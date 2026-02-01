Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cua biển Cà Mau tăng giá mạnh những ngày cận Tết

01-02-2026 - 07:32 AM | Thị trường

Cơ sở thu mua cua biển ở Cà Mau có những chia sẻ về việc giá cua tăng rất mạnh trong những ngày cận Tết.

Ngày 31-1, ông Dư Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình, cho biết giá cua biển Cà Mau những ngày qua liên tục tăng mạnh.

Cụ thể, cua y (cua đực từ 300 gram/con trở lên) được thương lái thu mua với giá 400.000 đồng/kg; cua gạch loại nhỏ (từ 300 gram đến dưới 400 gram/con) 800.000 đồng/kg; cua gạch từ 400 gram/con trở lên giá 900.000 đồng/kg… So với cách đây một tháng, giá cua biển đã tăng 100.000 – 350.000 đồng/kg (tùy loại).

Giá cua Cà Mau tăng "phi mã" sát Tết, có loại chạm mốc 900.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Cua gạch Cà Mau là loại có giá tăng cao nhất trong những ngày cận Tết

"Nhu cầu của thị trường về loài đặc sản này vào những ngày Tết là rất cao, cộng với sản lượng của biển trong dân ít nên giá sẽ còn tiếp tục tăng mạnh. Mỗi ngày, công ty tôi xuất bán vào siêu thị, các đối tác truyền thống và thị trường Trung Quốc từ 300 – 500 kg cua biển thương phẩm" – ông Bình cho biết.

Giá cua Cà Mau tăng mạnh không chỉ tạo sự phấn khởi cho người nuôi mà còn mang lại kỳ vọng Tết đủ đầy và sum vầy.

Cua biển Cà Mau được đánh giá là loại cua ngon, chất lượng nhất Việt Nam, mỗi năm mang về nguồn thu cho địa phương hàng ngàn tỉ đồng.

Tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi cua xen canh trong vuông tôm khoảng 365.000 ha với sản lượng trên 31.000 tấn/năm.

Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tổng sản lượng cua biển lên 36.500 tấn, phấn đấu xuất khẩu và phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ ngành hàng cua đạt từ 30% sản lượng trở lên.

Đặc sản cua gạch Cà Mau ngâm nước mắm giá gần 1 triệu đồng/kg


Theo Vân Du

Người lao động

