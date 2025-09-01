Giá gas bán lẻ đồng loạt tăng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày 1/9, các doanh nghiệp đầu mối gas trong nước công bố tăng giá bán lẻ gas. Đây là lần đầu tiên trong năm nay giá gas quay đầu tăng trở lại sau chuỗi tháng giảm liên tiếp.

Theo Tổng Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (Petrolimex Gas), giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tại Hà Nội áp dụng từ ngày 1/9 là mức 417.400 đồng/bình 12kg, tăng 1.300 đồng/bình. Đối với bình công nghiệp 48 kg, mức tăng là 5.200 đồng/bình, đạt 1.669.300 đồng.

Công ty Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South) tăng mạnh hơn, với hầu hết các sản phẩm từ 1/9. Mức tăng là 583 đồng/kg, tương đương 7.000 đồng/bình 12kg và 26.235 đồng/bình 45kg. Quyết định này được áp dụng cho các nhãn hiệu của công ty như Gas Dầu Khí, VT-Gas, A Gas, Đăk Gas, JP Gas, Đặng Phước Gas tại các khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Tính từ đầu năm đến nay, thị trường gas trong nước đã trải qua 9 kỳ điều chỉnh giá, trong đó có 1 lần tăng, 5 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Tổng thể, giá gas năm nay vẫn đang duy trì ở mặt bằng thấp hơn so với cuối năm 2024.

Giá gas bán lẻ tăng từ 1/9.

Điều đáng chú ý, đợt tăng giá lần này không đến từ giá gas thế giới. Theo thông tin từ các doanh nghiệp nhập khẩu, giá hợp đồng gas tháng 9 do Saudi Aramco công bố giữ nguyên ở mức 505 USD/tấn, không thay đổi so với tháng 8.

Đại diện Petrolimex Gas cho biết, giá gas bán lẻ trong nước tháng 9 tăng là do biến động tỷ giá USD/VND. Đồng USD tăng giá khiến chi phí nhập khẩu và thanh toán hợp đồng gas của các doanh nghiệp đầu mối tăng lên, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán lẻ trong nước để cân đối.

Theo Hiệp hội GAS Việt Nam, mức tăng hiện tại chưa tác động nhiều đến chi tiêu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ sử dụng lượng gas lớn, việc điều chỉnh giá là yếu tố cần lưu ý để dự toán chi phí.

Hiệp hội GAS Việt Nam khuyến nghị, trong bối cảnh giá gas thế giới chưa có dấu hiệu tăng mạnh, các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều nên cân nhắc ký hợp đồng cung ứng dài hạn, tránh bị tác động bởi biến động tỷ giá và chi phí vận tải trong ngắn hạn. Các tổ chức dự báo năng lượng quốc tế nhận định giá dầu và gas thế giới sẽ khó tăng đột biến trong quý IV/2025, khi nguồn cung dồi dào và nhu cầu chưa có nhiều đột phá.

Giá gas giảm tháng thứ ba liên tiếp


Theo Dương Hưng

Tiền Phong

