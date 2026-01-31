Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trong những ngày giáp Tết, một phòng học công nghệ đã được trao tặng tại xã biên giới Mường Lạn (Sơn La), góp phần giúp học sinh vùng cao từng bước tiếp cận công nghệ và mở rộng cơ hội học tập.

Bật Tết vùng biên: FPT Shop mang công nghệ đến gần hơn với học sinh Mường Lạn - Ảnh 1.

Vừa qua, FPT Shop phối hợp cùng Đồn Biên phòng Mường Lạn tổ chức chương trình thiện nguyện tại xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La, với trọng tâm là trao tặng phòng học công nghệ và các phần quà thiết yếu cho học sinh, người dân khu vực biên giới. Hoạt động nằm trong chương trình "Ươm mầm công nghệ – Bật mở tương lai", hướng đến việc cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng còn nhiều khó khăn.

Mường Lạn là xã vùng biên, nơi điều kiện cơ sở vật chất giáo dục còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận máy tính, thiết bị số và các phương tiện hỗ trợ giảng dạy hiện đại vẫn là thách thức đối với nhiều học sinh. Thực tế này đặt ra nhu cầu về những mô hình hỗ trợ thiết thực, giúp học sinh vùng cao từng bước làm quen với công nghệ ngay từ bậc học đầu tiên.

Trong khuôn khổ chương trình, FPT Shop đã trao tặng 10 máy tính xách tay, 10 máy tính bảng và 5 tivi nhằm hoàn thiện phòng học công nghệ tại Đồn Biên phòng Mường Lạn và điểm trường Bản Khá thuộc Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mường Lạn. Các thiết bị được sử dụng phục vụ học tập, đồng thời hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy, góp phần nâng cao tính trực quan và hiệu quả của các tiết học.

Theo đại diện ban tổ chức, phòng học công nghệ không chỉ đóng vai trò là không gian học tập, mà còn được kỳ vọng trở thành nền tảng giúp học sinh hình thành kỹ năng số cơ bản và tư duy học tập hiện đại. Việc đưa công nghệ vào môi trường giáo dục vùng biên được xem là bước khởi đầu để thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa các khu vực.

Bật Tết vùng biên: FPT Shop mang công nghệ đến gần hơn với học sinh Mường Lạn - Ảnh 2.

Song song với hoạt động trao tặng thiết bị, chương trình còn tổ chức Gian hàng 0 đồng, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho học sinh và người dân địa phương. Gian hàng được xây dựng từ sự chung tay của FPT Shop và các mạnh thường quân, góp phần hỗ trợ đời sống sinh hoạt trong dịp cận Tết và lan tỏa tinh thần sẻ chia tại khu vực biên giới.

Đại diện FPT Shop cho biết, doanh nghiệp xác định công nghệ không chỉ là sản phẩm mà còn là công cụ tạo ra cơ hội học tập. Dự án "Chắp cánh công nghệ số" được triển khai như một cam kết dài hạn, hướng đến việc đồng hành cùng giáo dục và cộng đồng tại những khu vực còn nhiều khó khăn.

Hoạt động tại Sơn La là một phần trong chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội mà FPT Shop triển khai dịp Tết Nguyên đán, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với lợi ích cộng đồng. Chương trình có sự đồng hành của các đối tác công nghệ như ASUS, HP, Acer và Lenovo thông qua việc tài trợ thiết bị phục vụ học tập và giảng dạy, góp phần mang lại những hỗ trợ thiết thực cho học sinh vùng biên.

Tiêu Dao

