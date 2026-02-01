Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết

01-02-2026 - 16:30 PM | Thị trường

Vụ Tết 2026, ông Nguyễn Xuân Thiên đã đầu tư 10 tỉ đồng trồng lan hồ điệp - loài hoa "quý tộc" để phục vụ người dân chơi Tết

Những ngày này, khu vườn lan công nghệ cao của ông Nguyễn Xuân Thiên, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp Đông Tiến (HTX Đông Tiến), phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa luôn tấp nập người ra vào thăm vườn, giao dịch mua bán.

Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Thiên, Giám đốc HTX Đông Tiến - một trong số những mô hình trồng lan "quý tộc" công nghệ cao lớn ở Thanh Hóa

Vườn lan hồ điệp của gia đình ông Thiên là một trong những mô hình ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn tại Thanh Hóa. Bởi lan hồ điệp được ví như loài hoa "quý tộc" do quá trình chăm sóc rất ngặt nghèo từ khí hậu, ánh sáng, độ ẩm…

Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2026, ông Nguyễn Xuân Thiên đã đầu tư hơn 10 tỉ đồng xây dựng khu nhà màng rộng khoảng 2.000 m2, ươm trồng gần 40.000 chậu lan hồ điệp.

Ông Nguyễn Xuân Thiên, Giám đốc HTX Đông Tiến cho biết, vườn lan hiện có khoảng 20 màu hoa khác nhau, được chia làm 3 đợt nở nhằm phục vụ thị trường Tết. Đợt 1 bắt đầu từ đầu tháng Chạp, đợt 2 vào khoảng rằm tháng Chạp và đợt 3 từ ngày 20 - 25 tháng Chạp âm lịch để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn.

Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 2.

Dịp Tết 2026, HTX Đông Tiến sẽ tung ra thị trường khoảng 40.000 chậu lan, doanh thu khoảng 5 tỉ đồng

Cũng theo ông Thiên, đến nay vườn lan của hợp tác xã đã xuất bán ra thị trường khoảng 35-40%, phần còn lại sẽ tiếp tục cung ứng trong cao điểm giáp Tết.

Với giá bán dao động tại vườn từ 100.000 - 200.000 đồng/cây (tùy chủng loại và kích cỡ), dự kiến dịp Tết Nguyên đán 2026, HTX Đông Tiến sẽ xuất bán toàn bộ 40.000 chậu lan, trừ chi phí, ông Thiên có lãi khoảng trên 1 tỉ đồng.

Để nâng cao giá trị của cây lan, trong vài năm trở lại đây, ông Thiên còn tự nhập chậu, tạo lũa để ghép lan ngay tại vườn, từ đó không chỉ nâng cao giá bán mà HTX còn tạo thêm công ăn việc làm cho khoảng 10 lao động những ngày cận Tết.

Ngắm vườn lan "quý tộc" mang lại doanh thu tiền tỉ ở Thanh Hóa:

Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 3.

Lan hồ điệp được ví như "quý tộc" nên việc trồng, chăm sóc hết sức kỹ lưỡng

Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 4.

Việc vận hành mô hình trồng lan công nghệ cao được ông Thiên đầu tư rất bài bản

Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 5.
Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 6.
Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 7.
Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 8.

Hiện vườn lan hồ điệp của ông Thiên có khoảng 20 màu hoa khác nhau cung ứng ra thị trường

Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 9.

Những ngày này, rất đông người dân tới tận vườn để mua lan về chơi Tết

Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 10.

Ông chủ HTX Đông Tiến giới thiệu các mẫu hoa cho khách

Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 11.
Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 12.
Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 13.

Nhiều chậu lan được tạo hình rất đẹp, với nhiều kiểu dáng khách nhau...

Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 14.

... khách tới thăm vườn có nhiều sự lựa chọn

Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 15.

Người lao động có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ cắm hoa tạo hình phục vụ Tết

Đầu tư 10 tỉ đồng trồng loài hoa "quý tộc" bán cho người dân chơi Tết - Ảnh 16.

Những chậu lan "khủng" được tạo từ gốc cây đang được khách ưa chuộng trong những năm gần đây

Clip vườn lan "quý tộc" mang lại doanh thu tiền tỉ ở Thanh Hóa.

Bỏ hàng tỷ đồng buôn hoa Tết rồi ngóng khách... mất ăn, mất ngủ


Theo Tuấn Minh

Người lao động

