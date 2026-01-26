Cherry đang vào mùa giá rẻ: Thấy 3 loại này ngoài chợ, dù giá thấp cũng đừng mua kẻo “tiền mất tật mang”

Mỗi khi cherry vào chính vụ, các khu chợ truyền thống lẫn siêu thị đều trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Loại quả được xem là “xa xỉ” này bỗng chốc giảm giá mạnh, khiến nhiều người không khỏi háo hức mua về ăn cho thỏa. Tuy nhiên, cherry cũng là một trong những loại trái cây “khó chiều” nhất: chỉ cần chọn sai một chút, người mua rất dễ rơi vào cảnh mua rẻ nhưng ăn không ngon, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe.

Cherry cung cấp chất chống oxy hóa, giảm viêm, hỗ trợ giấc ngủ nhờ melatonin, cải thiện sức khỏe tim mạch,...

Theo chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Thị Thu Hà (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), cherry rất giàu anthocyanin, vitamin C và các chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch, giấc ngủ và làn da. Tuy nhiên, “cherry là loại quả có hàm lượng nước cao, dễ dập nát và hư hỏng. Nếu không tươi hoặc bảo quản sai cách, giá trị dinh dưỡng giảm mạnh, thậm chí có thể gây rối loạn tiêu hóa”. Vì vậy, biết cách chọn cherry tươi ngon là điều người tiêu dùng không nên bỏ qua.

Cherry rẻ chưa chắc đã là “hời”

Không ít người có tâm lý “thấy rẻ là mua”, đặc biệt khi cherry được bày bán tràn lan ngoài chợ với mức giá thấp hơn rất nhiều so với đầu mùa. Thế nhưng, đằng sau mức giá hấp dẫn ấy có thể là những lô cherry đã để lâu, bị hư hỏng hoặc chất lượng kém. Việc ăn phải cherry không còn tươi không chỉ khiến trải nghiệm vị giác giảm sút mà còn tiềm ẩn nguy cơ đau bụng, tiêu chảy, nhất là với trẻ nhỏ và người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Tránh mua hàng trôi nổi trên mạng, đặc biệt là những loại có giá quá rẻ

Dưới đây là 3 loại cherry dù rẻ đến đâu cũng nên tránh, bởi mua về rất dễ “tiền mất tật mang”.