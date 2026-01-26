4 hành vi tưởng là thẳng tính, nhưng thực ra là biểu hiện của đồng nghiệp EQ thấp

Trong môi trường công sở, không phải hành vi gây ồn ào hay xung đột gay gắt mới phản ánh hạn chế về trí tuệ cảm xúc (EQ). Trên thực tế, nhiều biểu hiện EQ thấp lại núp bóng những thói quen “rất bình thường”, thậm chí còn được xem là thẳng thắn, nhanh gọn hoặc “chỉ làm đúng việc”.

EQ thấp không đồng nghĩa với kém năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, thiếu khả năng nhận diện và điều chỉnh cảm xúc có thể khiến một người vô tình gây khó chịu, làm giảm hiệu quả hợp tác và tạo ra môi trường làm việc căng thẳng cho cả tập thể.

Dưới đây là 4 hành vi thường gặp ở đồng nghiệp EQ thấp, dễ bị bỏ qua nhưng lại để lại tác động lâu dài trong công việc.

1. Góp ý thẳng thừng, không quan tâm đến cảm xúc người khác

Không ít người cho rằng: “Nói thẳng cho nhanh, đỡ mất thời gian”. Tuy nhiên, EQ không nằm ở việc nói thật hay không, mà ở cách nói và thời điểm nói. Đồng nghiệp EQ thấp thường: Góp ý trực diện giữa đông người, chỉ trích lỗi sai mà không đưa ra hướng cải thiện và dùng giọng điệu khô cứng, thiếu cân nhắc.

Họ có thể không có ý xấu, nhưng việc bỏ qua cảm xúc của người nghe khiến thông điệp dễ bị phản tác dụng. Thay vì giúp người khác tiến bộ, cách giao tiếp này dễ tạo tâm lý phòng thủ, tự ti hoặc bất mãn.

EQ cao không phải là né tránh góp ý, mà là biết lựa chọn cách truyền đạt để người khác sẵn sàng lắng nghe.

Ảnh minh hoạ.

2. Luôn cho rằng mình “chỉ đang làm đúng việc”

Những câu nói quen thuộc như: “Việc ai người nấy làm”, “Đó không phải việc của tôi”,... thoạt nghe rất hợp lý, nhưng khi lặp lại thường xuyên, chúng phản ánh sự thiếu linh hoạt và đồng cảm.

Trong môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả không chỉ đến từ việc hoàn thành phần việc cá nhân, mà còn từ sự phối hợp, hỗ trợ và thấu hiểu lẫn nhau. EQ thấp khiến một người chỉ nhìn thấy nhiệm vụ, mà bỏ qua tác động của hành vi mình lên tinh thần chung của tập thể.

3. Đồng nghiệp EQ thấp thường xuyên ngắt lời, không thực sự lắng nghe

Lắng nghe là một trong những kỹ năng cốt lõi của EQ. Tuy nhiên, nhiều đồng nghiệp tưởng rằng ngẳ lời để “đỡ dài dòng”, trả lời khi người khác chưa nói hết hay vừa nghe vừa làm việc khác là chuyện rất bình thường nơi công sở.

Thực tế, đây là dấu hiệu của việc thiếu tôn trọng cảm xúc và quan điểm của người đối diện.

Lâu dần, điều này khiến đồng nghiệp cảm thấy ý kiến của mình không được coi trọng, không muốn chia sẻ thêm và mất động lực đóng góp.

Ảnh minh hoạ.

4. Né tránh trách nhiệm cảm xúc sau xung đột

Sau những tình huống căng thẳng, đồng nghiệp EQ thấp thường im lặng, coi như chưa có chuyện gì, tránh nhắc lại để “đỡ phiền”, cho rằng xin lỗi hay giải thích là không cần thiết.

Họ có thể vẫn làm việc bình thường, nhưng vết nứt trong mối quan hệ thì không tự biến mất. EQ thấp khiến một người khó nhận ra rằng, xung đột không chỉ là vấn đề công việc, mà còn là trải nghiệm cảm xúc của con người.

Ngược lại, người có EQ cao hiểu rằng một lời giải thích đúng lúc có thể xoa dịu căng thẳng, thừa nhận cảm xúc không làm giảm giá trị bản thân và giao tiếp sau xung đột là điều cần thiết để duy trì hợp tác lâu dài.

Ảnh minh hoạ.

Không phải ai có EQ thấp cũng là người tiêu cực hay cố tình gây khó chịu. Phần lớn những hành vi trên xuất phát từ thói quen, môi trường cũ hoặc thiếu nhận thức về cảm xúc. Tuy nhiên, trong bối cảnh công sở hiện đại, nơi làm việc nhóm, đa thế hệ và áp lực cao - EQ ngày càng trở thành một năng lực thiết yếu, không kém gì chuyên môn.

Nhận diện những hành vi EQ thấp không phải để phán xét người khác, mà để hiểu rõ hơn động lực hành vi nơi công sở, biết cách tự bảo vệ cảm xúc của mình và quan trọng nhất, điều chỉnh chính mình khi cần thiết.

Bởi sau cùng, một môi trường làm việc lành mạnh không chỉ được xây bằng KPI, mà còn bằng sự thấu hiểu giữa con người với con người.