Khách hàng trúng Geely Coolray sau livestream: “Tôi tưởng cuộc gọi từ hãng là lừa đảo”

Được gọi thông báo trúng xe mà vẫn khăng khăng từ chối

Tối 05/01, ngay khi chương trình quay số trúng thưởng do Geely Việt Nam tổ chức vừa tìm ra số Vin may mắn trúng giải, Đồng nhận được một cuộc gọi từ số lạ vào khoảng 20h30. Ở đầu dây bên kia, người gọi tự giới thiệu là đại diện ban tổ chức, thông báo anh là khách hàng trúng giải đặc biệt - một chiếc Geely Coolray bản Flagship trị giá 599 triệu đồng.

Anh Đồng từng từ chối giải thưởng trên livestream vì lo sợ đây là cuộc gọi lừa đảo.

"Thời gian gần đây nhiều cuộc gọi giả danh trúng thưởng quá nên em nghĩ ngay là lừa đảo. Em tắt máy luôn." Đồng kể lại.

Không chỉ vậy, khi lãnh đạo Tasco Auto, đơn vị phân phối Geely tại Việt Nam trực tiếp gọi điện để chúc mừng, anh vẫn không dám bắt máy. Phải đến khi showroom Geely Bình Dương, nơi anh mua xe, chủ động liên hệ xác nhận, Đồng mới tin rằng mình thực sự là người may mắn.

Trực tiếp ông Hoàng Anh Tuấn - TGĐ Tasco Auto đã gọi video, chúc mừng vị khách hàng may mắn.

"Sau khoảng 10 phút gọi đi gọi lại, em mới dám tin. Lúc đó vừa bất ngờ vừa run. Bố mẹ còn bảo cẩn thận kẻo bị lừa" anh chia sẻ.

Từ người mua xe lần hai đến chủ nhân hai chiếc Coolray trong một tháng

Sinh năm 1999, chưa lập gia đình, Đồng mua Geely Coolray là chiếc xe thứ hai sau khi đã sử dụng một chiếc ô tô Nhật. Anh chọn phiên bản tiêu chuẩn, màu trắng và hoàn tất thủ tục mua xe tại showroom Geely Bình Dương vào cuối tháng 12/2025.

Quyết định mua Coolray đến từ việc anh thường xuyên xem các video đánh giá xe trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội, cả ở Việt Nam và nước ngoài. "Em thấy mẫu này khá phổ biến ở nhiều thị trường, được mọi người review rất nhiều. Em thích mẫu xe này bởi kiểu dáng thể thao, thân xe nhìn chắc chắn." anh nói.

Trước khi chốt mua, anh đăng ký lái thử. Showroom Bình Dương đã đưa xe xuống nhà anh ở cách đó khoảng 40km, dưới Biên Hòa để Đồng trải nghiệm. Đoạn đường lái thử là một cung đường khá xấu ở gần nhà. "Đi qua mấy đoạn đó mà xe không ồn, khung gầm chắc. Em và bố đều lái thử, mẹ ngồi ghế sau. Hàng xóm, cô dì trong nhà cũng tò mò ra xem và thay nhau lái" Đồng nhớ lại.

Điều bất ngờ là chiếc xe anh trúng thưởng lại là phiên bản cao hơn so với bản anh mua ban đầu.

Đại diện Ban lãnh đạo Tasco Auto và Geely Việt Nam trao tặng chiếc Geely Coolray flagship cho anh Đặng Thanh Đồng, khách hàng may mắn trong chương trình quay số trúng thưởng "Mua xe trúng xe".

Ngày 21/01, anh Đồng chính thức nhận bàn giao chiếc Coolray trúng thưởng tại Geely Bình Dương. Gia đình anh có mặt đầy đủ trong buổi nhận xe.

"Em quyết định tặng chiếc xe em mua trước đó cho bố đi. Còn chiếc trúng thưởng thì em sử dụng hằng ngày để đi làm" anh cho biết.

Chiếc Geely Coolray mới sẽ đồng hành cùng anh Đồng trong công việc và các chuyến đi hằng ngày thời gian tới.

Làm việc trong lĩnh vực xây dựng, đặc thù công việc khiến Đồng thường xuyên phải di chuyển giữa các công trình giữa Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM. Chiếc xe trở thành người bạn lý tưởng, đồng hành cùng anh đến các công trình. Theo trải nghiệm cá nhân, khi chạy trên cao tốc, Coolray cho anh cảm giác "đầm xe, chắc, không bị bay hay chòng chành".

Cơ hội "Mua xe trúng xe" cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác từ Geely Việt Nam

Chương trình quay số trúng thưởng Geely Coolray được tổ chức trong khuôn khổ chương trình ưu đãi cuối năm 2025 của Geely Việt Nam, với hình thức livestream công khai vào ngày 05/01 và trao thưởng trực tiếp cho khách hàng sau đó.

Theo ban tổ chức, đây là một trong những giải thưởng có giá trị lớn nhất trong các hoạt động tri ân khách hàng của hãng trong dịp cuối năm, nhằm ghi nhận sự ủng hộ của người tiêu dùng. Hãng vẫn đang áp dụng chương trình "Mua xe trúng xe" cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác dành tặng khách hàng trong tháng 1/2026.

Với anh Đặng Thanh Đồng, phần thưởng đặc biệt này đến theo cách không thể ngờ tới. Bắt đầu từ sự hứng thú với Coolray rồi đến cuộc gọi bất ngờ, từng nghĩ là lừa đảo đã được khép lại bằng buổi nhận xe diễn ra ngày 21/01. Với Đồng, câu chuyện "không dám nghe máy" trở thành một kỉ niệm khó quên.

"Đến lúc cầm chìa khóa xe trên tay, em vẫn còn thấy khó tin", anh nói.