ sở sản xuất khô mè), năm nay, lượng đặt hàng tăng khoảng 20%, dự kiến có khoảng 300.000 đến 350.000 sản phẩm được đưa ra thị trường, chủ yếu cung cấp cho các đại lý và bán trên các kênh trực tuyến.

“Trong bối cảnh khó khăn chung, việc đơn hàng Tết tăng trưởng là nguồn động viên rất lớn đối với các cơ sở sản xuất, làng nghề đặc sản. Đó cũng là động lực để chúng tôi giữ nghề, mang đặc sản địa phương đi xa hơn, tiếp nối truyền thống văn hóa và lan tỏa câu chuyện về vùng đất Đà Nẵng”, ông Sol nói.