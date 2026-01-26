Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 loại cây được người xưa khuyên nên trồng vào đầu năm để cầu công danh, tài lộc

26-01-2026 - 14:40 PM | Sống

Không chỉ mang ý nghĩa "gieo lộc" cho một năm mới hanh thông, việc trồng 1 trong 6 loại cây này còn phù hợp quy luật sinh trưởng tự nhiên của cây.

Ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều gia đình Việt bắt đầu dọn vườn, xới đất và trồng cây như một nghi thức khởi đầu năm mới. Trong số đó, từ xa xưa các loại cây như: cau, sung, lộc vừng, bưởi, cam và quất là những cái tên được lựa chọn nhiều nhất. Dưới đây là ý nghĩa của việc trồng 6 loại cây này vào dịp năm mới.

Cây cau

Cau từ lâu đã hiện diện trong nhiều khu vườn truyền thống. Với thân thẳng, tán gọn, ít rụng lá, cau được xem là loại cây không cản trở luồng khí tốt vào nhà. Trong quan niệm dân gian, hình dáng vươn cao của cau tượng trưng cho sự ngay thẳng, bền bỉ và con đường học hành, sự nghiệp hanh thông.

Về sinh học, cau ưa ẩm, rễ chùm phát triển nhanh khi trồng vào thời điểm đất còn mềm và giàu độ ẩm vào đầu năm, giúp cây sớm ổn định và sinh trưởng đồng đều.

6 loại cây được người xưa khuyên nên trồng vào đầu năm để cầu công danh, tài lộc- Ảnh 1.

Trồng cau trước nhà tốt cho phúc khí của gia đình (Ảnh minh họa).

Cây sung

Chỉ riêng tên gọi "sung" đã gợi lên ý niệm về sự viên mãn, thịnh vượng. Nhiều gia đình chọn trồng sung đầu năm như một lời chúc cho cuộc sống đủ đầy, công việc thuận lợi.

Sung là loài cây dễ sống, khả năng thích nghi cao, sinh trưởng mạnh trong điều kiện mát ẩm của mùa xuân. Khi bén rễ tốt, cây nhanh tạo tán, cho quả đều, vừa có giá trị cảnh quan, vừa được sử dụng trong ẩm thực và các bài thuốc dân gian.

Cây lộc vừng

Lộc vừng thường được trồng trước sân, ven ao hồ hoặc cổng nhà. Tên gọi gắn với chữ "lộc" khiến cây trở thành biểu tượng của tài lộc và may mắn. Khi nở hoa đỏ rủ xuống, nhiều người tin đó là dấu hiệu của một giai đoạn thịnh vượng.

Từ góc độ kỹ thuật, lộc vừng ưa đất ẩm, thoát nước tốt. Đầu xuân là thời điểm lý tưởng để cây hồi phục sau trồng, hạn chế tình trạng khô rễ, giúp cây ổn định trước khi bước vào mùa nắng nóng.

Cây bưởi

Bưởi gắn liền với mâm ngũ quả ngày Tết, tượng trưng cho phúc lộc, sum vầy và đủ đầy. Trồng bưởi đầu năm được nhiều gia đình xem là "trồng phúc", gửi gắm mong ước về một năm yên ấm, kinh tế vững vàng.

Về nông học, bưởi cần thời gian dài để phát triển bộ khung tán. Trồng sớm giúp cây tận dụng trọn vẹn mùa mưa và giai đoạn nắng nhẹ, tạo nền tảng cho năng suất và chất lượng quả ổn định trong những năm sau.

Cây cam, quất

Cam và quất gắn liền với hình ảnh Tết, đại diện cho sự khởi đầu thuận lợi và tài lộc. Màu sắc tươi sáng của quả mang lại cảm giác ấm áp, sinh động cho không gian sống.

Đầu năm là thời điểm thích hợp để trồng cây có múi vì nhiệt độ chưa quá cao, độ ẩm đất ổn định, giúp rễ non phát triển mạnh. Cây được chăm sóc tốt từ giai đoạn này sẽ ít sâu bệnh, cho quả đều, đẹp và vị ngọt đậm hơn khi vào vụ.

Nhìn từ góc độ hiện đại, việc trồng cây đầu năm không chỉ là nghi thức mang tính tinh thần. Thời tiết thuận lợi, độ ẩm cao và chu kỳ sinh trưởng tự nhiên của cây trồng ở khí hậu Việt Nam đều ủng hộ lựa chọn này. Cây khỏe ngay từ đầu là yếu tố then chốt quyết định đến tuổi thọ, năng suất và giá trị cảnh quan lâu dài.

Vì thế, dù xuất phát từ mong cầu may mắn hay nhu cầu canh tác, việc trồng cau, sung, lộc vừng, bưởi, cam và quất vào đầu năm vẫn được xem là cách "gieo mầm" cho một năm mới xanh hơn, bền vững hơn và nhiều hy vọng hơn.

6 loại cây cảnh đột nhiên nở hoa, cả nhà vỡ òa vì "điềm báo"

Theo Minh Khang

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
6 loại cây

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
6 loại mứt Tết KHÔNG NÊN mua kẻo mang bệnh vào người

6 loại mứt Tết KHÔNG NÊN mua kẻo mang bệnh vào người Nổi bật

Ghi nhận loài Voọc cực kỳ quý hiếm, cả thế giới chỉ tìm thấy ở Việt Nam

Ghi nhận loài Voọc cực kỳ quý hiếm, cả thế giới chỉ tìm thấy ở Việt Nam Nổi bật

Thông báo khẩn đến người dùng Zalo, Messenger, Telegram: Phát hiện 1 nạn nhân đã mất 5 tỷ đồng chỉ trong 2 tháng

Thông báo khẩn đến người dùng Zalo, Messenger, Telegram: Phát hiện 1 nạn nhân đã mất 5 tỷ đồng chỉ trong 2 tháng

13:58 , 26/01/2026
Cherry đang vào mùa giá rẻ: Thấy 3 loại này ngoài chợ, dù giá thấp cũng đừng mua kẻo “tiền mất tật mang”

Cherry đang vào mùa giá rẻ: Thấy 3 loại này ngoài chợ, dù giá thấp cũng đừng mua kẻo “tiền mất tật mang”

13:47 , 26/01/2026
Bất cứ ai sở hữu nồi chiên không dầu được khuyến cáo kiểm tra ngay điều này

Bất cứ ai sở hữu nồi chiên không dầu được khuyến cáo kiểm tra ngay điều này

13:40 , 26/01/2026
Phát hiện hàng chục người đồng loạt chuyển khoản 330 triệu đồng cho 1 người phụ nữ SN 1978 tự xưng “chuyên gia”

Phát hiện hàng chục người đồng loạt chuyển khoản 330 triệu đồng cho 1 người phụ nữ SN 1978 tự xưng “chuyên gia”

13:36 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên