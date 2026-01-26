Nàng á hậu xinh đẹp nói về 10 năm rút lui khỏi showbiz Việt: "Có những lúc mình rất tệ!"

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, là thế hệ người mẫu kỳ cựu, cùng thời với Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Anh Thư, Ngọc Thúy... Dương Yến Ngọc từng đoạt giải á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000.

Ngoài vai trò người mẫu, Dương Yến Ngọc từng tham gia một số phim như: Những cô gái chân dài, Cú đấm, Tiger team, 1735 km, Những ngọn nến trong đêm 2, Thạch thảo…

Tuy nhiên có một thời gian Dương Yến Ngọc gần như "biến mất" khỏi làng giải trí Việt. Mãi tới gần đây, nàng á mới trở lại tích cực, tham gia vào nhiều dự án nghệ thuật, xuất hiện trong nhiều show diễn thời trang lớn.

Dương Yến Ngọc (ảnh trong bài do NVCC).

Mọi thứ rơi vào bế tắc mà không hiểu tại sao

- Có một khoảng thời gian dài, Dương Yến Ngọc gần như “mất tích” khỏi showbiz. Thời gian đó chị ở đâu và làm gì?

Có một giai đoạn khá dài gần 10 năm, Ngọc gần như rút khỏi nghệ thuật. Lúc đó, ưu tiên lớn nhất của Ngọc là chăm sóc sức khỏe tinh thần, chăm con và sắp xếp lại nhịp sống.

Ngọc từng trải qua trầm cảm nhiều lần. Có những ngày Ngọc thức dậy mà không có năng lượng để làm gì, kể cả những việc rất nhỏ, mọi thứ rơi vào bế tắc mà không hiểu tại sao. Nên Ngọc buộc phải học cách sống chậm lại, buông bớt công việc và tập trung vào những điều căn bản nhất để thấu hiểu chính mình.

Trong khoảng thời gian ấy, Ngọc chọn làm việc ở một mảng khác, trở thành huấn luyện viên sức khỏe để nuôi đời sống và cũng để chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Ngọc học, Ngọc làm, Ngọc rèn lại từ ăn uống, vận động, ngủ nghỉ.

Ngọc theo đuổi công việc huấn luyện viên sức khỏe, vì Ngọc hiểu cảm giác một người phụ nữ mệt mỏi và lạc hướng sẽ rất khó khăn trong việc thoát ra như thế nào. Chính quãng thời gian đó giúp Ngọc hiểu rằng nếu mình không ổn từ bên trong, thì mọi thành công bên ngoài đều rất mong manh.

Dương Yến Ngọc nhiều lần bị trầm cảm.

- Thời gian gần đây, chị quay lại và hoạt động nghệ thuật nhiều hơn, chị cảm thấy như thế nào?

Ngọc thấy biết ơn nhiều hơn là hào hứng. Cảm xúc của Ngọc lần này rất khác, không còn nôn nóng, không còn áp lực phải chứng minh điều gì. Biết ơn vì mình còn được khỏe, còn được làm nghề, còn được khán giả nhớ tới.

Ngọc quay lại khi mình đã trải qua đủ thăng trầm thì cảm xúc nó bình thản, tự tại. Nó không còn là “Ngọc phải trở lại thật mạnh mẽ“ mà là “Ngọc trở lại vì nhân duyên sắp đặt”.

Ngọc cũng trân trọng từng cơ hội nhỏ. Ví dụ những lần xuất hiện lại trên sàn diễn, chụp hình thời trang, đóng phim ngắn, những cuộc gặp gỡ đồng nghiệp, những dịp khán giả vẫn còn nhớ tới mình. Với Ngọc, đó là một sự nâng đỡ rất xúc động. Ngọc hiểu không phải ai cũng có cơ hội được quay lại sau một quãng dừng dài như vậy.

“Dám thừa nhận: Có những lúc mình rất tệ”

- Chị đã làm những gì để ổn định và tốt hơn như hiện tại?

