Triệt phá đường dây gas giả: Đồng loạt khám xét 10 địa điểm, thu giữ gần 4.000 bình, 14 xe ô tô

Ngày 31/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá đường dây tuồn gas giả ra thị trường quy mô lớn.Trước đó, qua công tác nắm tình hình kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện có nhóm đối tượng thường thu gom mua lại khí gas từ nguồn các xe bồn chuyên dụng vận chuyển khí gas trên các tuyến từ khu vực kho cảng Cái Mép - Thị Vải, đường Lê Lợi, khu phố 6, phường Vũng Tàu, TP.HCM; sau đó vận chuyển về các địa điểm do các đối tượng thuê để sản xuất gas giả.

Tang vật vụ án gồm hàng nghìn bình gas giả, xe bồn và nhiều thiết bị sang chiết bị Công an Đồng Nai thu giữ khi khám xét 10 địa điểm sản xuất.

Được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập Chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với nhóm đối tượng này. Qua công tác trinh sát, phát hiện nhóm đối tượng này thuê các địa điểm kín đáo để sản xuất gas giả bằng hình thức chiết nạp khí gas từ bồn lớn nằm cố định sang các vỏ bình loại 12kg và 45kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, sau đó dán niêm màng co, tem nhãn giả để bán ra thị trường, đầu ra chủ yếu là các đại lý bán gas trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29/1, thực hiện kế hoạch phá án đã được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đồng loạt kiểm tra, khám xét 10 địa điểm các đội tượng sản xuất, buôn bán gas giả.

Hàng nghìn bình gas giả mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng chuẩn bị tuồn ra thị trường thì bị lực lượng công an triệt phá

Bước đầu đã thu giữ 14 xe ô tô tải các loại (trong đó có 5 xe bồn), gần 4.000 bình gas loại 12kg và 45kg, trong đó hơn 2.000 bình đã có gas được in nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau, hơn 3.000 niêm màng co, 3 bồn gas, 6 thùng tem, nhãn gas, 6 máy khò nhiệt và nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết gas…

Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu công an xác định được có 16 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Hành vi của nhóm đối tượng này có dấu hiệu của tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Hiện công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.