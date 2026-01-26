Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng nghìn sinh vật đu kín ngọn cây ở khu dân cư suốt ngày đêm, người dân thấp thỏm vì 1 nguy cơ tiềm ẩn

26-01-2026 - 15:45 PM | Sống

Các tán cây bị che phủ gần như hoàn toàn bởi những sinh vật này, tạo nên cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi rùng mình khi tận mắt chứng kiến.

Hàng nghìn sinh vật đu kín ngọn cây khiến tán cây "biến dạng"

Tại khu vực Pattaya–Naklua, thuộc huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi (Thái Lan), người dân địa phương đang phải sống chung với hình ảnh hàng nghìn sinh vật bám kín các tán cây lớn ven đường. Vào sáng sớm hoặc khi chiều xuống, toàn bộ tán cây gần như bị che phủ hoàn toàn, tạo nên khung cảnh dày đặc khiến nhiều người không khỏi rùng mình khi đi ngang qua.

Hàng nghìn sinh vật đu kín ngọn cây ở khu dân cư suốt ngày đêm, người dân thấp thỏm vì 1 nguy cơ tiềm ẩn - Ảnh 1.

Người dân địa phương đang phải sống chung với hình ảnh hàng nghìn sinh vật bám kín các tán cây lớn ven đường. (Ảnh: Thairath)

Theo truyền thông Thái Lan, quần thể dơi ăn quả này đã tồn tại tại khu vực trong nhiều năm. Trước đây, sự xuất hiện của chúng chỉ được xem là một hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, trong bối cảnh các thông tin về dịch bệnh liên quan đến dơi được nhắc tới ngày càng nhiều, tâm lý lo ngại trong cộng đồng bắt đầu gia tăng rõ rệt.

Mặt đường phủ phân dơi, nỗi bất an lan rộng

Không chỉ gây ám ảnh về thị giác, đàn dơi với số lượng lớn còn để lại lượng chất thải đáng kể. Người dân cho biết, mặt đường phía dưới các hàng cây thường xuyên bị phủ bởi phân dơi, đặc biệt sau những đêm đàn dơi hoạt động mạnh. Điều này không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt, đi lại của người dân sống xung quanh.

Một số hộ kinh doanh ven đường phải thường xuyên dọn dẹp để tránh mùi hôi và đảm bảo an toàn cho khách qua lại. Trẻ nhỏ và người cao tuổi được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với khu vực này, nhất là trong mùa mưa khi nguy cơ phát tán vi khuẩn càng cao.

Hàng nghìn sinh vật đu kín ngọn cây ở khu dân cư suốt ngày đêm, người dân thấp thỏm vì 1 nguy cơ tiềm ẩn - Ảnh 2.

Không chỉ gây ám ảnh về thị giác, đàn dơi với số lượng lớn còn để lại lượng chất thải đáng kể. (Ảnh: Thairath)

Sự lo lắng của người dân càng tăng khi truyền thông quốc tế liên tục đưa tin về các ca nhiễm virus Nipah tại Ấn Độ. Theo thông tin đăng tải trên Thai Rath (Thái Lan), dơi ăn quả được xác định là vật chủ tự nhiên của virus Nipah là một loại virus nguy hiểm có thể lây từ động vật sang người và có tỷ lệ tử vong cao.

Trong khi đó, Times of India cho biết các ổ dịch Nipah từng ghi nhận tại bang Kerala đã buộc hàng trăm người tiếp xúc gần phải cách ly và theo dõi y tế nghiêm ngặt. Những thông tin này khiến người dân tại Pattaya–Naklua không khỏi liên tưởng và lo ngại khi phải sống cạnh một quần thể dơi lớn ngay trong khu dân cư.

Chặt cây vẫn không xong, đàn dơi tiếp tục quay về

Theo ghi nhận của báo chí địa phương, chủ khu đất từng tìm cách chặt bỏ một số cây nhằm xua đuổi đàn dơi. Tuy nhiên, biện pháp này không mang lại hiệu quả lâu dài. Mỗi khi cây mọc trở lại, đàn dơi vẫn quay về trú ngụ, khiến tình trạng kéo dài qua nhiều năm mà chưa có giải pháp dứt điểm.

Nhiều ý kiến cho rằng việc phá bỏ cây xanh có thể gây ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái, trong khi vẫn không giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Hàng nghìn sinh vật đu kín ngọn cây ở khu dân cư suốt ngày đêm, người dân thấp thỏm vì 1 nguy cơ tiềm ẩn - Ảnh 3.

Nhiều ý kiến cho rằng việc phá bỏ cây xanh có thể gây ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái, trong khi vẫn không giải quyết được gốc rễ vấn đề. (Ảnh: Thairath)

Bà Prasong Kongpangdee, một cư dân sống gần khu vực có đàn dơi lớn, chia sẻ rằng bà luôn trong trạng thái lo lắng cho sức khỏe của gia đình. "Chúng tôi không muốn làm hại động vật hoang dã, nhưng cũng rất cần một môi trường sống an toàn," bà nói và mong các cơ quan chức năng sớm khảo sát, đánh giá nguy cơ thực tế.

Theo khuyến cáo của World Health Organization, việc giám sát các quần thể động vật hoang dã sống gần khu dân cư là cần thiết để hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật sang người. Trong bối cảnh đó, câu chuyện những tán cây phủ kín dơi ở Pattaya–Naklua không chỉ là hiện tượng gây tò mò, mà đang trở thành bài toán cấp thiết về cân bằng giữa bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & pháp luật

