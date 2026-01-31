Nóng: Ông Phạm Nhật Vượng sắp đem xe máy sang bán ở Philippines, Indonesia

Theo kế hoạch vừa công bố, VinFast sẽ đẩy nhanh mở rộng kinh doanh xe máy điện trên toàn cầu, với 5 thị trường trọng điểm đầu tiên gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia, dự kiến triển khai trong năm 2026.



Theo hãng xe điện của ông Phạm Nhật Vượng, đây đều là các thị trường có tiềm năng tăng trưởng lớn, nhu cầu di chuyển đô thị cao và xu hướng chuyển đổi sang các giải pháp xanh ngày càng rõ nét.

Về sản phẩm, VinFast dự kiến giới thiệu các dòng sản phẩm đổi pin như VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper, cùng những mẫu xe mới sẽ tiếp tục được ra mắt. Các sản phẩm đều được điều chỉnh phù hợp với điều kiện sử dụng và thói quen di chuyển tại từng quốc gia.

Về mạng lưới kinh doanh, VinFast đặt mục tiêu đến năm 2027 đạt hàng trăm điểm bán tại các thị trường này. Mô hình phát triển được triển khai theo hướng linh hoạt, kết hợp hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ, giải pháp tài chính và hạ tầng năng lượng, trong đó có hợp tác với V-Green về hạ tầng sạc và đổi pin.

Chiến lược mở rộng quốc tế được VinFast triển khai dựa trên thành công vững chắc tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2025, VinFast đã bán ra 406.453 xe máy điện, chính thức dẫn đầu thị phần xe máy điện trong nước. Hãng hiện sở hữu khoảng 10 model xe máy điện, phủ rộng ở nhiều phân khúc.

Bước sang năm 2026, VinFast công bố hoàn thiện quy hoạch 3 dòng xe máy điện gồm phổ thông, cao cấp và thể thao, đồng thời ra mắt 7 mẫu xe mới thuộc hai dòng cao cấp và thể thao.

Bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc điều hành VinFast Xe máy điện thị trường quốc tế, cho biết: "Việc mở rộng mảng xe máy điện trên phạm vi toàn cầu là một trụ cột chiến lược trong lộ trình phát triển dài hạn của VinFast. Chúng tôi đã và đang tiến hành nghiên cứu chuyên sâu từng thị trường, làm việc chặt chẽ với các đối tác địa phương, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới đại lý, danh mục sản phẩm và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện".

Philippines là thị trường chiến lược đầu tiên trong hành trình mở rộng mảng xe máy điện trên toàn cầu của VinFast. Theo đó, VinFast đã nhanh chóng hợp tác với 5 đại lý hàng đầu tại Philippines ở các khu vực Luzon và Mindanao, gồm Maverick Racing Factory Inc., MotorCentral, New Nemar Development Corp., Supremebike Corporation và ARC Trading, nhằm triển khai hệ thống bán lẻ và dịch vụ trên toàn quốc.

Hiện tại, VinFast đã xây dựng được hệ sinh thái tại Philippines, Indonesia, Ấn Độ. Trước xe máy điện, VinFast cũng đã giới thiệu danh mục ô tô điện đa dạng từ VF 3 đến VF 9 tại các thị trường này.



