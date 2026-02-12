Nữ nghệ sĩ là giảng viên thanh nhạc, ra mắt MV khiến ai xem xong cũng phải thốt lên cùng 1 câu nói

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, nghệ sĩ đàn Tỳ bà – giảng viên âm nhạc Vũ Diệu Thảo chính thức giới thiệu MV Tết bình an bên nhau. Ca khúc do chính cô sáng tác, Châu EP hòa âm phối khí, ca sĩ trẻ Lưu Quốc Vượng thể hiện, phần hình ảnh do đạo diễn Nhật Giang đảm nhiệm. Tác phẩm được xem là dấu mốc mới trong hành trình sáng tác của Diệu Thảo khi cô bước ra khỏi không gian trữ tình, nội tâm quen thuộc để chạm tới tinh thần mùa xuân trẻ trung, giàu năng lượng hơn, nhưng vẫn giữ bản sắc nghệ thuật riêng.

Không gian âm nhạc trẻ trung, vẫn đậm “màu” dân gian

Trước Tết bình an bên nhau, các ca khúc của Diệu Thảo chủ yếu mang màu sắc trữ tình, giàu suy tưởng và phảng phất nỗi buồn. Việc cô giới thiệu một ca khúc Tết với tiết tấu nhanh, không khí rộn ràng khiến không ít khán giả bất ngờ. Tuy nhiên, theo nữ nghệ sĩ, đây là sự vận động tự nhiên trong quá trình sáng tạo.

Diệu Thảo cho rằng âm nhạc dân tộc Việt Nam là kho tàng phong phú, còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác trọn vẹn. Trong quá trình học hỏi, cô nhận ra những điểm giao thoa thú vị giữa âm nhạc truyền thống và đời sống hiện đại. Vì vậy, việc viết một ca khúc Tết mang tinh thần tươi mới đến với cô như một điều tất yếu.

Trong thời gian ngắn, Diệu Thảo hoàn thành 7 bản demo với nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Có ca khúc đậm chất dân gian, có bài chỉ phảng phất, nhưng tất cả đều thống nhất ở sự chân thành. Theo cô, dù không học nhạc bài bản, trong mỗi người Việt đều có sẵn chất dân gian như một phần máu thịt. Vì vậy, cô không cố tình pha trộn hay cách tân, mà để chất liệu truyền thống thấm vào âm nhạc một cách tự nhiên, đủ gần gũi để chạm tới khán giả trẻ.

Đàn Tỳ bà – nhạc cụ gắn liền với tên tuổi Diệu Thảo – xuất hiện xuyên suốt trong MV như một lớp tự sự bằng âm thanh. Âm sắc mộc mạc, sâu lắng của Tỳ bà hòa quyện cùng phối khí hiện đại, tạo nên không gian vừa truyền thống vừa mới mẻ, gợi cảm giác sum vầy, bình yên của ngày Tết đoàn viên.

Một “nốt thăng” vượt qua biến động

Bên cạnh biểu diễn và giảng dạy, Vũ Diệu Thảo được biết đến là người sáng tác nghiêm túc. Từ khi còn là sinh viên, cô đã viết nhiều tác phẩm cho đàn Tỳ bà. Khoảng 6 năm trở lại đây, cô mở rộng sang sáng tác ca khúc. Tác phẩm đầu tay Anh đợi em qua gió mùa đông từng được thực hiện MV và giới thiệu trên các chương trình truyền hình. Ca khúc Mùa đông năm ấy mình còn thương (nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, ca sĩ Minh Vương thể hiện) cũng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Tuy nhiên, do guồng quay giảng dạy và biểu diễn, việc sáng tác của cô từng có giai đoạn gián đoạn. Tết bình an bên nhau ra đời trong thời điểm Diệu Thảo trải qua nhiều xáo trộn tâm lý. Bảy bản demo được hoàn thành gần như trong những đêm thức trắng. Âm nhạc trở thành nơi cô gửi gắm cảm xúc, và trong chuỗi sáng tác ấy, Tết bình an bên nhau xuất hiện như một “nốt thăng”, giúp cô vượt qua nỗi buồn, tìm lại năng lượng tích cực.

Với Diệu Thảo, giá trị lớn nhất của Tết là “bình an”. Sau nhiều thăng trầm, điều con người mong mỏi không phải tiền tài hay danh vọng, mà là sự an yên cho bản thân và những người thân yêu. Chính trải nghiệm từng đón Tết xa nhà khiến cô càng thấm thía ý nghĩa của hai chữ sum vầy.

Sức trẻ của Lưu Quốc Vượng và dấu ấn dàn dựng

Ca sĩ Lưu Quốc Vượng – sinh năm 2006 – được lựa chọn để thể hiện ca khúc. Diệu Thảo ấn tượng với giọng hát, năng lượng và sự nghiêm túc của anh khi cả hai gặp nhau trong một chương trình truyền hình. Nam ca sĩ từng đạt Quán quân Festival Tài năng Thiếu nhi Đông Nam Á 2019, Huy chương Vàng Giai điệu Sơn Ca (VOV), Top 3 Tài năng Nhí Tiêu biểu toàn quốc.

Quốc Vượng cho biết bị cuốn hút ngay từ lần đầu nghe demo bởi giai điệu bắt tai và ca từ gần gũi. Không đặt nặng kỹ thuật, anh hát bằng cảm xúc chân thật của một người trẻ luôn mong ngóng ngày trở về trong thời khắc giao thừa.

Phần hình ảnh do đạo diễn Nhật Giang thực hiện tái hiện không gian Tết xưa qua những lát cắt đời thường: gói bánh chưng, quây quần bên gia đình, nhận lì xì… trong bối cảnh mái ngói rêu phong, gian bếp đỏ lửa. Bảng màu ấm và nhịp quay chậm giúp MV giữ được sự giản dị, giàu cảm xúc.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, được dìu dắt bởi các nghệ sĩ như NSND Mai Phương, NSƯT Kim Hạnh, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Dương…, Vũ Diệu Thảo hiện là giảng viên đàn Tỳ bà tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2024. Với Tết bình an bên nhau, cô không chỉ gửi gắm lời chúc đầu xuân mà còn khẳng định con đường sáng tác riêng – nơi âm nhạc truyền thống được thổi vào hơi thở đương đại, hướng tới giá trị bền vững của gia đình và sự bình an.