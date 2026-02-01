Nhà đầu tư bạc nín thở chờ phiên 2/2: Hồi kỹ thuật hay mở đầu cho một nhịp giảm sâu hơn?

Sau cú lao dốc mạnh cuối tháng 1, thị trường bạc đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất trong nhiều năm trở lại đây. Giá bạc thế giới đã rơi gần 27% chỉ trong một nhịp điều chỉnh, trong khi bạc vật chất tại Việt Nam cũng mất hơn 18% giá trị trong vòng 7 ngày.

Phiên giao dịch ngày 2/2 được giới đầu tư rất mong đợi: liệu đây chỉ là một cú “xả hơi” sau cơn sốt, hay là điểm khởi đầu cho một chu kỳ giảm sâu hơn.

Cú rơi mạnh sau chuỗi tăng dựng đứng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đã trượt mạnh từ vùng đỉnh tiệm cận 120 USD/ounce xuống quanh 84–85 USD/ounce. Diễn biến này diễn ra sau một giai đoạn tăng gần như dựng đứng trong vài tháng cuối năm 2025, khi bạc liên tục lập đỉnh mới và được ví như “vàng mới” trong làn sóng đầu tư kim loại quý.

Tại Việt Nam, giá bạc Phú Quý 999 (bạc thỏi, bạc miếng) cũng phản ứng theo chiều hướng tương tự, dù có độ trễ nhất định. Từ vùng trên 120 triệu đồng/kg, giá đã nhanh chóng lùi về dưới 90 triệu đồng/kg chỉ trong vài phiên, cho thấy thị trường trong nước đang bám sát biến động quốc tế hơn so với trước đây.

Điểm đáng chú ý là biên độ giảm của bạc vượt xa nhiều tài sản trú ẩn truyền thống khác, phản ánh rõ vai trò ngày càng lớn của dòng vốn đầu cơ và giao dịch phái sinh trong cấu trúc giá.

Kịch bản 1: Hồi kỹ thuật sau cú bán tháo mạnh

Ở kịch bản tích cực, phiên 2/2 có thể chứng kiến một nhịp hồi kỹ thuật. Sau cú giảm sâu trong thời gian ngắn, nhiều chỉ báo cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái quá bán. Một bộ phận nhà đầu tư ngắn hạn có thể quay lại bắt đáy, đặc biệt nếu giá giữ được vùng hỗ trợ quanh 80 USD/ounce trên thị trường quốc tế.

Trong trường hợp này, giá bạc có thể phục hồi nhẹ để kiểm định lại các mốc kháng cự gần, chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật hơn là đảo chiều xu hướng. Với thị trường trong nước, kịch bản hồi thường diễn ra chậm hơn và biên độ hẹp hơn do yếu tố tâm lý cẩn trọng và chênh lệch mua – bán còn khá rộng.

Kịch bản 2: Giảm sâu hơn nếu tâm lý xấu lan rộng

Ngược lại, không ít chuyên gia cảnh báo cú rơi vừa qua có thể chưa phải điểm dừng cuối cùng. Việc giá giảm mạnh kèm theo thanh khoản lớn thường cho thấy hoạt động đóng vị thế và thoát hàng của dòng tiền đầu cơ.

Nếu lực bán tiếp tục áp đảo trong phiên 2/2, đặc biệt khi các quỹ và nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy buộc phải cắt lỗ, giá bạc hoàn toàn có thể lùi sâu hơn về các vùng hỗ trợ thấp hơn. Khi đó, tâm lý “bắt đáy” sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho sự thận trọng, thậm chí là đứng ngoài quan sát.

Jeffrey Christian, một nhà phân tích hàng hóa kỳ cựu và giám đốc điều hành tại CPM Group, đánh giá sự suy giảm có thể tiếp tục. Nếu giá bạc tiếp tục giảm, ông tin rằng các nhà giao dịch có thể ồ ạt rút khỏi thị trường. Trong trường hợp xấu nhất, ông dự đoán giá kim loại này sẽ giảm xuống còn 68 đô la một ounce.﻿

"Đây là cách thị trường vận hành, và không ai nên ngạc nhiên khi các nhà đầu cơ đổ xô vào một thị trường đang tăng trưởng theo cấp số nhân, và cũng không ai nên ngạc nhiên khi họ rút lui. Điều này đã xảy ra hết lần này đến lần khác," ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng đợt bán tháo hôm thứ Sáu là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang vội vàng thu lợi nhuận.﻿

Với thị trường Việt Nam, kịch bản này đồng nghĩa giá bạc vật chất có thể tiếp tục điều chỉnh, dù mức giảm có thể chậm và phân kỳ so với giá thế giới do yếu tố cung – cầu nội địa.

Những tín hiệu cần theo dõi

Theo Jeffrey Christian, một trong những dấu hiệu quan trọng cần theo dõi là hoạt động giao dịch bắt đầu chững lại, cho thấy nhà đầu tư có thể đang mất dần hứng thú với bạc sau giai đoạn tăng nóng. Ông đặc biệt lưu ý tới các chỉ báo về động lực giao dịch, dòng vốn vào các quỹ ETF bạc, cũng như diễn biến trên thị trường trái phiếu.

Cơn sốt bạc được cho là khởi phát từ tháng 9, sau khi Fed phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến. Tuy nhiên, đến cuối tháng 1, thị trường bắt đầu xuất hiện dấu hiệu quá nóng.

Dữ liệu từ VandaTrack Research cho thấy, nhà đầu tư cá nhân đã mua ròng kỷ lục 171 triệu USD cổ phiếu quỹ ETF iShares Silver Trust chỉ trong một ngày, vượt xa cả giai đoạn “ép bán khống” năm 2021. Chỉ số Turnover Momentum của bạc cũng tăng vọt lên gấp hơn 11 lần mức bình thường, cao hơn nhiều so với các cổ phiếu nóng như Nvidia, phản ánh tính đầu cơ cao.

Bên cạnh đó, nguồn cung bạc toàn cầu được dự báo tăng, trong khi nhu cầu có xu hướng giảm nhẹ, làm thu hẹp tình trạng mất cân đối cung – cầu. Christian cũng cảnh báo, nếu khối lượng hợp đồng tương lai bạc chưa thanh toán trên sàn COMEX giảm khi đến kỳ đáo hạn, thị trường có thể mất đi một lực đỡ quan trọng, khiến giá bạc chịu áp lực điều chỉnh trong thời gian tới.