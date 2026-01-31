Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 31-1: Giảm đồng loạt, xuất khẩu khả quan

31-01-2026 - 10:09 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay giảm đồng loạt và giảm rất mạnh với Arabica; xuất khẩu cà phê đầu năm 2026 diễn biến khả quan

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 31-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 1,22%-1,57%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 3,83%-4,08%.

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026: giá Robusta giảm 66 USD/tấn, ở mức 4.113 USD/tấn; giá Arabica giảm 290 USD/tấn, ở mức 7.320 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm từ mức bình quân 101.600 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê hôm nay 31 - 1 giảm mạnh , xuất khẩu khả quan năm 2026 - Ảnh 2.

Giá cà phê biến động mạnh trước Tết

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam nửa đầu tháng 1-2026 đạt 89.000 tấn, trị giá 433,3 triệu USD, tăng 16,9% về lượng và tăng 7,9% về trị giá so với nửa đầu tháng 12-2025; so với nửa đầu tháng 1-2025, tăng 20,6% về lượng và tăng 8,5% về trị giá.

Như vậy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam khởi đầu năm 2026 với tín hiệu tích cực, sau khi tăng trưởng khả quan trong năm 2025.

Giá cà phê hôm nay 28-1: Tăng nóng


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

