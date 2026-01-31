Phụ huynh Hàn Quốc hoảng loạn vì vụ thu hồi sữa Aptamil: “Tôi không biết phải làm sao nữa!”

Tờ SCMP cho hay một đợt thu hồi sữa bột trẻ em vì mục đích phòng ngừa tại châu Âu đang tạo nên một làn sóng chấn động mạnh mẽ trong cộng đồng phụ huynh Hàn Quốc. Khắp các diễn đàn và "hội bỉm sữa" trực tuyến, nỗi lo ngại về việc các dòng sữa ngoại nhập cao cấp có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ đang trở thành chủ đề nóng hơn bao giờ hết.

Dù lệnh thu hồi ảnh hưởng đến nhiều nhà sản xuất tại lục địa già, tâm điểm của sự hoảng loạn tại xứ sở kim chi lại đổ dồn vào Aptamil. Đây là thương hiệu sữa cao cấp vốn được mệnh danh là “sữa Gangnam” tại Hàn Quốc bởi sự gắn liền với những gia đình giàu có và các tiêu chuẩn chăm sóc con cái xa xỉ.

Lệnh thu hồi liên quan đến một số lô sữa bột sản xuất tại châu Âu có thể chứa dư lượng cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus gây ra. Loại độc tố này có khả năng gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy. Đáng lo ngại hơn, cereulide nổi tiếng với khả năng chịu nhiệt cực tốt trong quá trình chế biến thực phẩm thông thường.

Tập đoàn thực phẩm Danone có trụ sở tại Pháp cho biết họ đã chủ động thực hiện lệnh thu hồi phòng ngừa đối với một số lô sản phẩm “Aptamil First Infant Formula 800g” sau khi một nhà cung cấp cảnh báo về nguy cơ nhiễm khuẩn.

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), các sản phẩm bị ảnh hưởng đã được bán ra tại nhiều quốc gia châu Âu, chủ yếu trong giai đoạn mùa hè vừa qua, với hạn sử dụng ghi trên bao bì là tháng 10/2026.

Hoảng loạn

Thông tin này nhanh chóng lan rộng như cháy rừng trong cộng đồng phụ huynh Hàn Quốc, nơi Aptamil từ lâu đã chiếm lĩnh thị phần lớn thông qua con đường xách tay và nhập khẩu song song.

“Tôi đã tích trữ sẵn 10 lon Aptamil, và giờ tôi không biết phải làm sao nữa,” một người mẹ có con ba tháng tuổi chia sẻ.

“Đây thực sự là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi,” một phụ huynh khác nói. “Làm sao chuyện như thế này có thể xảy ra với sữa bột trẻ em cơ chứ?”

Đối với nhiều người, đây thực sự là một "cơn ác mộng" khi thứ thực phẩm thiết yếu nhất của con mình lại vướng vào rắc rối an toàn vệ sinh.

Nhiều phụ huynh thậm chí bắt đầu hoài nghi về những vấn đề sức khỏe trước đây của con mình.

“Con trai tôi đã phải nhập viện vào tuần trước vì vấn đề đường ruột rất nặng. Giờ tôi không thể ngừng thắc mắc liệu Aptamil có liên quan gì đến chuyện đó hay không,” mẹ của một bé 13 tháng tuổi cho biết.

Trên các nền tảng bán đồ cũ như Danggeun Market, lượng tin rao bán sữa Aptamil bất ngờ tăng vọt, cho thấy tâm lý tháo chạy của người tiêu dùng.

“Có phải đây là lý do tại sao đột nhiên có quá nhiều tin đăng bán Aptamil trên Danggeun Market không?” một người dùng đặt câu hỏi, nhắc đến một nền tảng mua bán lại phổ biến của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang sữa nội địa không hề dễ dàng đối với tất cả mọi người. Nhiều em bé vốn đã quen với hương vị của sữa ngoại thường xuyên từ chối các loại sữa Hàn Quốc, khiến các bậc phụ huynh rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" khi vừa lo sợ rủi ro, vừa không thể ép con ăn.

“Tôi đã đặt ba loại sữa Hàn Quốc khác nhau, nhưng con tôi không chịu uống loại nào cả,” một phụ huynh nói. “Bé đã quen với vị của Aptamil và liên tục từ chối các loại khác.”

Trước tình hình căng thẳng, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã lên tiếng trấn an dư luận. Cơ quan này khẳng định các lô sản phẩm đang bị thu hồi tại châu Âu chưa bao giờ được nhập khẩu chính thức vào Hàn Quốc. Qua kiểm tra 113 sản phẩm sữa bột trẻ em đang lưu thông trong nước, bộ này cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của độc tố cereulide.

Đồng quan điểm, nhà phân phối chính thức của Aptamil tại Hàn Quốc là Nutricia Korea cũng tuyên bố tất cả các sản phẩm được bán qua các kênh phân phối chính thống tại nước này đều không liên quan đến lệnh thu hồi và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn địa phương.

Dù đã có những lời khẳng định về tính an toàn, MFDS vẫn yêu cầu các sàn thương mại điện tử lớn và các đơn vị mua hộ chặn việc bán cũng như đặt hàng các lô sữa châu Âu bị ảnh hưởng.