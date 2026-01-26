Mỹ đánh giá mối quan hệ của cà phê và tăng cholesterol: Nhiều người phải thay đổi suy nghĩ

Việc bảo vệ sức khỏe tim mạch luôn cần được chú trọng, dù chỉ số cholesterol của bạn đang ở mức an toàn hay đã có dấu hiệu tăng cao. Bên cạnh chế độ ăn uống và vận động hợp lý, việc lựa chọn đồ uống phù hợp vào buổi sáng cũng có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch theo cách đơn giản nhưng hiệu quả.

Theo Trung tâm Y tế Johns Hopkins Mỹ, mức cholesterol toàn phần lý tưởng ở người trưởng thành nên dưới 200 mg/dL, trong khi chỉ số từ 250 mg/dL trở lên được xem là cao. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ nguy cơ tim mạch, các bác sĩ còn căn cứ vào nhiều yếu tố khác như tuổi tác, tiền sử bệnh, lối sống và các yếu tố nguy cơ đi kèm.

Theo trang Parade, bác sĩ tim mạch nội khoa Deepak Talreja cho biết cà phê đen, nếu uống nguyên chất và không bổ sung kem hay đường, có thể là một lựa chọn đồ uống buổi sáng hỗ trợ kiểm soát cholesterol. Điểm mạnh của cà phê đen nằm ở việc gần như không cung cấp calo, không chứa chất béo hay đường, từ đó giúp hạn chế nguy cơ tăng cân cũng như tránh nạp vào cơ thể các thành phần có thể gây bất lợi cho tim mạch.

Theo bác sĩ Talreja, kem và đường chính là hai “tác nhân” thường khiến cà phê trở thành đồ uống kém lành mạnh. Kem chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng nồng độ lipoprotein mật độ thấp (LDL), hay còn gọi là cholesterol xấu. Trong khi đó, đường bổ sung chủ yếu mang lại calo rỗng và có xu hướng làm tăng triglyceride nếu tiêu thụ thường xuyên. Việc loại bỏ hai thành phần này giúp cà phê giữ được tính chất đơn giản và thân thiện hơn với hệ tim mạch.

Dù vậy, chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng cà phê đen không phải là “giải pháp thần kỳ” để điều trị cholesterol cao. Tuy nhiên, so với các loại cà phê pha chế nhiều đường, sữa béo hoặc kem, cà phê đen vẫn là lựa chọn tốt hơn cho những người đang quan tâm đến sức khỏe tim mạch.

Pha cà phê thế nào để không ảnh hưởng đến cholesterol?

Theo bác sĩ Talreja, cách pha chế đóng vai trò quan trọng trong mối liên hệ giữa cà phê và cholesterol. Các nghiên cứu cho thấy cà phê đã được lọc, chẳng hạn như cà phê nhỏ giọt qua giấy lọc, thường không gây tác động đáng kể đến nồng độ cholesterol trong máu.

Ngược lại, các loại cà phê không lọc có thể chứa nhiều hợp chất dầu tự nhiên, điển hình là cafestol và kahweol.

Nếu tiêu thụ với lượng lớn, những chất này có khả năng làm tăng LDL. Vì vậy, với người có cholesterol cao, cà phê lọc vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Những lưu ý khi sử dụng

Việc đưa cà phê đen hoặc các đồ uống lành mạnh khác vào thói quen buổi sáng có thể là một thay đổi nhỏ nhưng mang lại giá trị lâu dài cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất và tránh rủi ro, mỗi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân.

Bác sĩ Talreja cảnh báo những người mắc cao huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim cần thận trọng, bởi caffeine có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Ngoài ra, không phải ai cũng hợp với cà phê. Một số người nhạy cảm với caffeine có thể gặp tình trạng hồi hộp, tim đập nhanh hoặc lo âu. Trong trường hợp này, bác sĩ Talreja gợi ý trà xanh như một lựa chọn thay thế. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin – hợp chất đã được chứng minh có khả năng hỗ trợ giảm LDL một cách tự nhiên.

Ngoài ra, nếu vẫn muốn uống cà phê nhưng cần giảm tác động đến cholesterol, bạn có thể thay sữa nguyên kem bằng sữa đậu nành. Protein từ đậu nành được ghi nhận có tác dụng hỗ trợ giảm nhẹ LDL, đồng thời cung cấp thêm dưỡng chất có lợi cho tim mạch.

(Tổng hợp)