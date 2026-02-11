Mỹ nhân showbiz Việt: Người dùng két sắt đựng kim cương, người tụt mood là tiêu tiền tỷ

Lý Nhã Kỳ, dùng 5 két sắt đựng kim cương



Nhắc đến "tay chơi" kim cương của showbiz Việt không thể không nhắc đến Lý Nhã Kỳ. Cô không chỉ chi bộn tiền xây biệt thự, biệt phủ, siêu xe, du thuyền mà còn chi không ít tiền cho kim cương. Lý Nhã Kỳ vẫn được biết đến với danh xưng "đại gia kim cương".

Trong một chương trình truyền hình, Lý Nhã Kỳ tiết lộ cô mua viên kim cương đầu tiên năm 22 tuổi. Lần khác, cô hài hước nói: " Mỗi đêm buồn lấy hột xoàn ra đếm, đếm cho quên đi hết những đêm buồn cô đơn".

Người đẹp từng không ngần ngại chia sẻ, khối lượng kim cương mà cô đang sở hữu cần tới 5 két sắt trong nhà mới chứa hết được, trong đó phần lớn là kim cương quý hiếm.

Lý Nhã Kỳ nổi danh là đại gia kim cương của showbiz Việt.

Năm 2024, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh viên kim cương màu tím hình oval trị giá 22 triệu USD (hơn 500 tỷ đồng). Trước đó, cô từng công khai hình ảnh một viên kim cương xanh được định giá 35 triệu USD (gần 900 tỷ đồng). Các viên kim cương này đều thuộc dạng cực hiếm trên thị trường quốc tế.

Có lần Lý Nhã Kỳ còn gây xôn xao mạng xã hội khi cho biết mỗi khi bệnh sẽ mang kim cương ra nghiên cứu. Lần đó, cô khoe cận viên kim cương trị giá hơn 500 tỷ đồng và chia sẻ: " Bệnh quá nên thôi ngồi nghiên cứu quả 22 triệu USD này cho mau khỏe" .

Ngoài vai trò là diễn viên và doanh nhân, Lý Nhã Kỳ còn là người có chuyên môn trong lĩnh vực đá quý. Lý Nhã Kỳ cho biết, nghiên cứu về kim cương là một trong những sở thích giúp cô thư giãn. Nữ diễn viên cũng từng xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí với các bộ trang sức có giá trị từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Tại một lễ trao giải cuối năm 2024, cô mang theo bộ trang sức kim cương có tổng trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Trước đó, tại một sự kiện doanh nhân, Lý Nhã Kỳ diện trang sức được định giá 20 tỷ đồng, gồm vòng cổ, nhẫn, vòng tay với các thiết kế độc bản.

Hồi tháng 4/2024, Lý Nhã Kỳ từng gây choáng khi tiết lộ thống kê tài sản của mình. "Phú bà" Vbiz cho biết: " Tôi có tài sản 400 tỷ và 5 két sắt trữ kim cương suốt 2 thập kỷ rồi. Trong suốt 2 thập kỷ, tôi giàu hơn nữa ".

Cô sở hữu những món trang sức kim cương siêu khủng.

Lệ Quyên và style đeo 2, 3 chiếc nhẫn kim cương size lớn

Lệ Quyên là một trong những giọng ca được yêu thích hàng đầu của dòng nhạc trữ tình bolero. Với danh tiếng hiện có, cô nằm trong top các ca sĩ có mức cát-xê cao nhất showbiz Việt. Nhờ vậy, nữ ca sĩ có cuộc sống giàu có, sang chảnh mà nhiều người mơ ước.

Lệ Quyên không chỉ sở hữu căn biệt thự "dát vàng" với phong cách châu Âu hiện đại, nằm ở vị trí trung tâm, đắc địa ở TP. HCM. Dù chưa công khai giá trị cơ ngơi nhưng trong một lần bị mượn hình ảnh để rao bán nhà với giá 3,6 tỷ đồng, Lệ Quyên cho biết số tiền đó chỉ đủ mua cửa nhà. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn có một căn hộ cao cấp tại Hà Nội, biệt thự nghỉ dưỡng ở Đà Lạt và biệt thự rộng 400m2 trên đất Mỹ.

Bên cạnh nhà lầu, Lệ Quyên còn được biết đến là một trong những "tay chơi kim cương" thứ thiệt của showbiz Việt. Tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng , nữ ca sĩ từng gây chú ý khi mang bộ trang sức kim cương khủng gồm vòng cổ, hoa tai và nhẫn.

Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên khoe hình ảnh đeo nhẫn kim cương to, kết hợp cùng đồ hiệu sang chảnh.

Lệ Quyên với sở thích đeo kim cương siêu to khổng lồ. Buồn lại chốt đơn vài món.

Mỗi lần “nữ hoàng phòng trà” tụt mood là cô lại mua một vài món đồ trang sức là kim cương. Có lần chính nữ ca sĩ khoe vừa mua một bộ nữ trang gồm dây chuyền và bông tai "full kim cương", viên nào viên nấy to vật vã để lấy lại niềm vui. Chụp cận bộ nữ trang mới, Lệ Quyên nói: "Lâu quá mới tự thưởng cho vui".

Nữ ca sĩ 8x cũng có style đeo kim cương khá đặc biệt. Cô luôn đeo một lúc nhiều chiếc nhẫn kim cương size lớn để giúp bàn tay thêm nổi bật. Cũng vì có sở thích chơi kim cương nên Lệ Quyên sắm nhiều món trang sức xa xỉ để làm điệu cho trang phục. Nữ ca sĩ chuộng các thiết kế nhẫn hột xoàn to bản, kiểu dáng nổi bật.

Nhiều lần, “nữ hoàng phòng trà” khoe cặp nhẫn kim cương siêu to khổng lồ, với thiết kế mặt tròn và mặt trái tim độc đáo. Trang sức tô điểm cho bàn tay của Lệ Quyên thêm trắng sáng.

Mỹ nhân sinh năm 1981 cũng khéo tạo dáng khi chụp hình để khoe loạt phụ kiện hào nhoáng, sanh chảnh và đắt đỏ của mình. Dù đi diễn hay xuống phố, những chiếc nhẫn đeo kín tay luôn là style yêu thích của người đẹp.

Đam mê nhẫn kim cương của Lệ Quyên được thể hiện bằng việc cô thường xuyên bổ sung vào bộ sưu tập những chiếc nhẫn vài cara sáng lấp lánh. Không chỉ mê đeo nhẫn, giọng ca 41 tuổi còn làm đẹp bằng những chiếc đồng hồ giá hàng chục tỷ đồng, chung style nạm kim cương lấp lánh.