CellphoneS tung Deal Như Ý mùa Tết ANT Khang, giảm đến 50%++

CellphoneS đồng hành trong những khoảnh khắc ý nghĩa. Mang đến cho khách hàng và gia đình một cái Tết thật Ant Khang, gửi đến nhau những món quà Tết như lời chúc phúc, lời động viên, giúp cho tình cảm thêm gắn kết.

Với loạt chương trình sale Tết Ant Khang - Deal Như Ý, mang đến loạt deal giảm giá hấp dẫn lên đến 50%++, đa dạng sản phẩm từ điện thoại, laptop, loa - tai nghe, phụ kiện cáp sạc, gia dụng, nhà thông minh, ... Đặc biệt CellphoneS áp dụng giảm thêm đến 20% tối đa 200.000 đồng, khi mua kèm từ 2 sản phẩm trở lên trong đơn hàng.

Khách hàng mua sắm với đơn hàng 2 triệu trở lên sẽ nhận được thêm những phần quà ngẫu nhiên. Ngoài ra còn nhiều cơ hội nhận Voucher giảm giá xuyên Tết.

Đồng hành trong chiến dịch Tết 2026 là các hãng/nhà phân phối lớn như Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, Asus, Lenovo, MSI, Sony, JBL, Anker ... hứa hẹn đem đến nhiều sản phẩm chính hãng giá tốt. Ngoài ra, nhiều chương trình ưu đãi khi thanh toán qua Momo, Kredivo, VNPAY dịp Tết này sẽ giúp khách hàng mua sắm dễ dàng.

CellphoneS còn giảm thêm tới 5% khi mua sắm dành cho học sinh - sinh viên S-Student và thành viên SMember. Trợ giá thêm khi thu cũ lên đời. Đặc biệt chính sách ưu đãi trả góp 3-Không với trả trước 0đ, lãi suất 0%, không phụ phí; giúp cho khách hàng dễ dàng mua sắm sản phẩm mới với chi phí tối ưu nhất.

Khách hàng mua sắm Tết tại cửa hàng CellphoneS.

Hệ thống tự tin mang đến những món quà công nghệ hữu ích, mức giá cũng cạnh tranh trên thị trường quà Tết cho bố mẹ, ông bà, con cháu ... Có thể kể đến như:

- iPhone 17 512GB giảm đến 1 triệu sẵn hàng các phiên bản màu sắc và dung lượng.

- iPhone 13 giá hấp dẫn chỉ hơn 11 triệu.

- Điện thoại, máy tính bảng đa phân khúc đến từ các thương hiệu lớn như Samsung, Xiaomi, Oppo, … giảm đến 22%

- Tivi Xiaomi chính hãng giảm thêm 5%.

- Laptop đa dạng mẫu mã giảm lên đến 500.000 đồng.

- Loa công suất lớn kèm micro - tai nghe phục vụ giải trí gia đình giảm đến 50%++

CellphoneS mở cửa phục vụ đến hết 28 Tết, trong đó 12 cửa hàng mở xuyên Tết và một số cửa hàng mở sớm từ mùng 2 để phục vụ khách hàng nhu cầu mua sắm. Các cửa hàng mở lại từ ngày mùng 4 Tết.

Với những ưu đãi giảm giá loạt sản phẩm công nghệ siêu hời dành cho khách hàng, CellphoneS mong muốn mang tới cho khách hàng những món quà Tết tặng người yêu thương tiết kiệm cho một cái Tết Ant Khang. Ngoài ra, khách hàng có thể tiết kiệm khi bảo hành, sửa chữa các thiết bị điện thoại - máy tính tại hệ thống 30 trung tâm sửa chữa điện thoại - máy tính Điện Thoại Vui và hệ thống trung tâm được Apple uỷ quyền CareS bảo hành, sửa chữa các sản phẩm Apple chính hãng.

Chương trình kéo dài cho đến cuối tháng 2, là dịp mua sắm quà biếu Tết các món đồ công nghệ hữu ích cho bản thân hay mua tặng, nhiều sản phẩm giảm giá tốt trên thị trường cùng ưu đãi voucher đi kèm giá trị cho khách hàng. Với gần 170 cửa hàng bán lẻ được trang bị đầy đủ các quầy trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới, ngay trong thời gian sớm nhất, khách hàng sẽ có cơ hội được trên tay để đưa ra các quyết định mua các sản phẩm phù hợp với nhu cầu.