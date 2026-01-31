Giá cà phê hôm nay 31-1: Giảm đồng loạt, xuất khẩu khả quan
Giá cà phê hôm nay giảm đồng loạt và giảm rất mạnh với Arabica; xuất khẩu cà phê đầu năm 2026 diễn biến khả quan
Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 31-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 1,22%-1,57%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 3,83%-4,08%.
Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026: giá Robusta giảm 66 USD/tấn, ở mức 4.113 USD/tấn; giá Arabica giảm 290 USD/tấn, ở mức 7.320 USD/tấn.
Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm từ mức bình quân 101.600 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.
Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam nửa đầu tháng 1-2026 đạt 89.000 tấn, trị giá 433,3 triệu USD, tăng 16,9% về lượng và tăng 7,9% về trị giá so với nửa đầu tháng 12-2025; so với nửa đầu tháng 1-2025, tăng 20,6% về lượng và tăng 8,5% về trị giá.
Như vậy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam khởi đầu năm 2026 với tín hiệu tích cực, sau khi tăng trưởng khả quan trong năm 2025.
