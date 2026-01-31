Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Cháy vé" nhiều đường bay Tết từ TPHCM đi miền Trung, miền Bắc

31-01-2026 - 14:35 PM | Thị trường

Nhiều đường bay từ TPHCM đi các địa phương miền Trung và miền Bắc ghi nhận tình trạng cháy vé, trong khi chiều ngược lại phải khai thác chuyến bay rỗng.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tiếp tục tăng mạnh, nhiều đường bay từ TPHCM đi các địa phương miền Trung và miền Bắc ghi nhận tình trạng cháy vé, trong khi chiều ngược lại phải khai thác chuyến bay rỗng.

Hành khách chờ làm thủ tục hàng không tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Theo số liệu thống kê tình hình đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam tính đến ngày 30-1-2026, tỉ lệ đặt chỗ dịp Tết năm nay tương tự xu hướng các năm trước, duy trì ở mức cao, đặc biệt trên các đường bay nội địa từ TPHCM đi các địa phương phía Bắc và miền Trung trong tuần trước Tết.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 23 đến 28 tháng Chạp, nhu cầu vận chuyển hành khách tập trung chủ yếu trên các đường bay xuất phát từ TPHCM. Tỉ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay đã đạt từ 90-100% trong các ngày cao điểm, như: TPHCM - Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu từ các tỉnh, thành phố về TPHCM ở mức thấp, nhiều chuyến bay có tỉ lệ đặt chỗ dưới 35%, và nhiều chuyến bay phải khai thác rỗng (ferry) để đưa máy bay về TPHCM phục vụ lượt khách chiều đi.

Sau Tết, xu hướng di chuyển đảo chiều rõ rệt. Trong giai đoạn từ mùng 3 đến mùng 6 Tết (21 đến 25-2-2026), tỉ lệ đặt chỗ từ các địa phương về TPHCM tăng vọt, phổ biến từ 80-100%, đặc biệt trên các đường bay từ Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng. Hầu hết các chuyến bay đều ghi nhận tình trạng gần như kín chỗ.

Đối với đường bay trục TPHCM - Hà Nội, lượng hành khách phân bố tập trung vào một số ngày nhất định. Tỉ lệ đặt chỗ từ TPHCM ra Hà Nội trong các ngày 11 đến 14-2-2026 đạt khoảng 83-90%. Chiều ngược lại, từ Hà Nội về TPHCM trong các ngày 21 đến 23-2-2026 đạt từ 80-94%. Tuy vậy, trên chặng bay này, hành khách vẫn có thể tìm được vé phù hợp với nhu cầu đi lại trong các khung giờ chưa quá tải.

Ở khu vực phía Bắc, các đường bay từ Hà Nội đi miền Trung và miền Nam trước Tết nhìn chung có tỉ lệ đặt chỗ thấp hơn, dao động từ 30-60%. Riêng các đường bay Hà Nội - Đồng Hới và Hà Nội - Điện Biên có nhu cầu tăng mạnh, tỉ lệ đặt chỗ đạt 88-100% trong các ngày cao điểm từ 12 đến 15-2-2026.

Trước nhu cầu tăng cao, các hãng hàng không trong nước đang tiếp tục lên kế hoạch bổ sung chuyến bay đêm từ TPHCM đi các "điểm nóng" như Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Đồng Hới, Huế, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết.

