Tài khoản cá nhân của người phụ nữ SN 1978 có giao dịch 400 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

26-01-2026 - 15:48 PM | Sống

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ nguồn gốc số tiền.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, vào hồi 16h58 ngày 23/1, chị Nguyễn Thị Duyên, (SN 1978, cư trú tại tổ 11, phường Trung Tâm) bất ngờ nhận được số tiền 400 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Nhận thấy số tiền trên không phải là tài sản của mình, chị Nguyễn Thị Duyên đã chủ động đến Công an phường Trung Tâm trình báo, đề nghị được hỗ trợ xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung Tâm đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ nguồn gốc số tiền. Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy và thái độ làm việc nghiêm túc, lực lượng Công an phường nhanh chóng xác định anh Đỗ Ngọc Tuyên, sinh năm 1988, cư trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai, là người chuyển khoản nhầm số tiền nêu trên.

Trao trả tài sản cho chủ sở hữu tại trụ sở Công an phường Trung Tâm. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Dưới sự chứng kiến của Công an phường Trung Tâm, chị Nguyễn Thị Duyên đã bàn giao đầy đủ số tiền 400.000.000 đồng cho anh Đỗ Ngọc Tuyên theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch.

Hành động trung thực, nghĩa tình của chị Nguyễn Thị Duyên là tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, góp phần lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời thể hiện ý thức thượng tôn pháp luật của người dân trên địa bàn. Qua đó cũng khẳng định vai trò, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của Công an phường Trung Tâm trong việc kịp thời tiếp nhận, giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Thông qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ vào tài khoản cá nhân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý đúng quy định, đồng thời phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến việc chuyển tiền nhầm.

Song song với đó, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Theo Công an tỉnh Lào Cai

Thông báo khẩn đến người dùng Zalo, Messenger, Telegram: Phát hiện 1 nạn nhân đã mất 5 tỷ đồng chỉ trong 2 tháng

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

