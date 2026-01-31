Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa: Vừa xa khí đốt Nga, châu Âu lại phụ thuộc 60% vào quốc gia khác, 'chốt đơn' hơn 5 triệu tấn LNG chỉ trong 1 tháng

31-01-2026 - 19:16 PM | Thị trường

LNG từ quốc gia này chiếm khoảng 60% tổng lượng LNG mà EU nhập khẩu trong tháng 1.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa: Vừa xa khí đốt Nga, châu Âu lại phụ thuộc 60% vào quốc gia khác, 'chốt đơn' hơn 5 triệu tấn LNG chỉ trong 1 tháng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dữ liệu vừa công bố cho thấy Mỹ tiếp tục giữ vai trò là nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất cho Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh khối này đẩy mạnh tái cấu trúc nguồn cung năng lượng và giảm phụ thuộc vào Nga.

Theo số liệu từ công ty phân tích năng lượng Kpler cung cấp cho Reuters, LNG từ Mỹ chiếm khoảng 60% tổng lượng LNG mà EU nhập khẩu trong tháng 1. Tỷ lệ này tăng so với tháng trước cũng như so với cùng kỳ năm ngoái, khi Mỹ chiếm khoảng 53% lượng LNG nhập khẩu của EU.

Về khối lượng tuyệt đối, EU đã nhập khẩu 5,36 triệu tấn LNG từ Mỹ trong tháng 1, mức cao thứ hai từng ghi nhận cho đến nay, chỉ thấp hơn đỉnh thiết lập vào tháng 10/2025. Diễn biến này phản ánh nhu cầu khí đốt tăng mạnh trong giai đoạn thời tiết lạnh, khiến các quốc gia châu Âu phải đẩy mạnh mua vào để đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định nguồn cung cho sản xuất cũng như sưởi ấm.

Kpler nhận định xu hướng gia tăng nguồn cung từ Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong năm nay. Đơn vị này dự báo LNG của Mỹ có thể chiếm khoảng 65% tổng lượng LNG nhập khẩu của châu Âu trong cả năm, tăng so với mức trung bình khoảng 56% của năm 2025. Nếu kịch bản này thành hiện thực, vai trò của Mỹ trong cán cân năng lượng của EU sẽ tiếp tục được củng cố đáng kể.

Sự dịch chuyển này diễn ra trong bối cảnh châu Âu đã thay đổi mạnh chiến lược năng lượng kể từ sau khi xung đột Nga – Ukraine diễn ra vào năm 2022. EU đã tăng cường nhập khẩu LNG từ Mỹ nhằm bù đắp sự sụt giảm nguồn cung khí đốt đường ống từ Nga, đồng thời mở rộng hạ tầng tiếp nhận LNG tại nhiều quốc gia thành viên.

Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào LNG của Mỹ cũng làm dấy lên những lo ngại mới trong nội bộ EU. Một số quan chức châu Âu cảnh báo rằng khối này có nguy cơ chuyển từ phụ thuộc năng lượng vào Nga sang phụ thuộc vào một nguồn cung lớn khác. Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen gần đây cho rằng những căng thẳng địa chính trị liên quan đến Mỹ là “lời cảnh tỉnh” đối với chiến lược an ninh năng lượng của châu Âu, nhấn mạnh sự cần thiết phải đa dạng hóa nguồn cung hơn nữa.

Ở chiều ngược lại, Nga vẫn duy trì một phần thị phần trên thị trường LNG châu Âu. Theo Kpler, khoảng 19% lượng LNG EU nhập khẩu trong tháng 1 có nguồn gốc từ Nga. Tuy vậy, EU đã thống nhất lộ trình chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu LNG và khí đốt qua đường ống từ Nga vào cuối năm 2027. Các bước đầu tiên trong lộ trình này sẽ bắt đầu có hiệu lực trong những tháng tới, bao gồm việc cấm các hợp đồng LNG ngắn hạn mới với phía Nga.

Trong ngắn hạn, nhu cầu sưởi ấm mùa đông, cùng với tiến trình cắt giảm nguồn cung từ Nga, nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ vai trò của LNG Mỹ tại châu Âu. Tuy nhiên về dài hạn, bài toán cân bằng giữa an ninh năng lượng, giá cả và đa dạng hóa nguồn cung vẫn sẽ là thách thức lớn đối với các nhà hoạch định chính sách của EU.

Theo Reuters﻿

