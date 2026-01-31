Toyota Vios hybrid tăng hiện diện trong ĐNÁ: Giá quy đổi từ 683 triệu đồng, có bản thể thao, về Việt Nam dễ ‘hot’

UMW Toyota Motor vừa chính thức giới thiệu Toyota Vios Hybrid tại thị trường Malaysia, tiếp tục mở rộng phạm vi phân phối của phiên bản xăng – điện sau khi mẫu xe này đã được bán tại Thái Lan trước đó.

Với việc bổ sung công nghệ hybrid cùng loạt nâng cấp về trang bị và an toàn, Vios Hybrid được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu đáng chú ý trong phân khúc sedan hạng B, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với Honda City e:HEV.

Toyota Vios Hybrid tiếp tục mở rộng thị trường Đông Nam Á với điểm đến mới là Malaysia. Ảnh: Paultan

Toyota Vios Hybrid tại Malaysia được phân phối với hai phiên bản gồm bản tiêu chuẩn HEV và bản HEV GR Sport. Giá bán lần lượt từ 103.900 RM đến 109.900 RM (chưa bao gồm bảo hiểm), quy đổi tương đương khoảng 683–723 triệu đồng. So với bản Vios động cơ xăng, mức giá của phiên bản hybrid cao hơn nhưng vẫn thấp hơn một số đối thủ hybrid trực tiếp trong cùng phân khúc.

Về vận hành, Toyota Vios Hybrid sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc (HEV) quen thuộc của Toyota. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng 1.5L chu trình Atkinson với mô-tơ điện và pin lithium-ion, cho tổng công suất khoảng 111 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT và dẫn động cầu trước. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Vios Hybrid đạt khoảng 27,8 km/lít, tương đương 3,6 lít/100 km, con số nổi bật trong phân khúc sedan hạng B.

Hệ truyền động hybrid giúp Vios đạt mức tiêu thụ khoảng 3,6 lít/100 km. Ảnh: Paultan

Ngoại hình của Vios Hybrid nhìn chung không khác biệt quá nhiều so với bản động cơ xăng đang bán tại Malaysia. Xe vẫn giữ thiết kế trẻ trung, gọn gàng, phù hợp với nhóm khách hàng đô thị. Một số chi tiết nhận diện dành riêng cho bản hybrid bao gồm logo HEV, mâm xe thiết kế tối ưu khí động học và các điểm nhấn màu tối.

Riêng phiên bản GR Sport có ngoại hình thể thao hơn với cản trước và cản sau thiết kế riêng, lưới tản nhiệt đặc trưng của dòng GR, mâm kích thước lớn hơn cùng một số tinh chỉnh ở hệ thống treo và trợ lực lái nhằm mang lại cảm giác lái năng động hơn.

Phiên bản GR Sport tạo điểm nhấn bằng thiết kế thể thao và các tinh chỉnh về cảm giác lái. Ảnh: Paultan

Bên trong khoang lái, Toyota Vios Hybrid được nâng cấp đáng kể về công nghệ so với các phiên bản trước. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị thông tin riêng cho hệ thống hybrid, sạc không dây, đèn viền nội thất đa màu và nhiều cổng sạc USB-C.

Cách bố trí pin hybrid được tối ưu để không ảnh hưởng nhiều đến không gian nội thất cũng như khoang hành lý, yếu tố quan trọng với người dùng gia đình.

Khoang lái được nâng cấp công nghệ, bổ sung màn hình lớn và kết nối không dây. Ảnh: Paultan

Về an toàn, cả hai phiên bản Vios Hybrid đều được trang bị gói Toyota Safety Sense với loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và camera toàn cảnh 360 độ. Đây được xem là lợi thế lớn của Vios Hybrid khi đặt cạnh nhiều mẫu sedan hạng B khác tại Đông Nam Á.

Việc Toyota tiếp tục mở rộng Vios Hybrid sang Malaysia cho thấy chiến lược đẩy mạnh công nghệ hybrid xuống các phân khúc phổ thông, thay vì chỉ tập trung ở các mẫu xe cỡ lớn. Với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, trang bị an toàn dày và giá bán tương đối dễ tiếp cận, Toyota Vios Hybrid được xem là lựa chọn phù hợp với người dùng đô thị ưu tiên sự tiết kiệm và tính thực dụng trong giai đoạn chuyển tiếp sang điện hóa.

Một số hình ảnh khác về Toyota Vios Hybrid: