Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông ở TP.HCM trúng 15 giải đặc biệt trị giá hơn 36 tỷ đồng

01-02-2026 - 06:02 AM | Thị trường

Khi giải độc đắc của sản phẩm Power 6/55 vượt ngưỡng 250 tỷ đồng, anh B. đã mua nhiều vé số hơn và may mắn trúng 15 giải đặc biệt của sản phẩm Max 3D Pro.

Chiều 31/1, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) – Bộ Tài chính cho biết, đơn vị này đã trao giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro kỳ quay 678 cho anh T.B – chủ thuê bao MobiFone đến từ TP.HCM.

Anh B. may mắn trúng đến 15 giải đặc biệt của sản phẩm Max 3D Pro. (Ảnh: Đại Việt)

Anh B. là người may mắn khi trúng tới 15 giải đặc biệt , 15 giải phụ đặc biệt, 30 giải tư và 60 giải năm với tổng trị giá hơn 36 tỷ đồng. Anh B. mua vé qua kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (Vietlott SMS) và đăng ký nơi tham gia dự thưởng là TP.HCM.

Màn hình điện thoại báo tin nhắn trúng thưởng của anh B. (Ảnh: Đại Việt)

Anh B. cho biết, anh đang sinh sống và kinh doanh tự do tại TP.HCM. Anh thường xuyên mua các sản phẩm xổ số như Mega 6/45, Power 6/55 hay Lotto 5/35. Bên cạnh đó, anh cũng thích chơi các loại xổ số theo dãy số như Max 3D/3D+ hay Max 3D Pro.

Anh chia sẻ, do các sản phẩm xổ số Max 3D/3D+ và Max 3D Pro mở thưởng 6 ngày/tuần nên khi mua Mega 6/45 hay Power 6/55 thì anh sẽ mua thêm Max 3D/3D+/3D Pro.

“Khi giải Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 lên hơn 250 tỷ đồng, tôi đã mua nhiều hơn ngày thường. Tôi mua Max 3D Pro cũng nhiều hơn. Dãy số mang đến giải đặc biệt cho tôi là dãy số mà kỳ trước tôi đã mua nhưng không trúng. Khi tôi mua lại thì may mắn trúng thưởng”, anh B. nói.

Theo anh B, khi nhận được tin nhắn trúng thưởng, do số tiền trúng thưởng quá dài nên anh B. sợ tin nhắn bị lỗi. Tuy nhiên, khi vào website của Vietlott kiểm tra thì anh mới tin chắc rằng mình là người trúng giải đặc biệt. Anh đã lên kế hoạch để sử dụng hợp lý số tiền trúng thưởng.

Tại buổi lễ trao thưởng, anh B. đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Anh B. trao 500 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. (Ảnh: Đại Việt)

Theo quy định, anh B. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP.HCM, với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Theo Đại Việt

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Ông Phạm Nhật Vượng sắp đem xe máy sang bán ở Philippines, Indonesia

Nóng: Ông Phạm Nhật Vượng sắp đem xe máy sang bán ở Philippines, Indonesia Nổi bật

Bạc thỏi trong nước giảm bao nhiêu trong phiên ‘sập giá’ chưa từng có?

Bạc thỏi trong nước giảm bao nhiêu trong phiên ‘sập giá’ chưa từng có? Nổi bật

Triệt phá đường dây gas giả: Đồng loạt khám xét 10 địa điểm, thu giữ gần 4.000 bình, 14 xe ô tô

Triệt phá đường dây gas giả: Đồng loạt khám xét 10 địa điểm, thu giữ gần 4.000 bình, 14 xe ô tô

21:56 , 31/01/2026
Honda City với diện mạo lạ xuất hiện trong một tài liệu ở Việt Nam, nếu bán chính hãng sẽ thêm áp lực cho Vios, Accent

Honda City với diện mạo lạ xuất hiện trong một tài liệu ở Việt Nam, nếu bán chính hãng sẽ thêm áp lực cho Vios, Accent

20:32 , 31/01/2026
Thị trường ôtô cận Tết: Thời điểm vàng mua xe tối ưu chi phí

Thị trường ôtô cận Tết: Thời điểm vàng mua xe tối ưu chi phí

20:30 , 31/01/2026
CellphoneS tung Deal Như Ý mùa Tết ANT Khang, giảm đến 50%++

CellphoneS tung Deal Như Ý mùa Tết ANT Khang, giảm đến 50%++

19:30 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên