3 mỹ nhân Việt có style mùa xuân đẹp mãn nhãn: Phối đồ trẻ trung mà vẫn sang chảnh chính là đây

Mùa xuân luôn là thời điểm lý tưởng để phái đẹp làm mới phong cách với những gam màu tươi sáng, chất liệu nhẹ nhàng và các thiết kế bay bổng. Không chỉ trên sàn diễn hay trong các bộ ảnh thời trang, street style của các mỹ nhân Việt mỗi dịp xuân về cũng trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho nhiều cô gái. Trong số đó, Đặng Thu Thảo, Lương Thùy Linh và Phương Khánh là ba cái tên nổi bật với phong cách riêng biệt nhưng đều toát lên vẻ xinh tươi, cuốn hút rất đặc trưng của mùa xuân.

Đặng Thu Thảo

Nhắc đến Đặng Thu Thảo là nhắc đến hình ảnh dịu dàng, thanh lịch và đầy nữ tính. Phong cách mùa xuân của cô cũng không nằm ngoài tinh thần ấy. Người đẹp đặc biệt ưu tiên những gam màu pastel như xanh pastel, tím pastel hay trắng – các sắc độ nhẹ nhàng giúp tôn lên vẻ trong trẻo và làn da sáng mịn.

Trong những ngày xuân nắng nhẹ, Đặng Thu Thảo thường lựa chọn váy liền đứng dáng với phom dáng gọn gàng, tinh tế. Những thiết kế này không quá cầu kỳ về chi tiết nhưng ghi điểm ở sự chỉn chu, giúp tổng thể trông trang nhã mà vẫn hiện đại.

Bên cạnh váy liền, áo blazer cộc tay cũng là item được nàng hậu yêu thích trong mùa xuân. Kiểu blazer này mang lại cảm giác thanh lịch nhưng không quá cứng nhắc, phù hợp với tiết trời ấm áp. Khi phối cùng quần jeans đơn giản, tổng thể trang phục vừa giữ được nét nền nã đặc trưng của Đặng Thu Thảo, vừa có chút trẻ trung, thời thượng. Chính sự tiết chế trong cách chọn màu và kiểu dáng đã giúp phong cách của cô luôn "ghi điểm" ở sự tinh tế, nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhòa.

Lương Thùy Linh

Nếu Đặng Thu Thảo gắn liền với vẻ đẹp dịu dàng, thì Lương Thùy Linh lại mang đến hình ảnh trẻ trung, nữ tính và có chút yêu kiều như một nàng tiểu thư. Phong cách mùa xuân của cô thường xoay quanh những item quen thuộc nhưng được phối theo cách khéo léo để tạo nên tổng thể hài hòa.

Chân váy dài là một trong những "bảo bối" thời trang được Lương Thùy Linh lăng xê nhiệt tình. Khi kết hợp cùng áo cách điệu, có thể là áo tay bồng, áo nhấn eo hoặc điểm xuyết chi tiết nơ, bộ trang phục lập tức trở nên mềm mại và bay bổng hơn. Những set đồ này đặc biệt phù hợp với không khí mùa xuân, khi mọi thứ đều nhẹ nhàng và tràn đầy sức sống.

Ngoài ra, công thức áo thun pastel phối cùng quần jeans cũng được nàng hậu áp dụng. Đây là lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả, giúp tôn lên vẻ trẻ trung và năng động. Các gam màu pastel như hồng phấn, xanh nhạt hay vàng nhạt khiến tổng thể trở nên tươi sáng mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Về phụ kiện, Lương Thùy Linh ưu ái những đôi sneaker trắng, sandal hoặc dép lê bản to. Sneaker trắng mang lại cảm giác năng động, còn sandal và dép lê bản to lại tạo điểm nhấn cá tính, giúp bộ trang phục không quá "bánh bèo". Sự kết hợp linh hoạt giữa nét nữ tính và chút hiện đại chính là yếu tố giúp style mùa xuân của cô luôn bắt mắt.

Phương Khánh

Phương Khánh lại chọn cho mình hướng đi sang chảnh nhưng vẫn giữ được sự ngọt ngào đặc trưng của mùa xuân. Phong cách của cô đa dạng hơn về màu sắc và cách phối, tạo nên hình ảnh "muôn màu muôn vẻ" đầy thú vị.

Set chân váy ngắn đồng bộ là một trong những lựa chọn nổi bật của Phương Khánh. Khi diện những bộ trang phục ton-sur-ton, cô toát lên vẻ chỉn chu và thời thượng. Các thiết kế có thể mang gam màu tươi sáng hoặc trung tính, nhưng điểm chung là đều tôn dáng và làm bật lên thần thái tự tin.

Bên cạnh đó, áo cardigan phối cùng quần jeans là công thức mang đậm hơi thở mùa xuân. Cardigan mềm mại, nhẹ nhàng giúp tổng thể trở nên nữ tính hơn, trong khi quần jeans giữ lại nét năng động cần thiết. Phương Khánh cũng không ngần ngại thử sức với áo len cộc tay kết hợp chân váy trắng – sự kết hợp vừa thanh lịch vừa trẻ trung, rất phù hợp cho những buổi dạo phố đầu năm.

Đặc biệt, combo váy hoa nhí cùng áo len quàng vai tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại. Họa tiết hoa nhí vốn là "đặc sản" của mùa xuân, mang lại cảm giác tươi mới và lãng mạn. Khi được phối thêm áo len quàng vai, tổng thể trở nên có điểm nhấn hơn, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng biến hóa linh hoạt của người đẹp.

Ảnh: Instagram của các nhân vật