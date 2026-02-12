Tiểu thư 7000 tỷ nghiện màu hồng quanh năm, chỉ làm điều này vào Mùng 1 vì tin phong thủy

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm - Chị Đẹp được yêu thích của Gia Đình Haha được biết đến là một rich kid với độ cuồng màu hồng nổi tiếng. Từ thời trang đến mọi đồ vật xung quanh, cuộc sống của người đẹp này thường được bao phủ bởi sắc hồng nữ tính. Màu hồng từ đó cũng không chỉ đơn thuần là một sở thích cá nhân, mà đã trở thành một phần trong nhận diện thương hiệu của "tiểu thư 7000 tỷ" tập đoàn Hải Vương.

Quanh năm suốt tháng, Ngọc Thanh Tâm là 1 trong số các người đẹp Vbiz lựa chọn xây dựng thương hiệu cá nhân xoay quanh màu hồng "bánh bèo" (Ảnh FBNV).

Mới đây, nhân dịp Tết đến xuân về, cô nàng rich kid vừa tiết lộ một thói quen đặc biệt mà mình duy trì đều đặn vào ngày Mùng 1 đầu năm chính là mặc màu vàng. Ngọc Thanh Tâm chia sẻ rằng cô sẽ dành màu hồng yêu thích cho những ngày mùng sau, nhưng nhất định phải diện màu vàng vào Mùng 1 bởi bản thân mang mệnh Kim. Đây là một trong những nguyên tắc mà nữ diễn viên sinh năm 1993 luôn duy trì nhất quán dựa theo quan niệm phong thủy.

Trong phong thủy ngũ hành, người mệnh Kim thường hợp với màu vàng, trắng, bạc - những gam màu đại diện cho kim loại quý. Màu vàng đặc biệt được xem là mang lại may mắn, tài lộc và năng lượng tích cực cho những ai thuộc mệnh này. Dù là cô gái với tư duy hiện đại, Ngọc Thanh Tâm vẫn chọn tin vào màu sắc phong thuỷ vào ngày đầu năm như một cách mong cầu một năm mới hanh thông, phát tài phát lộc.

Màu hồng phải nhường chỗ cho màu vàng phong thuỷ của cô nàng rich kid mỗi Mùng 1 Tết (Ảnh FBNV).

Trước đó, tại thảm đỏ WeChoice Awards 2025, Ngọc Thanh Tâm cũng ghi điểm với một thiết kế mang đậm tinh thần truyền thống đến từ thương hiệu SBHN. Trang phục là sự kết hợp hài hòa giữa ba gam màu pastel: vàng - hồng - xanh mạ, vừa đúng tinh thần phong thuỷ lại không rời xa "vũ trụ màu hồng" quen thuộc của chính chủ.

Dresscode WCA25 được Ngọc Thanh Tâm đầu tư custom với nhiều tầng ý nghĩa, xoay quanh những gam màu yêu thích của cô (Ảnh FBNV).

Stylist Long Ichi - người đồng hành cùng Ngọc Thanh Tâm trong tạo hình này chia sẻ rằng, thiết kế là sự chồng lớp của những chi tiết quen thuộc trong trang phục truyền thống Việt như cổ áo dài, áo yếm, áo mớ ba mớ bảy, được xử lý trên cùng một phom dáng hiện đại. Không chỉ dừng lại ở hình thức, trang phục còn cài cắm nhiều chi tiết mang tính biểu tượng gợi nhắc các vùng đất mà Gia Đình Haha từng đi qua như: cây dừa Bến Tre, củ tỏi Lý Sơn, muối Sa Huỳnh hay những cánh hoa ban của Bản Liền.

Bộ trang phục của Ngọc Thanh Tâm diện tại WeChoice 2025 được cài cắm ý nghĩa shout out những vùng đất Gia Đình Haha đã đặt chân tới (Ảnh FBNV).