Ngọc bắt đầu từ điều cơ bản nhất là Ngọc đã dám thừa nhận: Có những lúc mình rất tệ. Khi dám thừa nhận rồi, mình mới bắt đầu chữa lành để kéo mình về lại đời sống hằng ngày.

Với Ngọc, đó là trị liệu và chăm sóc sức khỏe tinh thần một cách nghiêm túc, không xem nhẹ. Ngọc dành hoàn toàn tâm trí ưu tiên số 1, có những lúc Ngọc phải học lại từ đầu những điều rất đơn giản, như cách thở sâu, cách ngủ trọn một giấc.

Nàng á hậu xinh đẹp hiện tại.

Sau đó là kỷ luật cơ thể. Ngọc quay về với ăn uống khoa học, đảm bảo đầy đủ dinh duỡng, vận động, ngủ nghỉ, thông qua đó Ngọc rèn thêm nhiều đức tính hay: Kham nhẫn, bình tĩnh, thấu suốt mọi vấn đề trước khi hành động.

Có giai đoạn Ngọc tập trung cải thiện vóc dáng và thể lực như học lặn, học múa kiếm để cơ bắp khỏe hơn, khí huyết lưu thông, tinh thần cũng vững hơn.

Quan trọng nhất là Ngọc thay đổi cách sống. Ngọc chọn lọc môi trường, chọn những mối quan hệ tích cực và học cách nói “không” với những điều làm mình cạn năng lượng. Ngọc hiểu bình an không phải muốn là được, nó đến từ nền tảng tu tập mỗi ngày.

- Khi quay lại, chị muốn lấn sân sâu hơn trong điện ảnh, người mẫu hay rẽ hướng khác?

Ngọc vẫn yêu thời trang và vẫn trân trọng điện ảnh, vì đó là hai lĩnh vực đã cho Ngọc một phần tuổi trẻ rất đẹp. Ngọc có thể hoạt động song song, nhưng theo cách chọn lọc hơn, kỹ hơn và chậm hơn phù hợp với độ chín của mình.

Ngọc không muốn chạy theo số lượng hay xuất hiện dày đặc. Ngọc muốn mỗi lần xuất hiện đều có lý do. Chọn dự án hợp với tuổi đời, hợp với trải nghiệm, hợp với điều mình muốn chia sẻ.

Ngoài nghệ thuật, Ngọc vẫn song song làm công việc huấn luyện sức khỏe, vì đó không chỉ là công việc mà còn là điều Ngọc thấy có ích cho phụ nữ.

Con đường Ngọc đi bằng trải nghiệm thật của mình, không phải lý thuyết. Được chăm sóc người khác, Ngọc thấy hạnh phúc và may mắn. Với Ngọc, đây không phải là rẽ hướng, mà là mở rộng con đường.

Thời gian gần đây, cô tích cực quay lại các hoạt động của showbiz Việt.

Làm nghề trong một trạng thái bình an tự tại

- Chị có dự định hay dự án gì sắp tới không?

Ngọc không đặt quá nhiều kế hoạch ở tương lai. Trước mắt, Ngọc tiếp tục nhận những dự án nghệ thuật phù hợp, có chiều sâu và tử tế. Bên cạnh đó, Ngọc sẽ cho ra mắt cuốn sách và dự án cộng đồng vào đầu năm 2026, hỗ trợ các bạn trẻ và phụ nữ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

- Khi quay lại tích cực hơn, chị có mục tiêu gì cho hành trình sắp tới?

Mục tiêu của Ngọc là làm nghề trong một trạng thái bình an tự tại. Làm mà không tự bào mòn mình vì áp lực hay chứng minh điều gì. Làm việc mà không đánh đổi sức khỏe tinh thần.

Và nếu được, Ngọc muốn sự trở lại của mình mang theo một thông điệp giản dị: phụ nữ có thể đi qua đổ vỡ, có thể làm lại, và có thể đi tiếp, biết yêu thương trân trọng bản thân. Ngọc không đặt bất kỳ mục tiêu nào cho mình, sống thuận theo dòng chảy của nhân duyên.

- Cảm ơn Dương Yến Ngọc đã chia sẻ!