Đình Bắc vượt qua Quang Hải

26-01-2026 - 21:50 PM | Lifestyle

Đình Bắc sở hữu thành tích "khủng" hơn đàn anh Quang Hải ở VCK U23 châu Á.

Nguyễn Đình Bắc đang viết nên trang sử mới cho bóng đá trẻ Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, khi đích thực vượt mặt thành tích của đàn anh Nguyễn Quang Hải - người từng là biểu tượng của U23 Việt Nam tại Thường Châu 2018.

Đình Bắc vượt qua Quang Hải- Ảnh 1.

Quang Hải là biểu tượng của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2018

Đình Bắc vượt qua Quang Hải- Ảnh 2.

Ở giải đấu năm nay, Đình Bắc đã "nổ súng" 4 lần trên hành trình cùng U23 Việt Nam, san bằng kỷ lục ghi bàn của Quang Hải cách đây tám năm ở đấu trường U23 châu lục. Không dừng lại ở đó, tiền đạo sinh năm 2004 còn ghi dấu ấn bằng 2 đường kiến tạo xuất sắc, đóng góp trực tiếp vào lối chơi tấn công biến ảo của đội nhà.

Đình Bắc vượt qua Quang Hải- Ảnh 3.

Đình Bắc năm nay còn vượt kỉ lục của Quang Hải, giành luôn Vua phá lưới U23 châu Á 2026, đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Đình Bắc vượt qua Quang Hải- Ảnh 4.

Vượt qua các đối thủ đáng gờm, Đình Bắc còn chính thức giành danh hiệu "Vua phá lưới" U23 châu Á 2026 - một cột mốc lịch sử khi đây là lần đầu tiên một cầu thủ Việt Nam và cả Đông Nam Á vươn tới danh hiệu này tại giải U23 châu lục. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á, Đình Bắc đứng đầu cuộc đua danh hiệu nhờ có cùng 4 bàn như một số đối thủ khác nhưng lại có chỉ số phụ vượt trội dù số phút thi đấu ít hơn nhưng đạt hiệu quả cao hơn.

Những pha lập công của anh đến từ nhiều tình huống đa dạng: từ penalty, dứt điểm chân trái, đánh đầu ngược cho đến bàn thắng từ đá phạt trực tiếp, cho thấy sự sắc bén và toàn diện trong cách ghi bàn. 2 pha kiến tạo còn lại cũng xuất phát từ những tình huống đột phá đầy quyết đoán, giúp đồng đội lập công đúng lúc.

Đình Bắc vượt qua Quang Hải- Ảnh 5.

Đình Bắc là ngôi sao mới đầy triển vọng của bóng đá Việt

Trong khi Quang Hải ghi 4 bàn ở U23 châu Á 2018 và trở thành biểu tượng của thế hệ vàng, thì Đình Bắc ở tuổi 21 không chỉ đạt thành tích ngang bằng mà còn bứt lên với vai trò toàn diện hơn - gồm cả ghi bàn lẫn kiến tạo, góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam kết thúc giải ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Với những gì đã thể hiện, Đình Bắc đã khẳng định mình là một ngôi sao đầy triển vọng, xứng đáng là niềm tự hào mới của bóng đá Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Ảnh: Getty.

