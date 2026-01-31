Thị trường ôtô cận Tết: Thời điểm vàng mua xe tối ưu chi phí

Nhu cầu tăng mạnh và bài toán cung - cầu dịp Tết

Càng tiến gần đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, áp lực lên thị trường ô tô càng lớn khi nhu cầu nâng cấp phương tiện của người dân tăng trưởng đột biến. Thực tế thị trường cho thấy, giai đoạn cận Tết thường dễ phát sinh các tình trạng như xe giao chậm, thời gian chờ đợi kéo dài hoặc một số dòng xe bán chạy rơi vào cảnh khan hàng, nguồn cung hạn chế. Điều này tạo ra rào cản cho những khách hàng có nhu cầu nhận xe sớm để phục vụ kế hoạch di chuyển trong năm mới. Trước bối cảnh đó, việc triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn từ THACO AUTO được xem là giải pháp kích cầu thiết thực, giúp người tiêu dùng kịp thời sở hữu phương tiện với mức chi phí tối ưu nhất.

Đòn bẩy từ giá trị tiết kiệm thực tế

Tại phân khúc xe SUV, sự linh hoạt của doanh nghiệp thể hiện rõ qua chính sách ưu đãi cho các thương hiệu như Kia, Mazda, Peugeot, BMW. Kia ghi nhận mức ưu đãi lên đến 90 triệu đồng áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản. Điểm đáng chú ý trong dịp này là sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới cùng các tùy chọn cá nhân hóa dành riêng cho các dòng SUV cao cấp, đi kèm hệ thống quà tặng hấp dẫn tại showroom trên toàn quốc. Bên cạnh đó, các mẫu xe như New Morning, Kia Soluto, Kia K3 và Kia K5 cũng nằm trong danh mục hưởng lợi từ chương trình này. Sau ưu đãi, mức giá khởi điểm cho các dòng sedan của Kia chỉ từ 334 triệu đồng, giúp người mua dễ dàng tiếp cận các phân khúc xe cao hơn so với dự định ngân sách ban đầu.

Song song đó, thương hiệu Mazda cũng đang chiếm ưu thế nhờ lợi thế về nguồn cung và lượng xe có sẵn tại hệ thống showroom. Điều này mang lại sự chủ động hoàn toàn cho khách hàng trong việc sắp xếp kế hoạch nhận xe để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại, du xuân mà không phải lo lắng về tình trạng xếp hàng chờ đợi lâu thường thấy trong giai đoạn cao điểm cận Tết.

Sự sôi động còn lan tỏa sang Peugeot với các mức ưu đãi mang tính đột phá khi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho bộ đôi New Peugeot 3008 và New Peugeot 5008, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hai mẫu SUV thế hệ mới mang đậm chất châu Âu.

Trong khi đó, thương hiệu BMW ghi nhận mức ưu đãi hơn 1 tỷ đồng và MINI với hơn 400 triệu đồng, biến việc sở hữu những mẫu xe đẳng cấp trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Ngay cả mảng xe hai bánh cao cấp BMW Motorrad cũng áp dụng ưu đãi trực tiếp đến 140 triệu đồng kèm các quyền lợi bảo hành lên đến 5 năm.

Giải pháp tài chính linh hoạt và hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp

Vị thế dẫn đầu thị trường của THACO AUTO không chỉ được khẳng định qua chính sách bán hàng minh bạch, hướng tới người dùng mà còn ở các giải pháp hỗ trợ toàn diện. Để giải quyết bài toán tài chính cuối năm, doanh nghiệp này đã liên kết chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để cung cấp các gói vay với lãi suất ưu đãi, giúp khách hàng linh hoạt dòng tiền trong giai đoạn cao điểm chi tiêu. Bên cạnh đó, mạng lưới showroom và xưởng dịch vụ rộng khắp cả nước đảm bảo chế độ hậu mãi chuyên nghiệp, quyền lợi bảo hành và bảo dưỡng của khách hàng luôn được duy trì xuyên suốt, ngay cả trong kỳ nghỉ lễ.

Có thể thấy, sự chủ động về cung ứng và chính sách giá hấp dẫn đang tạo ra một bối cảnh thị trường rất có lợi cho người tiêu dùng. Đây chính là cơ hội lớn để khách hàng cân nhắc sở hữu phương tiện sớm nhằm đảm bảo kế hoạch di chuyển Tết.