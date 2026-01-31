Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệt phá đường dây gas giả: Đồng loạt khám xét 10 địa điểm, thu giữ gần 4.000 bình, 14 xe ô tô

31-01-2026 - 21:56 PM | Thị trường

Lợi dụng nguồn khí gas từ các xe bồn chuyên dụng, một nhóm đối tượng đã thuê các địa điểm kín đáo để sang chiết trái phép vào bình 12kg và 45kg, sau đó dán tem giả các hãng uy tín để trục lợi.

Ngày 31/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá đường dây tuồn gas giả ra thị trường quy mô lớn.Trước đó, qua công tác nắm tình hình kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện có nhóm đối tượng thường thu gom mua lại khí gas từ nguồn các xe bồn chuyên dụng vận chuyển khí gas trên các tuyến từ khu vực kho cảng Cái Mép - Thị Vải, đường Lê Lợi, khu phố 6, phường Vũng Tàu, TP.HCM; sau đó vận chuyển về các địa điểm do các đối tượng thuê để sản xuất gas giả.

Tang vật vụ án gồm hàng nghìn bình gas giả, xe bồn và nhiều thiết bị sang chiết bị Công an Đồng Nai thu giữ khi khám xét 10 địa điểm sản xuất.

Được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập Chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với nhóm đối tượng này. Qua công tác trinh sát, phát hiện nhóm đối tượng này thuê các địa điểm kín đáo để sản xuất gas giả bằng hình thức chiết nạp khí gas từ bồn lớn nằm cố định sang các vỏ bình loại 12kg và 45kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, sau đó dán niêm màng co, tem nhãn giả để bán ra thị trường, đầu ra chủ yếu là các đại lý bán gas trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29/1, thực hiện kế hoạch phá án đã được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đồng loạt kiểm tra, khám xét 10 địa điểm các đội tượng sản xuất, buôn bán gas giả.

Hàng nghìn bình gas giả mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng chuẩn bị tuồn ra thị trường thì bị lực lượng công an triệt phá

Bước đầu đã thu giữ 14 xe ô tô tải các loại (trong đó có 5 xe bồn), gần 4.000 bình gas loại 12kg và 45kg, trong đó hơn 2.000 bình đã có gas được in nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau, hơn 3.000 niêm màng co, 3 bồn gas, 6 thùng tem, nhãn gas, 6 máy khò nhiệt và nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết gas…

Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu công an xác định được có 16 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Hành vi của nhóm đối tượng này có dấu hiệu của tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Hiện công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
gas giả, gas

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Ông Phạm Nhật Vượng sắp đem xe máy sang bán ở Philippines, Indonesia

Nóng: Ông Phạm Nhật Vượng sắp đem xe máy sang bán ở Philippines, Indonesia Nổi bật

Bạc thỏi trong nước giảm bao nhiêu trong phiên ‘sập giá’ chưa từng có?

Bạc thỏi trong nước giảm bao nhiêu trong phiên ‘sập giá’ chưa từng có? Nổi bật

Honda City với diện mạo lạ xuất hiện trong một tài liệu ở Việt Nam, nếu bán chính hãng sẽ thêm áp lực cho Vios, Accent

Honda City với diện mạo lạ xuất hiện trong một tài liệu ở Việt Nam, nếu bán chính hãng sẽ thêm áp lực cho Vios, Accent

20:32 , 31/01/2026
Thị trường ôtô cận Tết: Thời điểm vàng mua xe tối ưu chi phí

Thị trường ôtô cận Tết: Thời điểm vàng mua xe tối ưu chi phí

20:30 , 31/01/2026
CellphoneS tung Deal Như Ý mùa Tết ANT Khang, giảm đến 50%++

CellphoneS tung Deal Như Ý mùa Tết ANT Khang, giảm đến 50%++

19:30 , 31/01/2026
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa: Vừa xa khí đốt Nga, châu Âu lại phụ thuộc 60% vào quốc gia khác, 'chốt đơn' hơn 5 triệu tấn LNG chỉ trong 1 tháng

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa: Vừa xa khí đốt Nga, châu Âu lại phụ thuộc 60% vào quốc gia khác, 'chốt đơn' hơn 5 triệu tấn LNG chỉ trong 1 tháng

19:16 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên