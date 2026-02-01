Sầu riêng Việt Nam thắng lớn tại Trung Quốc

Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam vượt qua Thái Lan về tổng lượng xuất khẩu sầu riêng tươi vào đất nước tỷ dân. Đây được xem là bước phát triển mạnh mẽ của sầu riêng nước ta.

Cụ thể, trong năm qua, thị trường tỉ dân nhập khẩu hơn 1,8 triệu tấn sầu riêng từ 5 quốc gia, trong đó, dẫn đầu là Việt Nam. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc của doanh nghiệp cùng ngành chức năng các địa phương trong việc đẩy mạnh kiểm soát vùng trồng, mã số đóng gói và truy xuất nguồn gốc.

Theo các chuyên gia, để giữ vững thị phần và giữ nhịp tăng trưởng này, chất lượng ổn định và nguồn gốc minh bạch vẫn là yếu tố then chốt.

Chuẩn hóa vùng trồng từ liên kết

Để một loại nông sản nâng cao giá trị và đứng vững trên thị trường thì yếu tố bắt buộc không chỉ nằm ở sản lượng mà quan trọng là ở việc đảm bảo chất lượng. Việc Trung Quốc phê duyệt thêm nhiều mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu sầu riêng cho Việt Nam được xem là lợi thế.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các địa phương và doanh nghiệp cần chủ động tận dụng cơ hội này, đồng thời bảo đảm nghiêm túc tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm nhằm xuất khẩu một cách bền vững.

Sầu riêng Việt Nam đứng đầu thị phần tại thị trường Trung Quốc trong năm vừa qua.

Sống nhờ vào cây sầu riêng hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Hiền (xã Trường Long, TP Cần Thơ) từng "đứng ngồi không yên" vì giá cả không được như kỳ vọng. Từ khi tham gia liên kết với doanh nghiệp, nhà vườn này không chỉ an tâm về đầu ra mà còn thường xuyên được tập huấn, cập nhật kỹ thuật mới, nhờ đó đáp ứng được yêu cầu của thị trường xuất khẩu. "Đầu ra thì rất ổn định, về đội ngũ kỹ thuật có tập huấn hết. Các công ty đưa nhân viên xuống tập huấn cho mình", ông Hiền chia sẻ.

Khi thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, yêu cầu đặt ra không còn là trồng bao nhiêu, mà phải là trồng như thế nào để vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vừa phải đảm bảo được truy xuất nguồn gốc. Từ áp lực đó, việc kiểm soát mã số vùng trồng đang được đặc biệt quan tâm.

Ông Trần Quốc Toản - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho hay: "Triển khai để làm sao cấp được các mã số vùng trồng nó phù hợp. Đối với các cơ sở sản xuất đóng gói cũng phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn để được cấp mã của cơ sở sản xuất đóng gói, như thế mới có đủ điều kiện, cơ sở để chúng ta có thể xuất được vào các thị trường mà chúng ta nhắm tới".

Năm 2025, xuất khẩu sầu riêng mang về cho nước ta 3,86 tỉ USD, tăng hơn 20% so với năm trước và chiếm trên 45% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Năm 2026 và các năm tiếp theo được kì vọng sẽ là giai đoạn bản lề, khi sầu riêng Việt Nam chuyển mạnh từ "lượng" sang "chất", từ tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng bền vững.

Trong đó, Kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2026 - 2030, trước mắt áp dụng với sầu riêng được xem là động thái tích cực, nhằm hỗ trợ tối đa cho ngành hàng tỉ đô trong thời gian tới.