Honda City với diện mạo lạ xuất hiện trong một tài liệu ở Việt Nam, nếu bán chính hãng sẽ thêm áp lực cho Vios, Accent
Nếu thêm bản hatchback, Honda City sẽ càng thêm sức cạnh tranh trước các đối thủ hiện chỉ có bản sedan. Doanh số City cũng đang thuộc hàng top trong phân khúc.
Trong công báo sở hữu công nghiệp số mới nhất xuất hiện 2 chi tiết được đăng ký dưới tên Honda, bao gồm cản trước và ốp cản sau ô tô. Đối chiếu với các sản phẩm hiện được Honda phân phối tại nước ngoài, có thể nhận ra đây là các chi tiết của Honda City phiên bản hatchback. Hiện City được bán tại Việt Nam với kiểu dáng sedan.
Honda City hatchback bản nâng cấp mới nhất từng ra mắt thị trường Thái Lan từ đầu năm 2024. So với bản sedan, bản hatchback này có nhiều điểm khác biệt trong thiết kế chứ không chỉ thay đổi ở kiểu dáng. Trong đó, 2 chi tiết được đăng ký bảo hộ kiểu dáng ở Việt Nam là những điểm khác rõ nhất. Theo đó, cản trước của xe và bộ khuếch tán gió sau hầm hố hơn.
Các chi tiết của City hatchback được đăng ký tại Việt Nam thuộc phiên bản RS, với hốc gió và khuếch tán gió lớn. Bản này cũng có mặt lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong như bản sedan nhưng kích thước lớn hơn. Bộ mâm xe cũng giống bản sedan nhưng sơn màu tối thay vì phay xước, phối 2 tông màu.
Trang bị tiện nghi bên trong City hatchback tương đồng với sedan. Tại Thái Lan, bản này có nội thất phối 2 tông màu đỏ - đen, ghế thể thao, màn hình trung tâm 8 inch, màn hình đa thông tin 4,2 inch sau vô-lăng.
Động cơ City ở Việt Nam là máy 1.5L hút khí tự nhiên. Tuy nhiên, bản Thái Lan lại dùng máy 1.0L tăng áp và 1.5L hybrid. Với xu hướng hybrid hiện tại, không loại trừ khả năng City sẽ được đưa thêm tùy chọn hybrid, nhất là khi CR-V hybrid đã bắt đầu được lăp ráp trong nước.
Trang bị an toàn của bản hatchback cũng tương tự bản sedan, với gói ADAS Honda Sensing nổi bật nhất.
Tại thị trường Việt Nam, kiểu dáng hatchback ít được ưa chuộng hơn sedan, ví dụ như Mazda2 hatchback bán ít hơn hẳn so với sedan, hay Yaris bị khai tử trong khi Vios vẫn còn bán. Do đó, cơ hội cho City hatchback mở bán là không lớn, mặc dù nếu thêm bản hatchback, City sẽ tăng thêm sức cạnh tranh trước Vios và Accent hay đối thủ mới nhất là Slavia.
