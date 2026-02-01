Đây là Mercedes-Benz S-Class mới: động cơ V8 hơn 500 mã lực, một thứ 'lột xác' toàn diện

Mercedes-Benz vừa công bố những thông tin chi tiết đầu tiên về phiên bản nâng cấp của dòng sedan đầu bảng S-Class đời 2027. Theo thông báo từ nhà sản xuất, mẫu xe này có hơn 50% các chi tiết được làm mới hoặc tinh chỉnh so với phiên bản tiền nhiệm. Những thay đổi này tập trung chủ yếu vào không gian khoang lái và nâng cấp hiệu suất vận hành của các khối động cơ đốt trong.

Nội thất của xe vẫn giữ được vẻ hiện đại vốn có.

Ở phần ngoại thất, Mercedes-Benz S-Class 2027 duy trì ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity nhưng được bổ sung các chi tiết nhận diện mới. Lưới tản nhiệt của xe được mở rộng thêm 20% về kích thước so với đời cũ. Lần đầu tiên, lưới tản nhiệt này tích hợp hệ thống đèn nền chiếu sáng và các họa tiết ngôi sao ba cánh dạng 3D mạ chrome.

Cụm đèn pha và đèn hậu cũng được thay đổi đồ họa hiển thị bên trong với các điểm sáng hình ngôi sao. Một điểm mới đáng chú ý là biểu tượng ngôi sao ba cánh đặt nổi trên nắp ca-pô hiện đã có tùy chọn phát sáng.

Xe được trang bị các bộ mâm mới với kích thước lên đến 21 inch đối với gói trang bị AMG Line. Mặc dù nhà sản xuất chưa công bố chi tiết bảng thông số kích thước, nhưng S-Class 2027 dự kiến vẫn giữ nguyên trục cơ sở dài để đảm bảo không gian rộng rãi nhất trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn, cạnh tranh trực tiếp với BMW 7-Series và Audi A8.

Khoang nội thất hiện đại với 5 màn hình hiển thị.

Tiến vào bên trong khoang cabin của S-Class 2027, hãng loại bỏ các mảng ốp gỗ lớn truyền thống để thay bằng hệ thống màn hình MBUX Superscreen.

Hệ thống này bao gồm ba màn hình riêng biệt trải dài trên bảng táp-lô. Người lái sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 14,4 inch. Hành khách phía trước cũng được trang bị một màn hình riêng 12,3 inch để phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân. Bảng điều khiển trung tâm và táp-lô được thiết kế lại hoàn toàn để tích hợp dải màn hình này.

Xe trang bị vô-lăng đa chức năng kiểu dáng mới. Mercedes-Benz đã đưa các nút bấm vật lý quay trở lại vô-lăng bao gồm phím gạt điều khiển hệ thống ga tự động thích ứng và con lăn điều chỉnh âm lượng.

Hệ thống cửa gió điều hòa hình tròn mới được tích hợp tính năng điều khiển kỹ thuật số. Hệ thống này tự động điều chỉnh hướng gió dựa trên dữ liệu lưu trữ từ 8 vị trí do người dùng thiết lập.

Về công nghệ hỗ trợ, S-Class 2027 tích hợp trợ lý ảo MBUX sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo ChatGPT-4o và công cụ tìm kiếm Microsoft Bing. Trợ lý này hiển thị dưới dạng một ngôi sao Mercedes chuyển động trên màn hình.

Hàng ghế sau được nâng cấp hệ thống giải trí với hai màn hình kích thước 13,1 inch. Các màn hình này đi kèm điều khiển từ xa có thể tháo rời và camera tích hợp để phục vụ các cuộc họp trực tuyến qua Microsoft Teams.

Các tính năng tiện nghi mới bao gồm dây đai an toàn phía trước có tích hợp sưởi ấm. Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn của xe là loại Burmester 3D. Khách hàng có thể tùy chọn hệ thống âm thanh vòm 4D với tổng cộng 39 loa đặt khắp khoang xe.

Khối động cơ V8 mới cho công suất hơn 500 mã lực.

Dưới nắp ca-pô, Mercedes-Benz mang đến sự nâng cấp đáng kể cho cấu hình động cơ của phiên bản S 580 4Matic. Xe sử dụng động cơ V8 dung tích 4.0L tăng áp kép mới. Khối động cơ này sản sinh công suất 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm tại dải vòng tua từ 2.500 vòng/phút.

Các thông số này cao hơn mức 496 mã lực và 700 Nm của phiên bản hiện tại. Nhà sản xuất đã cải tiến vỏ bộ tăng áp và nâng cấp hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp để tăng độ nhạy bén của động cơ.

Bên cạnh đó, các phiên bản thấp hơn cũng có thông số kỹ thuật ấn tượng. Phiên bản S 450 trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L sản sinh công suất 376 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm.

Phiên bản S 500 sử dụng cùng khối động cơ 3.0L nhưng được tinh chỉnh để đạt công suất 443 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm.

Tất cả các phiên bản động cơ xăng đều tích hợp công nghệ hybrid nhẹ để tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic và hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic. Hệ thống khung gầm của S-Class 2027 tiếp tục được trang bị treo khí nén tiêu chuẩn để duy trì sự êm ái đặc trưng.

Ngoài ra, hãng cũng cung cấp chương trình cá nhân hóa Manufaktur Made to Measure với hơn 150 màu sơn ngoại thất và 400 lựa chọn phối màu nội thất cho khách hàng.

Theo đại diện của Mercedes-Benz, thế hệ mới của dòng sedan S-Class sẽ ra mắt vào cuối năm nay tại Mỹ. Giá bán chính thức chưa được công bố, nhưng với những nâng cấp kể trên, nhiều khả năng giá sẽ cao hơn phiên bản tiền nhiệm.